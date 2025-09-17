महिला ने 2.5 करोड़ खर्च कर टैटू से ढंक लिया पूरा शरीर, अब इस वजह से हटवा रही स्याही

ऑस्ट्रेलिया की सबसे अधिक टैटू वाली महिला ने अपने चेहरे पर लगी स्याही को हटवाने का फैसला लिया है. उसने करीब ढाई करोड़ रुपये खर्च कर अपने चेहरे, शरीर और यहां तक कि आंखों में भी टैटू बनवाया था.

इंस्टाग्राम पर ब्लू आइज व्हाइट ड्रैगन के नाम से जानी जाने वाली एम्बर ल्यूक, अपनी शानदार बॉडी आर्ट के लिए सोशल मीडिया पर फेमस हैं. उन्होंने अपने पूरे शरीर पर लगभग 600 टैटू बनवाए हैं. अब वह इन सारे टैटू को हटवा रही है. इसकी शुरुआत उन्होंने चेहरे से की है. जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि महिला ने टैटू हटवाने का फैसला लिया.

16 साल की उम्र में बनवाना शुरू किया था टैटू

स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार 30 साल की इस युवती को 16 वर्ष की उम्र में बॉडी डिस्मॉर्फिया नामक बीमारी होने का पता चला. जब उसे अपनी शक्ल से नफरत होने लगी.

उस समय इस स्कूली छात्रा ने खुद को एक ऐसी शख्सियत के रूप में ढालने का निर्णय लिया, जिस पर वह मानसिक और शारीरिक रूप से गर्व कर सके. ल्यूक ने 22 वर्ष की उम्र में अपनी आंखों पर भी टैटू बनवाया था. इस वजह से वह तीन सप्ताह तक अंधी हो गई थीं.

टैटू बनवाने में खर्च कर दिए इतने रुपये

ल्यूक ने सिर से पैर तक स्याही पर 280,000 डॉलर यानी ढाई करोड़ रुपये खर्च कर दिए. अब क्वींसलैंड की महिला के चेहरे के 36 टैटू विकृत और धुंधले हो रहे हैं. ल्यूक ने हाल में ही इंस्टाग्राम पर अपनी पहले और बाद की चौंकाने वाली तस्वीरें साझा कीं, जिसमें उन्होंने फटी हुई स्याही से अपना चेहरा पूरी तरह से ढक लिया था.

ल्यूक की त्वचा कभी साफ और चमकदार थी और उसकी आंखें, जो कभी नीली स्याही से पूरी तरह छिपी हुई थीं, अब गहरे भूरे रंग की हो गई है. ल्यूक ने दावा किया कि जेल जाने के बाद उसके वजन में उतार-चढ़ाव के कारण उसके चेहरे के टैटू फीके पड़ गए.

इस वजह से टैटू साफ करवाने का लिया फैसला

उन्होंने अपने एक पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि यह अगस्त 2025 है और मैं इस समय अपने सभी 36 चेहरे के टैटू हटाने की प्रक्रिया में हूं. इसके पीछे की वजह पिछले कुछ वर्षों में खुद का वजन घटा और बढ़ना बताया है. इसके लिए लिए उन्होंने जेल की रोटी को दोषी बताया है. उनका कहना है कि वजन घटने-बढ़ने से मेरे चेहरे के टैटू अब विकृत और आधे धुंधले हो गए हैं.

2021 में, ड्रग्स की तस्करी के लिए तीन साल की जेल की सजा हुई थी. कुछ दिन जेल में रहने के बाद ल्यूक को ब्रिस्बेन जिला न्यायालय से सजा में छूट दे दी गई और फिर वहां से उन्होंने अपने चेहरे को फिर से बदलने का फैसला लिया. ल्यूक का कहना है कि मैं भी 10 वर्षों में पहली बार 30 वर्ष की उम्र में अपना पुराना चेहरा देखने के लिए पूरे दिल से उत्साहित हूं.

टैटू के अलावा बॉडी मॉडिफिकेशन भी कराया

ल्यूक ने न सिर्फ चेहरे और पूरे शरीर पर टैटू बनवाए हैं. बल्कि उन्होंने अपनी जीभ को फाड़ दिया और कानों को फैला दिया, साथ ही गर्दन पर एक बड़ा सा टैटू भी बनवाया जिस पर लिखा था - एम्बर, तुम जो करना चाहती हो करो.

ल्यूक ने कहा कि जब मैं छोटी थी, तो मेरी मानसिकता अलग थी. यह मेरी भावनाओं के अनुकूल नहीं था और मुझे परिस्थितियों के प्रति लचीला बनने का अवसर नहीं मिला था. मैंने खुद को छिपाने के लिए अपना चेहरा ढक लिया.मैं खुद को अभिव्यक्त करना चाहती थी, लेकिन मुझे अपनी शक्ल भी पसंद नहीं थी.

