लिप फिलर से चाहा था ग्लैमरस लुक, लेकिन होंठ फूले इतने कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए

खूबसूरत दिखने की चाह हर किसी को होती है, लेकिन बुल्गारिया की एक महिला ने इस चाह में जो किया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.28 साल की एंड्रिया इवानोवा का सपना था कि उनके होंठ थोड़ा भरे-भरे और आकर्षक दिखें, लेकिन वक्त के साथ उनकी ये चाह एक जुनून में बदल गई.

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बुल्गारिया की रहने वाली एंड्रिया इवानोवा का यह जुनून अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है.एंड्रिया ने खूबसूरत दिखने की चाह में अपने होंठों में फिलर इंजेक्शन लगवाने शुरू किए.धीरे-धीरे उन्होंने इन्हें इतना बड़ा करवा लिया कि अब उनके होंठ गुब्बारे जैसे फूले हुए दिखाई देते हैं.खूबसूरती की इस चाह में एंड्रिया अब तक करीब 20 लाख रुपये (लगभग 20,000 यूरो) खर्च कर चुकी हैं और सबसे हैरानी की बात ये है कि वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहीं.

एंड्रिया हर महीने अपने होंठों में हायलूरॉनिक एसिड इंजेक्शन लगवाती हैं.इतना ही नहीं, उन्होंने ठोड़ी, गाल और जॉ लाइन पर भी फिलर्स लगवाए हैं.वो 600cc सिलिकॉन इम्प्लांट्स के साथ ब्रेस्ट ऑग्मेंटेशन सर्जरी भी करा चुकी हैं.

अब डॉक्टरों ने इलाज करने से कर दिया इनकार

कई बार सर्जरी और इंजेक्शन लगवाने के बाद अब एंड्रिया को अपने शहर में कोई डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं है.एंड्रिया बताती हैं कि मेरे शहर के सारे डॉक्टरों ने नए फिलर लगाने से इनकार कर दिया है.उनका कहना है कि अगर मैंने फिर से इंजेक्शन लगवाए, तो ब्लड फ्लो रुक सकता है और होंठ खराब हो सकते हैं.

कई डॉक्टरों को तो डर है कि कहीं उनकी रेप्युटेशन पर असर न पड़े.एक डॉक्टर ने तो यहां तक कह दिया कि उनके होंठ 'बदसूरत लगने लगे हैं और इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया.

दांत दर्द में भी नहीं मिला इलाज

सर्जरी के इस जुनून ने एंड्रिया की जिंदगी मुश्किल कर दी है.हाल ही में जब उन्हें दांत में तेज दर्द और दरार की समस्या हुई, तो कोई डेंटिस्ट इलाज करने को तैयार नहीं हुआ.वो कहती हैं कि मैं कई डॉक्टरों के पास गई लेकिन सबने मना कर दिया.उनका कहना था कि मेरे होंठ इतने बड़े हैं कि वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे.

नहीं रुकेंगी एंड्रिया

परिवार, दोस्तों और डॉक्टरों की चेतावनी के बावजूद एंड्रिया अब भी अपनी सर्जरी करवाने पर अड़ी हुई हैं.वो कहती हैं,मैं कभी लिप ऑग्मेंटेशन छोड़ूंगी नहीं.मेरे परिवार को ये प्रक्रियाएं पसंद नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत जरूरी हैं.ये फिलर्स न सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाते हैं बल्कि स्किन को फ्रेश और हाइड्रेट भी रखते हैं.

अब जब उनके शहर के डॉक्टर मना कर चुके हैं, एंड्रिया दूसरे शहरों और देशों में जाकर फिलर्स लगवा रही हैं.जहां पहले एक सेशन का खर्च 150 पाउंड आता था, अब वो 450 पाउंड तक दे रही हैं.

सोशल मीडिया पर छाईं ‘वर्ल्ड्स बिगेस्ट लिप्स’ वाली महिला

एंड्रिया की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.लोग उन्हें सर्जरी को रोकने की सलाह दे रहे हैं लेकिन एंड्रिया का कहना है –लोग कुछ भी कहें, मैं नहीं रुकूंगी.मेरा सपना है दुनिया के सबसे बड़े होंठ रखना.

