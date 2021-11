लड़के ने कबाड़ से Iron Man का सूट बनाया, अब आनंद महिंद्रा ने अपना वादा निभाया

मणिपुर के एक लड़के ने स्क्रैप से 'आयरन मैन सूट' (Iron Man Suit) बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई. इस लड़के का नाम प्रेम निनगोमबम (Prem Ningombam) है. प्रेम के इस हुनर को देख महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) खासे प्रभावित हुए. अब उन्होंने प्रेम और उनके भाई-बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाने के अपने वादे को पूरा किया है. खुद आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है.

दरअसल, बीते महीने महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन (Chairman of Mahindra Group) ने इम्फाल के रहने वाले प्रेम नाम के एक किशोर का वीडियो शेयर किया था. जिसमें प्रेम स्क्रैप से बना 'आयरन मैन सूट' पहने हुए नजर आया था. दिलचस्प बात ये थी कि प्रेम ने खुद इस सूट को कबाड़ से तैयार किया था.

प्रेम के टैलेंट को देखकर आनंद महिंद्रा ने उसकी तारीफ करते हुए कई ट्वीट्स किए और वादा किया कि महिंद्रा फाउंडेशन प्रेम और उनके भाई-बहनों की पढ़ाई का खर्च वहन करेगा. अपनी बात पर खरा उतरते हुए उद्योगपति महिंद्रा ने बीते दिन एक ट्वीट में खुलासा किया कि प्रेम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने हैदराबाद के महिंद्रा विश्वविद्यालय पहुंच गया है.

भारतीय आयरन मैन.. प्रेम

आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा- "इम्फाल के हमारे युवा भारतीय आयरन मैन, प्रेम याद हैं? हमने उन्हें इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने का वादा किया था और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वह हैदराबाद में Mahindra University पहुंच गए हैं."

Remember Prem, our young Indian Ironman from Imphal? We promised to help him get the engineering education he wanted and I’m delighted to share that he has arrived at @MahindraUni in Hyderabad. Thank you Indigo for taking such good care of him.. https://t.co/7Z6yBi39yi pic.twitter.com/Hw7f0c5lGW