कंबल से बैक टू बैक तैयार किए आउटफिट्स, लड़के की रैंप वॉक का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा सामने आ ही जाता है, जो यूजर्स को हैरान कर देता है. कभी किसी का देसी जुगाड़ चर्चा में आ जाता है, तो कभी किसी का मजेदार वीडियो छा जाता है, लेकिन इस बार इंटरनेट पर एक ऐसा टैलेंट छाया हुआ है, जिसे देखकर लोग मुस्करा रहे हैं.

दरअसल, एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो फैशन डिजाइनर्स को भी मात देता नजर आता है. कमाल की बात ये है कि उसने अपने पूरे 'फैशन शो' में कपड़ों का इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि एक साधारण कंबल को ही आउटफिट बना डाला.

कंबल से तैयार किए 10 स्टाइलिश आउटफिट

वीडियो में दिखता है कि युवक सिर्फ एक कंबल को अलग-अलग अंदाज में ड्रेप करता है और देखते ही देखते 10 यूनिक आउटफिट तैयार कर देता है. बिना सुई-धागे और बिना काट-छांट के, वो कंबल को इस तरह स्टाइल करता है कि हर लुक किसी मॉडल की रैंप वॉक जैसा लगता है.

कभी वह कंबल को ऑफ-शोल्डर ड्रेस की तरह पहनता है, तो कभी इसे श्रग में बदल देता है. हर बार उसका स्टाइल ऐसा लगता है मानो कोई प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर ने मेहनत से तैयार किया हो.

देखें वीडियो

इंटरनेट पर छा गया थारुन का टैलेंट

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @tik_toker_tharun_nayak नाम से शेयर किया गया है. इसमें दिखने वाले शख्स का नाम नेनावथ थारुन है. थारुन अपने पेज पर अक्सर ऐसे ही हटके आउटफिट्स में वीडियोज बनाते रहते हैं.इस वायरल वीडियो को अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. सोशल मीडिया पर लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं.

'क्या क्रिएटिविटी है भाई!'

वीडियो पर आए कमेंट्स भी कम मजेदार नहीं हैं. एक यूजर ने लिखा कि भाई, इसे कहते हैं अल्टीमेट टैलेंट! दूसरे ने कहा कि क्या क्रिएटिविटी है भाई, मान गए. वहीं तीसरे ने मजाक में लिखा कि कंबल बेचने वालों का ब्रांड एम्बेसडर यही होना चाहिए. एक साधारण कंबल से रैंप शो बनाने वाले थारुन ने साबित कर दिया कि टैलेंट दिखाने के लिए महंगे कपड़ों या बड़े मंच की नहीं, बस एक यूनिक आइडिया और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है.

