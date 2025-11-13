scorecardresearch
 

Feedback

लिप फिलर से चाहा था ग्लैमरस लुक, लेकिन होंठ फूले इतने कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए

दुनिया में खूबसूरत दिखने की चाह हर किसी को होती है, लेकिन बुल्गारिया की एक महिला इस चाह में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई. खूबसूरती के इस जुनून का नतीजा ऐसा हुआ कि अब डॉक्टर भी उनका इलाज करने से मना कर चुके हैं.

Advertisement
X
सर्जरी के इस जुनून ने एंड्रिया की जिंदगी मुश्किल कर दी है (Photo:Insta/andrea88476)
सर्जरी के इस जुनून ने एंड्रिया की जिंदगी मुश्किल कर दी है (Photo:Insta/andrea88476)

खूबसूरत दिखने की चाह हर किसी को होती है, लेकिन बुल्गारिया की एक महिला ने इस चाह में जो किया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.28 साल की एंड्रिया इवानोवा का सपना था कि उनके होंठ थोड़ा भरे-भरे और आकर्षक दिखें, लेकिन वक्त के साथ उनकी ये चाह एक जुनून में बदल गई.

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बुल्गारिया की रहने वाली एंड्रिया इवानोवा का यह जुनून अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है.एंड्रिया ने खूबसूरत दिखने की चाह में अपने होंठों में फिलर इंजेक्शन लगवाने शुरू किए.धीरे-धीरे उन्होंने इन्हें इतना बड़ा करवा लिया कि अब उनके होंठ गुब्बारे जैसे फूले हुए दिखाई देते हैं.खूबसूरती की इस चाह में एंड्रिया अब तक करीब 20 लाख रुपये (लगभग 20,000 यूरो) खर्च कर चुकी हैं और सबसे हैरानी की बात ये है कि वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहीं.

एंड्रिया हर महीने अपने होंठों में हायलूरॉनिक एसिड इंजेक्शन लगवाती हैं.इतना ही नहीं, उन्होंने ठोड़ी, गाल और जॉ लाइन पर भी फिलर्स लगवाए हैं.वो 600cc सिलिकॉन इम्प्लांट्स के साथ ब्रेस्ट ऑग्मेंटेशन सर्जरी भी करा चुकी हैं.

सम्बंधित ख़बरें

lionel-messi-photobombs-couple-date-night-in-barcelona-video-viral
कपल फोटोशूट में पीछे 2 सेकेंड के लिए दिखा ऐसा शख्स, जिससे वायरल हो गया वीडियो! 
Bengaluru viral video, flyover pillar man
बेंगलुरु में फ्लाईओवर के खंभे के अंदर सोया था शख्स, लोगों ने कहा – ये कैसे पहुंचा यहां! 
aircraft in sky
जाली सर्टिफिकेट पर पायलट बना शख्स, सालों तक उड़ाता रहा यात्री विमान 
US train driver falls asleep
सो गया ट्रेन चला रहा ड्राइवर... फिर ऐसे बची यात्रियों की जान  
Chinese boy lying on a hospital bed
डॉक्टर ने की गलती... और 12 साल के लड़के का निकालना पड़ा डायजेस्टिव सिस्टम 

 अब डॉक्टरों ने इलाज करने से कर दिया इनकार

Advertisement

कई बार सर्जरी और इंजेक्शन लगवाने के बाद अब एंड्रिया को अपने शहर में कोई डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं है.एंड्रिया बताती हैं कि मेरे शहर के सारे डॉक्टरों ने नए फिलर लगाने से इनकार कर दिया है.उनका कहना है कि अगर मैंने फिर से इंजेक्शन लगवाए, तो ब्लड फ्लो रुक सकता है और होंठ खराब हो सकते हैं.

कई डॉक्टरों को तो डर है कि कहीं उनकी रेप्युटेशन पर असर न पड़े.एक डॉक्टर ने तो यहां तक कह दिया कि उनके होंठ 'बदसूरत लगने लगे हैं और इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया.

(Photo:Insta/andrea88476)

 दांत दर्द में भी नहीं मिला इलाज

सर्जरी के इस जुनून ने एंड्रिया की जिंदगी मुश्किल कर दी है.हाल ही में जब उन्हें दांत में तेज दर्द और दरार की समस्या हुई, तो कोई डेंटिस्ट इलाज करने को तैयार नहीं हुआ.वो कहती हैं कि मैं कई डॉक्टरों के पास गई लेकिन सबने मना कर दिया.उनका कहना था कि मेरे होंठ इतने बड़े हैं कि वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे.

नहीं रुकेंगी एंड्रिया

परिवार, दोस्तों और डॉक्टरों की चेतावनी के बावजूद एंड्रिया अब भी अपनी सर्जरी करवाने पर अड़ी हुई हैं.वो कहती हैं,मैं कभी लिप ऑग्मेंटेशन छोड़ूंगी नहीं.मेरे परिवार को ये प्रक्रियाएं पसंद नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत जरूरी हैं.ये फिलर्स न सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाते हैं बल्कि स्किन को फ्रेश और हाइड्रेट भी रखते हैं.

Advertisement
(Photo:Insta/andrea88476)

अब जब उनके शहर के डॉक्टर मना कर चुके हैं, एंड्रिया दूसरे शहरों और देशों में जाकर फिलर्स लगवा रही हैं.जहां पहले एक सेशन का खर्च 150 पाउंड आता था, अब वो 450 पाउंड तक दे रही हैं.

सोशल मीडिया पर छाईं ‘वर्ल्ड्स बिगेस्ट लिप्स’ वाली महिला

एंड्रिया की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.लोग उन्हें सर्जरी को रोकने की सलाह दे रहे हैं लेकिन एंड्रिया का कहना है –लोग कुछ भी कहें, मैं नहीं रुकूंगी.मेरा सपना है दुनिया के सबसे बड़े होंठ रखना.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement