खचाखच भरी ट्रेन में घुसी विदेशी महिला, वीडियो बनाकर बताया क्या-क्या फेस किया?

सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें आप देख सकते हैं कि  कुछ विदेशी लोग भारतीय ट्रेन में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं. महिला ने कहा-भारत में धक्का देना असभ्य नहीं है... यह जीवित रहने का तरीका है. 

Ilyas नाम के एक्स यूजर ने अपने अकाउंट पर एक वीडियो शेयर  किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ विदेशी लोग भारतीय ट्रेन से सफर करते नजर आ रहे हैं. ( Photo: Instagram/ @ discoverwithemma_)
Indian Train Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबो-गरीब वीडियो और पोस्ट वायरल होते रहता है. अभी हाल में एक विदेशी ब्लॉगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें आप देख सकते हैं कि एक महिला भारतीय रेलवे का मजाक बना रही है. दरअसल,  Ilyas नाम की यूजर ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर  किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ विदेशी लोग भारतीय ट्रेन से सफर करते नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही वे भारतीय रेलवे और ट्रेन की व्यवस्थाओं को लेकर खूब मजाक उड़ा रहे हैं. 

रेल मंत्री को टैग कर लिखा गया पोस्ट
इंस्ट्रग्राम पर Ilyas नाम के अकाउंट से इसे शेयर किया गया है. वीडियो के साथ पोस्ट में लिखा है- रेल मंत्री जी @AshwiniVaishnaw. कृपया इस वीडियो पर ध्यान दें. बैंकॉक की व्लॉगर discoverwithemma_ अपने इंस्टाग्राम पर भारतीय ट्रेन में रील बनाकर कमा रही है. वीडियो कल ही अपलोड किया है. देखिए कैसे ये हमारी भारतीय रेल व्यवस्था का मजाक उड़ा रही है. कृपया, इस मामले की जांच कराएं और बेहतर होगा कि इस तरह के विदेशी कंटेंट क्रिएटर्स को एक फर्स्ट क्लास सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि ये फर्स्ट क्लास वीडियो बनाएं.

महिला के 51.8 लाख फॉलोअर्स
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर काफी बहस छिड़ गई है. वहीं,  कुछ लोगों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग करके ऐसे वीडियो बनाने वाले रील बनाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं. आपको बता दें कि रील बनाने वाली महिला ब्लॉगर का इंस्टाग्राम पर discoverwithemma_ नाम से अकाउंट है. इस ब्लॉगर को 51.8 लाख लोग फॉलो करते हैं. इस महिला ने सोशल मीडिया पर काफी मजाक उड़ाते हुए वीडियो पोस्ट किया है. लल

'भारत में ट्रेनों में धक्का देना राष्ट्रीय खेल'
महिला ने अपनी पोस्ट में लिखा- भारत में ट्रेनों में धक्का देकर अंदर जाना एक राष्ट्रीय खेल है. आखिरकार अब मुझे समझ आ गया कि हर कोई पहले चढ़ने के लिए धक्का क्यों देता है. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपको टॉयलेट के पास खड़े होकर सफर करना होगा और मेरा मतलब है... उनके ठीक बगल में और उनमें से पानी टपक रहा था.

महिला ने आगे लिखा- जैसे ही ट्रेन के दरवाजा खुला, अफरा-तफरी मच गई. लोग कोहनी मारकर अंदर घुस रहे थे, और मैं बस एक बेवकूफ की तरह वहीं खड़ी रही... अभी भी उस कतार के खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था जो थी ही नहीं. (हालांकि यह उन दूसरे वीडियो की तुलना में काफी शांत लग रहा है जो मैंने मुंबई में भीड़-भाड़ वाले समय में देखे हैं. मेरे अंदर का हर ब्रिटिश स्वभाव चिल्ला रहा था, "थोड़ा सब्र करो!" जबकि मुझे चारों तरफ से कुचला जा रहा था. 


लेकिन यहां सब्र से काम नहीं चलता... सचमुच. जब तक हम ट्रेन में चढ़े, हर अच्छी जगह भर चुकी थी और हम एक टपकते हुए शौचालय के पास और पानी भरे हुए उगलते सिंक के बगल में खड़े होकर सफर किया. ऐसा लगा जैसे कल्पना से भी बदतर जगह पर पहुंच गए.... बदबूदार? अविस्मरणीय. 35°C की गर्मी, बिना एसी वाला, और पसीने से तर-बतर लोगों से भरी गाड़ी, तो यह सचमुच नरक जैसा भाप का कमरा था. तो हां, सबक सीखा: भारत में धक्का देना असभ्य नहीं है... यह जीवित रहने का तरीका है.  

