'क्या लग्जरी है', रेस्टोरेंट में खाना खाने प्लेन से आया शख्स, टेकऑफ का नजारा बना वायरल

सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है.लोग उम्मीद करते हैं कि वह कार या बाइक लेकर जाएगा, लेकिन इसके बजाय वह अपने छोटे काले विमान में बैठ जाता है. विमान पार्किंग से निकलकर धीरे-धीरे हाईवे पर आता है और जैसे ही सड़क खाली होती है, रन करता है और कुछ ही सेकंड में आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भर देता है. यह नजारा देखकर लोग दंग रह गए।

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @newsbuzzhotline अकाउंट से शेयर किया गया और देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया.एक यूज़र ने लिखा कि विमान की स्पीड और टेक-ऑफ ने चौंका दिया.दूसरे ने मजाक में कहा कि लगता है रेस्टोरेंट का बिल बहुत महंगा पड़ा होगा.

वहीं एक अलास्कन यूज़र ने जानकारी दी कि हमारे यहां यह आम बात है। अलास्का में सबसे ज्यादा छोटे विमान और बुश पायलट हैं। लोग मजे के लिए भी उड़ान भर लेते हैं.

क्यों है अलास्का में यह आम?

अलास्का के दूर-दराज़ इलाकों में सड़कें कम हैं और भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं. ऐसे में छोटे विमान यहां रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. लोग इन्हें रेस्टोरेंट, दुकानों या छोटी यात्राओं के लिए भी इस्तेमाल करते हैं.

लग्जरी का दूसरा चेहरा

अमेरिका के कैलिफोर्निया के एल डोराडो काउंटी में स्थित कैमरन एयर पार्क ऐसा ही एक इलाका है. साल 1963 में बने इस एयरपार्क में 124 घर हैं और लगभग हर घर के बाहर एक प्राइवेट जेट या छोटा विमान खड़ा नजर आता है. यहां लोग कहीं आने-जाने के लिए कार या बाइक नहीं बल्कि प्लेन का इस्तेमाल करते हैं.

