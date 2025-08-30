scorecardresearch
 

30,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के टॉयलेट बंद, यात्रियों के लिए बनी शर्मनाक स्थिति

आसमान में 30,000 फीट ऊपर बैठे यात्री लेकिन टॉयलेट बंद! वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की बाली से ब्रिस्बेन जाने वाली फ्लाइट का सफर यात्रियों के लिए शर्मनाक और तकलीफ़देह बन गया। प्लेन में कोई भी वॉशरूम काम नहीं कर रहा था. मजबूरी में कुछ यात्रियों ने बोतलों का सहारा लिया तो कुछ को खराब पड़े टॉयलेट का ही इस्तेमाल करना पड़ा. एक बुजुर्ग महिला तो खुद को रोक न पाई और सीट पर ही पेशाब कर बैठी.

30,000 फीट ऊपर बैठे यात्री, लेकिन टॉयलेट गायब! (Photo: Pexel)
30,000 फीट ऊपर बैठे यात्री, लेकिन टॉयलेट गायब! (Photo: Pexel)

बाली से ब्रिस्बेन जा रही वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट यात्रियों के लिए एक ऐसा अनुभव बन गई, जिसे वे शायद जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे. बोइंग 737 मैक्स 8 विमान गुरुवार दोपहर बाली से उड़ा, लेकिन शुरुआत से ही इसमें परेशानी थी. विमान के पिछले हिस्से के टॉयलेट पहले से खराब थे. इंजीनियरिंग सपोर्ट न मिलने की वजह से फ्लाइट को कैंसिल करने के बजाय उड़ान भरने का फैसला किया गया और यही आगे चलकर भारी गलती साबित हुई.

उड़ान के बीच बिगड़ी हालत

शुरुआत में यात्रियों को उम्मीद थी कि आगे किसी तरह काम चल जाएगा, लेकिन बीच सफर में स्थिति और बिगड़ गई. विमान के बाकी दो टॉयलेट भी खराब हो गए. नतीजा यह हुआ कि करीब छह घंटे तक यात्रियों के पास कोई वॉशरूम सुविधा नहीं रही.

क्रू ने यात्रियों को बोतलें पकड़ाकर कहा कि मजबूरी में इन्हीं का इस्तेमाल करना होगा या फिर पहले से खराब पड़े टॉयलेट पर ही जाना पड़ेगा. कई यात्रियों ने मजबूरी में ऐसा किया भी. एक बुजुर्ग महिला तो खुद को रोक न पाई और सीट पर ही पेशाब कर बैठी.

यात्रियों का दर्द और बदबू से बेहाल सफर

हालात धीरे-धीरे और शर्मनाक होते चले गए. जब कई लोगों ने बोतलों और खराब पड़े टॉयलेट का इस्तेमाल किया तो विमान में पेशाब की बदबू फैलने लगी. कुछ यात्रियों ने बताया कि बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया. उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे खराब और अपमानजनक सफर बताया.

एयरलाइन की सफाई और माफी

वर्जिन ऑस्ट्रेलिया ने इस घटना पर माफी मांगी है. एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा-डेपसार से ब्रिस्बेन जा रही फ्लाइट में टॉयलेट से जुड़ी समस्या हुई. हमें अपने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है. हम अपने क्रू की सराहना करते हैं जिन्होंने कठिन हालात को संभाला.कंपनी ने सभी यात्रियों को फ्लाइट क्रेडिट देने का वादा किया है और सीधे संपर्क करने की बात कही है.

