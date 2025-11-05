‘जैसे आसमान से आग बरसी, पूरा इलाका खाक…’ US प्लेन क्रैश के ये वीडियो भयानक हैं!

अमेरिका के केंटकी राज्य के लुइसविले मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एक UPS कार्गो विमान क्रैश हो गया. हादसा इतना भयावह था कि इलाके में भीषण आग लग गई और कई घर जलकर खाक हो गए.रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 7 लोगों की मौत और 11 के घायल होने की पुष्टि हुई है.
आसमान में उठा काले धुएं का गुबार
हादसे के बाद आसमान में छाए घने धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को दहला दिया. चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने तेज धमाके की आवाज सुनी और फिर आग का एक विशाल गोला ऊपर उठता देखा.ये घटना लुइसविले एयरपोर्ट के दक्षिण में फर्न वैली रोड और ग्रेड लेन के पास हुई, जहां आग तेजी से फैल गई. इस हादसे की सामने आई तस्वीरें बेहद विभत्स हैं
क्या थी हादसे की वजह
लुइसविले के मेयर क्रेग ग्रीनबर्ग ने बताया कि हादसे के पीछे विमान में मौजूद जेट ईंधन की भारी मात्रा एक बड़ी वजह थी. उन्होंने लोकल चैनल WLKY-TV से बातचीत में कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक विमान में करीब 2,80,000 गैलन ईंधन था. यह कई मायनों में गंभीर चिंता का विषय है.ग्रीनबर्ग ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में ईंधन होने से आग ने पलभर में विकराल रूप ले लिया और आसपास के घरों तक फैल गई.
हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
सोशल मीडिया पर इस हादसे के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में साफ दिखता है कि विमान हवा में झुकता हुआ नीचे गिरता है और कुछ ही सेकंड में भयानक धमाके के साथ फट पड़ता है. लोगों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतें हिल गईं और कई घरों की खिड़कियां टूट गईं.
एक यूजर ने X पर लिखा कि ऐसा लगा जैसे आसमान से आग बरस रही हो… पूरे शहर में सन्नाटा छा गया. UPS United Parcel Service ने पुष्टि की है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान उनका ही था और वह लुइसविले से हॉनोलूलू जा रहा था। यह एक MD-11 कार्गो विमान था.कंपनी ने कहा कि हम इस हादसे से बेहद दुखी हैं और पूरी तरह जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं.
देखें वायरल वीडियो
ऐसा ही एक और वीडियो आया सामने
हादसे का एक और खौफनाक वीडियो
हादसे के बाद प्रशासन ने एयरपोर्ट को बंद कर दिया और आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को शेल्टर-इन-प्लेस का आदेश दिया गया है.पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं.
इस भयावह हादसे के वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर लोग स्तब्ध हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि यह दृश्य बेहद डरावना था. एक अन्य यूजर ने कहा कि वो धमाके की आवाज़ आज भी कानों में गूंज रही है… भगवान सभी पीड़ितों की आत्मा को शांति दे.