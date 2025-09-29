scorecardresearch
 

सोशल मीडिया पर छाए मैच के मोमेंट्स, बुमराह का जवाब बना फैंस का फेवरेट

एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, तिलक वर्मा की पारी और पाकिस्तान की पारी के धराशायी होने पर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई.

भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखी (Photo: Reuters)
भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एक बार फिर इतिहास रच दिया.आखिरी ओवर तक चले इस रोमांचक मैच में टीम इंडिया ने अपनी 9वीं एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की.इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी अजेय रिकॉर्ड को भी बरकरार रखा और तीनों मुकाबलों में जीत हासिल की.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए मैच के मोमेंट्स

इस हाई-वोल्टेज मुकाबले के दौरान कई ऐसे पल देखने को मिले, जो इंटरनेट पर छा गए. खासकर जसप्रीत बुमराह का हारिस रऊफ को दिया गया करारा जवाब फैंस के बीच चर्चा की बड़ी वजह बना. सोशल मीडिया पर लोग इस पर मीम्स और मजेदार पोस्ट बना रहे हैं.

पाकिस्तान की बल्लेबाजी के पतन और भारतीय खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस को लेकर ऑनलाइन जमकर रिएक्शन देखने को मिल रहा है. आइये देखते हैं कुछ ऐसे ही मजेदार पोस्ट और मीम्स.

 

 

 

 

 

 

 

 

पाकिस्तान की पारी ऐसे बिखरी

टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. पाकिस्तान ने मजबूत शुरुआत करते हुए 84 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई और 13वें ओवर तक स्कोर 113/1 पहुंचा दिया. ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ा स्कोर खड़ा करेगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया.सिर्फ 7 ओवरों के भीतर पाकिस्तान की पूरी टीम बिखर गई. 33 रन जोड़ते-जोड़ते उन्होंने 9 विकेट खो दिए और 146 पर ऑलआउट हो गए.

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया. तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला.उन्होंने 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन की शानदार पारी खेली. उनकी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी ने भारत की जीत की नींव रखी.

आखिरी पलों में रिंकू सिंह ने विजयी चौका लगाकर भारत को खिताबी जीत दिलाई.एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर खिताब तो अपने नाम कर लिया, लेकिन इस जीत के बाद जो नजारा देखने को मिला उसने सबको चौंका दिया। मैच के बाद ट्रॉफी से जुड़ा ऐसा ड्रामा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

ट्रॉफी लेने से मना कर गई टीम इंडिया

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव और टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पीसीबी चेयरमैन नकवी से ट्रॉफी और मेडल लेने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद खिलाड़ी अपने मेडल्स के साथ मंच पर तो पहुंचे, लेकिन उन्होंने ट्रॉफी को हाथ तक नहीं लगाया.

---- समाप्त ----
