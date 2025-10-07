scorecardresearch
 

Feedback

भूटान में इंडियन ऑयल के पंप पर इतने रुपये में मिलता है पेट्रोल! शख्स ने वीडियो में दिखाया

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स भूटान के पेट्रोल पंप पर इंडियन ऑयल के बोर्ड के सामने खड़ा दिखता है. वह कैमरे में पेट्रोल और डीजल के दाम दिखाता है.वीडियो सामने आने के बाद लोग भारत और भूटान की कीमतों की तुलना करने लगे हैं.

Advertisement
X
भूटान में भारतीय रुपए को कानूनी मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है (Photo:X/@khurpenchh)
भूटान में भारतीय रुपए को कानूनी मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है (Photo:X/@khurpenchh)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स भूटान में पेट्रोल और डीजल की कीमत बताते हुए नजर आ रहा है.वीडियो में दिखाया गया है कि पड़ोसी देश भूटान में ईंधन की कीमतें भारत की तुलना में काफी कम हैं.

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए. कई यूजर्स ने पूछा कि जब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भूटान में भी पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करती है, तो वहां दाम कम और भारत में इतने ज्यादा क्यों हैं?

क्या है इस वीडियो में

सम्बंधित ख़बरें

छुट्टी मांगने पर बॉस ने कर्मचारी को कहा, 'भाई केसी बात कर रहे हो. स्कूल में नहीं है.' (Photo: Freepik and Reddit/@‘r/IndianWorkplace’ subreddit)
'दवा खाओ, ऑफिस तो आना ही पड़ेगा हीरो...', कर्मचारी और बॉस की चैट वायरल 
lottery-winner-spent-3-months-partying-now-hospitalized
1 करोड़ लॉटरी जीतने के बाद लगातार 3 महीने तक पार्टी करता रहा मजदूर, अब ICU में भर्ती 
groom-refuses-dowry-father-in-law-cancels-wedding-story
दहेज नहीं ले रहा था दूल्हा, ससुर ने तोड़ दिया रिश्ता, वायरल हुई अजीब कहानी 
यात्री के अनुसार बच्चों की भागदौड़ से विशाखापट्टनम-सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस का पूरा कोच हिलने लगा. (फोटो-X/@RailMinIndia)
ट्रेन में भाग रहे थे बच्चे, हिलने लगा वंदे भारत ट्रेन का पूरा कोच फिर... 
howard-rubin-net-worth-former-wall-street-financier-sex-scandal
अमेरिका के अरबपति का काला राज! सीक्रेट रूम में चलता था सेक्स गेम, केस दर्ज 

वीडियो में एक शख्स भूटान के एक पेट्रोल पंप पर खड़ा नजर आता है. सामने साफ दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का है.वीडियो में वह व्यक्ति कैमरे के सामने पेट्रोल और डीजल के दाम दिखाता है.भूटान में पेट्रोल का रेट 64 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर और डीजल का रेट 67 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर है.

देखें वायरल वीडियो

भारत में दाम ज्यादा, भूटान में कम 

सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई.कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब इंडियन ऑयल दोनों देशों में सप्लाई करती है, तो भारत में पेट्रोल इतना महंगा और भूटान में इतना सस्ता क्यों है?

Advertisement

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

वीडियो के नीचे कई तरह के कमेंट देखने को मिले. किसी ने कहा कि भारत सरकार पेट्रोल से जो कमाई करती है, वही देश के विकास में लगाती है.भूटान में कोई रिफायनरी नहीं है. वहां का सारा तेल भारत ही सप्लाई करता है.भूटान सरकार ईंधन पर बहुत कम या फिर कोई टैक्स नहीं लगाती. भारत से सस्ते में खरीदे गए तेल को वो सीधे लोगों को बेचती है, बिना किसी अतिरिक्त कर के. बता दें, भूटान में भारतीय रुपए भूटान में पूरी तरह वैलिड हैं.कोई एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ती.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement