Delhi Metro में गुटखे से सनी सीट की तस्वीर वायरल, लोगों ने कहा-'थोड़ा तो शर्म करो!'

दिल्ली के आजादपुर मेट्रो स्टेशन की एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर पैदा कर दी है. Reddit पर शेयर किए गए इस पोस्ट में एक यात्री ने मेट्रो की सीट पर गुटखा थूके जाने की तस्वीर साझा की, जिससे लोगों में भारी नाराजगी फैल गई.

दिल्ली मेट्रो स्टेशन का हाल भी रेलवे स्टेशन जैसा हो गया
दिल्ली मेट्रो स्टेशन का हाल भी रेलवे स्टेशन जैसा हो गया

दिल्ली मेट्रो से जुड़ी एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.यह तस्वीर आजादपुर मेट्रो स्टेशन की है, जहां एक यात्री ने रेडिट पर एक पोस्ट में बताया कि किसी ने मेटल सीट पर गुटखा थूक दिया.रेडिट यूजर ने ‘r/delhi’ पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा –किसी ने पूरी सीट पर गुटखा थूक दिया है. समझ नहीं आता कि जिन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधा चाहिए, वे इसे नाली की तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं.

पोस्ट वायरल होते ही लोगों में गुस्सा और निराशा दोनों दिखी. कई यूजर्स ने कहा कि ये सिर्फ सार्वजनिक शिष्टाचार की कमी नहीं, बल्कि सफाई के नियमों की अनदेखी भी है. लोगों ने यह भी कहा कि मेट्रो प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्त जुर्माना लगाना चाहिए ताकि बाकी लोग सबक लें.

पोस्ट में यूजर ने लिखा कि मेट्रो एक साफ-सुथरी साझा जगह है, न कि बुरी आदतों का कूड़ाघर. अगर हम सार्वजनिक जगहों पर इंसानियत से पेश नहीं आ सकते, तो आगे कैसे बढ़ेंगे?

कई यूजर्स ने कमेंट्स में अपनी नाराज़गी जताई. एक ने लिखा कि ये लोग या तो मेट्रो में घुसने से पहले गुटखा खा लेते हैं या अंदर ही खाते हैं। पकड़ना मुश्किल नहीं, पर ध्यान कोई नहीं देता.दूसरे ने तंज कसते हुए कहा कि सिविक सेंस तो यहां डूबती नाव है! लोगों में सुधार की उम्मीद अब मुश्किल लगती है.कुछ लोगों ने यह भी बताया कि गुटखा की लत सिर्फ आदत या निकोटीन निर्भरता की वजह से होती है, समझ की कमी से नहीं.

इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या लोग दिल्ली मेट्रो जैसी विश्वस्तरीय सुविधा के लायक हैं, जब सफाई और अनुशासन का बुनियादी स्तर भी नहीं निभा पा रहे?

