बॉयफ्रेंड ने दिया सरप्राइज किस, कैंडल से गर्लफ्रेंड के बालों में लगी आग... बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग चौंक भी रहे हैं और हंस भी पड़ते हैं. यह वीडियो एक बर्थडे सेलिब्रेशन का है, जहां एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को केक काटते समय सरप्राइज किस करने की कोशिश करता है. लेकिन रोमांस का यह पल अचानक हादसे में बदल जाता है, जब केक पर जल रही मोमबत्ती की लौ उसके बालों को छू लेती है और उनमें आग लग जाती है.

वीडियो की शुरुआत में लड़की केक काट रही होती है और लड़का उसके पास खड़ा होकर माहौल को रोमांटिक बनाने की कोशिश करता है. जैसे ही वह आगे बढ़कर गर्लफ्रेंड के गाल पर किस करता है, उसी समय उसके सिर के बाल मोमबत्ती की लौ के बेहद करीब आ जाते हैं. लौ की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि एक पल में ही लड़के के बालों में आग भभक उठती है. लड़का घबरा जाता है और तुरंत अपने बाल झाड़कर आग बुझाने की कोशिश करता है.

पास मौजूद लोग भी अचानक घबरा जाते हैं और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं. कुछ ही सेकंड में आग बुझ जाती है, लेकिन लड़के की प्रतिक्रिया देखकर साफ पता चलता है कि वह कितना डर गया था. वीडियो बनाने वाला शख्स भी हैरान रह जाता है.

देखें वायरल वीडियो

The boyfriend's hair was burned on the anniversary pic.twitter.com/vEQBepZCmS — Dami’ Adenuga (@DAMIADENUGA) November 15, 2025

यह वीडियो इंस्टाग्राम और X पर हजारों बार शेयर किया जा चुका है. कई यूजर्स ने इसे सबसे हादसापूर्ण रोमांटिक मोमेंट बताया है. एक यूजर ने लिखा कि कैंडल लाइट रोमांस का रियल-लाइफ रिजल्ट.दूसरे ने मजाक किया कि किस करते-करते फायर शो बन गया!

कुछ यूजर्स ने लड़के को सावधानी बरतने की सलाह दी. उनका कहना है कि केक की मोमबत्ती के पास जाकर ऐसे सरप्राइज मोमेंट बनाना खतरनाक हो सकता है. वहीं कई लोग लड़की की प्रतिक्रिया पर भी मजे ले रहे हैं.कह रहे हैं कि सरप्राइज किस भी गया और बर्थडे सरप्राइज भी.

अच्छी बात यह है कि लड़के को कोई गंभीर चोट नहीं लगी. लेकिन वीडियो एक बार फिर याद दिलाता है कि सेलिब्रेशन के दौरान जलती मोमबत्तियों के पास मजाक या रोमांटिक हरकतें कभी-कभी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं.



