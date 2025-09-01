scorecardresearch
 

स्पाइडरमैन वाला स्टाइल! पुलिस के जाल में फंसी चोरी की कार, पलभर में उड़े परखच्चे

अमेरिका के लिवोनिया पुलिस डिपार्टमेंट ने गुरुवार सुबह I-96 हाईवे पर चोरी की गई शेवरले क्रूज को रोकने का ड्रामेटिक वीडियो जारी किया है. हाईटेक डिवाइस से कार थामने का यह फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस ने जाल फेंककर बीच हाईवे पर रोकी चोरी की कार (Photo:Insta/@abcworldnewstonight)
पुलिस ने जाल फेंककर बीच हाईवे पर रोकी चोरी की कार (Photo:Insta/@abcworldnewstonight)

कार चेजिंग के वीडियो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज ने सभी को चौंका दिया. अमेरिका के मिशिगन में पुलिस ने चोरी की कार का पीछा कर उसे रोकने के लिए एक ऐसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया।

यह घटना अमेरिका के लिवोनिया शहर के I-96 हाईवे की है. यहां पुलिस ने तेज रफ्तार से भाग रही शेवरले क्रूज को रोकने के लिए ग्रैपलर डिवाइस का इस्तेमाल किया. यह डिवाइस पुलिस की गाड़ी के बंपर से जुड़ा होता है और भागती गाड़ी के पिछले पहिये में जाल फेंककर उसे जकड़ लेता है.

एक्सल टूटा, कार थम गई

फुटेज में साफ दिखा कि जैसे ही ग्रैपलर का जाल टायर में फंसा, चालक ने कई बार रिवर्स और एक्सीलेरेटर दबाकर कार छुड़ाने की कोशिश की. लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि आखिरकार गाड़ी का पिछला एक्सल टूट गया और कार बीच हाईवे पर थम गई.

कार रुकते ही उसमें हल्की आग लग गई, जिसे तुरंत बुझा दिया गया. इस दौरान हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया. हालांकि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए ड्राइवर और उसके साथ मौजूद दो यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने कहा कि यह पीछा बेहद खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन इस हाईटेक तकनीक की मदद से किसी भी यात्री या राहगीर को चोट नहीं आई. अधिकारियों का मानना है कि ग्रैपलर जैसी डिवाइस पुलिस और आम नागरिकों की सुरक्षा दोनों के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है.

देखें वायरल वीडियो

ग्रैपलर डिवाइस क्या है?

स्पाइडर-मैन की फिल्मों में आपने जरूर देखा होगा कि कैसे वह अपने जाल से दुश्मनों को पलभर में जकड़ लेता है. ग्रैपलर डिवाइस भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है.

यह एक हाई-टेक उपकरण है जिसे पुलिस की गाड़ी के फ्रंट बंपर पर लगाया जाता है. जैसे ही संदिग्ध वाहन भागने की कोशिश करता है, पुलिस गाड़ी पास आकर ग्रैपलर से नायलॉन का मजबूत जाल फेंकती है.

यह जाल सीधे भागती गाड़ी के पिछले टायर में फंस जाता है और कुछ ही सेकंड में टायर जाम हो जाता है. टायर घूमना बंद होते ही वाहन का एक्सल टूट जाता है और गाड़ी बीच सड़क पर रुक जाती है. यानी, बिना गोली चलाए और बिना बड़ी टक्कर मारे, पुलिस संदिग्ध गाड़ी को सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से रोक लेती है.
 

