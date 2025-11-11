चलती ट्रेन में पिज्जा-फ्रेंच फ्राइज डिलीवर होने पर ऑस्ट्रेलियाई महिला हैरान, वीडियो वायरल

24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई महिला बेक मैककॉल भारत की ट्रेन यात्रा के दौरान पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज़ की डिलीवरी पाकर हैरान रह गईं. उन्होंने इस अनोखे अनुभव का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जो तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने भारत की तेज और तकनीकी रूप से उन्नत सेवाओं की तारीफ की, वहीं कुछ यूज़र्स ने इस पर सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर भी चर्चा की.

चलती ट्रेन में खाना डिलीवर होने से महिला हैरान

बेक ने बताया कि उन्हें यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि भारत में चलती ट्रेन में भी खाना डिलीवर किया जा सकता है. उन्होंने कहा, “मैंने ट्रेन में पिज्जा और फ्राइज का ऑर्डर दिया और डिलीवरी ड्राइवर मुझसे स्टेशन पर मिला. इस पर उनके दोस्त ने हंसते हुए कहा, “वह तुमसे ट्रेन में ही मिला था,” जिस पर वह भी मुस्कुराईं और बोलीं, “हां, सच में — वह मुझसे ट्रेन में ही मिला था, यह बहुत अच्छा था!”

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

बेक मैककॉल द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया यह छोटा वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. क्लिप में वह ट्रेन की सीट पर बैठी, पिज्जा और फ्राइज खाते हुए कहती हैं. “India is so good!”(“भारत बहुत अच्छा है!”). उनकी इस खुशी और हैरानी ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया. लोगों को यह देखकर गर्व हुआ कि भारत में तकनीक और सेवा कितनी तेज और सुविधाजनक हो चुकी है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग थीं. एक यूजर ने लिखा-“भारत सच में शानदार है, विदेशियों को बस इतना करना है कि थोड़ा बजट 20 डॉलर से ऊपर रखें.”दूसरे ने कहा- “स्वागत है! हम उतने बुरे नहीं हैं जितना मीडिया ने दिखाया. थोड़ा खर्च करो — यहां लक्जरी सस्ती है.”हालांकि, कुछ यूजर्स ने सामाजिक पहलुओं पर भी बात की. एक टिप्पणी में कहा गया- “यह देखकर गर्व हुआ, लेकिन ये सेवा सस्ते मानव श्रम और बड़ी आबादी की वजह से संभव हो पाई है.”

भारत की रेलवे और डिलीवरी सिस्टम की तारीफ

कई लोगों ने इस मौके पर भारतीय रेलवे और फूड डिलीवरी नेटवर्क की प्रशंसा की. उन्होंने बताया कि भारत का डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर अब इतने बड़े स्तर पर काम करता है कि वह यात्रियों तक भी पहुंच चुका है. चाहे ट्रेन चल ही क्यों न रही हो. सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने न सिर्फ मनोरंजन किया, बल्कि लोगों को यह भी दिखाया कि भारत की तकनीकी और सेवा व्यवस्था किस तरह से लगातार आगे बढ़ रही है और यात्रियों को हर संभव सुविधा दे रही है.

