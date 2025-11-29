scorecardresearch
 
भूख लगते ही खाना ऑर्डर करेगा AI! इंटरनेट पर बेंगलुरु के शख्स का अनोखा जुगाड़ वायरल

सोशल मीडिया पर एक भारतीय इंजीनियर द्वारा बनाया गया अनोखा गैजेट MOM (Meal Ordering Module) वायरल हो रहा है, जो पेट की आवाज सुनकर अपने-आप जोमैटो से खाना ऑर्डर कर देता है. यह पहनने वाला डिवाइस स्टेथोस्कोप, माइक्रोफोन, सेंसर, बैटरी और ESP32 माइक्रोकंट्रोलर से बनाया गया है और वाई-फाई के जरिए डेटा सर्वर तक भेजता है.

जोमैटो के MCP सर्वर से जुड़ने के बाद यह आसपास के रेस्टोरेंट्स को स्कैन कर रेटिंग और कीमत के आधार पर डिश चुनता है. (Photo: Instagram/zikiguy)
सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के फूड हैक्स और किचन ट्रिक्स मिल जाते हैं, लेकिन एक भारतीय इंजीनियर का नया आइडिया लोगों को हैरान कर रहा है. इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक ऐसा अनोखा डिवाइस दिखाया गया है, जो आपकी भूख पहचान कर अपने-आप खाना ऑर्डर कर देता है. कंटेंट क्रिएटर @zikiguy की सीरीज़ “Inventions You Will Never Think Of” में दिखाया गया यह गैजेट लोगों की एक आम परेशानी समय पर खाना भूल जाना का मजेदार और अनोखा समाधान पेश करता है.

ऐसा गैजेट जो भूख पहचान लेता है
वीडियो में दिखाया गया डिवाइस का नाम MOM (Meal Ordering Module) है, इसे बेल्ट पर लगाया जाता है. यह पेट से आने वाली भूख की आवाज सुनकर पहचान लेता है और जैसे ही आवाज मिलती है, यह ज़ोमैटो के ज़रिए अपने-आप खाना ऑर्डर कर देता है. क्रिएटर मज़ाक में कहते हैं, “इसका नाम MOM इसलिए है, क्योंकि ये मुझे माँ की तरह समय पर खाना खाने के लिए मजबूर करता है.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZIKI (@zikiguy)

भूख पहचानने वाला यह गैजेट कैसे काम करता है?
इस अनोखे डिवाइस को बनाने के लिए इंजीनियर ने अपनी बहन का स्टेथोस्कोप इस्तेमाल किया. उन्होंने पेट की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए एक छोटा माइक्रोफोन, एक साउंड सेंसर, छोटी बैटरी और ESP32 माइक्रोकंट्रोलर लगाकर अंदर की पूरी सिस्टम तैयार की. यह गैजेट पेट की आवाजें सुनकर उनका डेटा वाई-फाई के जरिए एक लोकल सर्वर तक भेज देता है.

डिवाइस को पूरा रूप देने के लिए उसने एक 3D-प्रिंटेड बॉडी बनाई और एक ऑन/ऑफ स्विच भी लगाया. इंजीनियर के मुताबिक, इस डिवाइस का कोड पेट की गुर्राने की तीव्रता और कितनी देर तक आवाज चलती है, इसका विश्लेषण करता है अगर पेट की आवाज ज्यादा तेज और लंबी होती है, तो यह मानता है कि भूख ज्यादा है — और ऐसे में डिवाइस दो पिज़्ज़ा या पूरी बिरयानी जैसा बड़ा ऑर्डर कर देता है.

ज़ोमैटो से अपने-आप खाना ऑर्डर करने की क्षमता
( डिवाइस) MOM की सबसे रोचक खासियत है इसका ज़ोमैटो के MCP सर्वर से कनेक्शन है. इससे यह गैजेट अपने आप आसपास के रेस्टोरेंट्स को तलाश सकता है, उनकी रेटिंग देख सकता है, दामों के हिसाब से फिल्टर कर सकता है, और फिर यूज़र की पिछली पसंद के आधार पर एक डिश चुनकर ऑर्डर कर देता है. वीडियो में, क्रिएटर दिखाता है कि कैसे डिवाइस ने अपने आप खाना ऑर्डर कर दिया और जब वह दरवाजा खोलता है, तो कई पिज्जा बॉक्स देखकर दंग रह जाता है.

सोशल मीडिया पर जमकर कर रहे कमेंट
एक यूजर ने लिखा, “इसे अनावश्यक आविष्कारों की लिस्ट में डाल देना चाहिए. जब किसी ने पूछा कि “आपने इसे टेस्ट कैसे किया?”, तो क्रिएटर ने मज़ाक में कहा कि उसे पूरा दिन बिना खाना खाए बैठना पड़ा. एक ने लिखा, “भाई, तुम तो मेरा बैंक बैलेंस ही खत्म कर दोगे. दूसरे ने कहा, “लगता है, तुम्हारी इंजीनियरिंग की डिग्री आखिर काम आ ही गई.” एक मजाकिया कमेंट था, “ये वीडियो खास उन लोगों के लिए बना है जिनकी फुल-टाइम नौकरी है, नियम और शर्तें लागू।”

क्या यह गैजेट सच में भविष्य में आएगा?
अभी यह साफ नहीं है कि MOM जैसे उपकरण कभी असली प्रोडक्ट बन पाएंगे या नहीं. लेकिन एक बात तय है—यह गैजेट इंटरनेट पर लोगों को खूब हंसी और मनोरंजन दे रहा है। खाने के शौकीनों और टेक्नॉलजी पसंद करने वालों, दोनों को यह आइडिया काफी मजेदार लगा।

---- समाप्त ----
