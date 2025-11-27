ट्रेन में खड़ा हुआ शख्स और दे ऐसी स्पीच की हर कोई देखता रह गया... वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर ट्रेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक शख्स लोगों को कचरा ना फैलाने के लिए कह रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स ट्रेन में खड़ा होता है और बोलता है कि फोन बंद करके बात सुनें. इसके बाद शख्स लोगों को बता रहा है कि आखिर ट्रेन में क्या क्या नहीं करना चाहिए और ट्रेन में कचरा नहीं फैलाना चाहिए. शख्स बीच में भोजपुरी भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है और अब शख्स का अंदाज लोगों को काफी पंसद आ रहा है और वीडियो वायरल हो रहा है.
वीडियो में दिख रहा है कि सबसे पहले ये शख्स कहता है, 'एक मिनट, यहां मौजूद सभी लोग, अगर आप अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसे दो मिनट के लिए बंद कर दें और ध्यान दें. देखिए, सरकार ने हमें यह ट्रेन दी है. यह हमारा घर है. अगर हम अपने साथ इतना बड़ा बैग ले जा रहे हैं, तो हमें एक छोटा प्लास्टिक बैग भी ले जाना चाहिए.”
इसके बाद ये शख्स कहता है, 'यहां सभी लोग सामान बेचने आते हैं, हम उनसे खरीदते हैं, लेकिन फिर हम चीजें फेंक देते हैं. क्या यह करना सही है? कुछ कहें, हां या ना? इसके बजाय, लोग अक्सर कहते हैं, भारत गंदा है, बिहार गंदा है. लेकिन यह हमारी आदतों की वजह से है.'
उस नौजवान ने यात्रियों से अपने आस-पास की जिम्मेदारी लेने की अपील की. शख्स कह रहा है, 'अगर आप खाना खा रहे हैं, तो अपने साथ एक बैग रखें. अपना कचरा कहीं जमा करें. उसे डस्टबिन या सही जगह पर ले जाकर फेंक दें. अपना सामान कहीं सुरक्षित रखें. भले ही वह ट्रेन में हो, सोचिए, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, अपने आस-पास साफ़-सफ़ाई रखें. सफ़ाई बनाए रखना हमारी ज़िम्मेदारी है.'