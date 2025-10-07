भूटान में इंडियन ऑयल के पंप पर इतने रुपये में मिलता है पेट्रोल! शख्स ने वीडियो में दिखाया

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स भूटान में पेट्रोल और डीजल की कीमत बताते हुए नजर आ रहा है.वीडियो में दिखाया गया है कि पड़ोसी देश भूटान में ईंधन की कीमतें भारत की तुलना में काफी कम हैं.

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए. कई यूजर्स ने पूछा कि जब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भूटान में भी पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करती है, तो वहां दाम कम और भारत में इतने ज्यादा क्यों हैं?

क्या है इस वीडियो में

वीडियो में एक शख्स भूटान के एक पेट्रोल पंप पर खड़ा नजर आता है. सामने साफ दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का है.वीडियो में वह व्यक्ति कैमरे के सामने पेट्रोल और डीजल के दाम दिखाता है.भूटान में पेट्रोल का रेट 64 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर और डीजल का रेट 67 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर है.

देखें वायरल वीडियो

भारत में दाम ज्यादा, भूटान में कम

सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई.कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब इंडियन ऑयल दोनों देशों में सप्लाई करती है, तो भारत में पेट्रोल इतना महंगा और भूटान में इतना सस्ता क्यों है?

Advertisement

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

वीडियो के नीचे कई तरह के कमेंट देखने को मिले. किसी ने कहा कि भारत सरकार पेट्रोल से जो कमाई करती है, वही देश के विकास में लगाती है.भूटान में कोई रिफायनरी नहीं है. वहां का सारा तेल भारत ही सप्लाई करता है.भूटान सरकार ईंधन पर बहुत कम या फिर कोई टैक्स नहीं लगाती. भारत से सस्ते में खरीदे गए तेल को वो सीधे लोगों को बेचती है, बिना किसी अतिरिक्त कर के. बता दें, भूटान में भारतीय रुपए भूटान में पूरी तरह वैलिड हैं.कोई एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ती.

---- समाप्त ----