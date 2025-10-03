scorecardresearch
 

Feedback

आ गई दुनिया की पहली AI एक्ट्रेस, अदाएं देखकर आप कहेंगे- ये तो नकली लग ही नहीं रही

टिली नॉरवुड़ एक एआई अवतार है जो जल्द ही हॉलीवुड़ में लांच होने वाली है. इसे ज्यूरिख फेस्टिवल फेस्टिवल के दौरान प्रमोट किया गया. एक्टरों ने फिल्मों में एआई के इस्तेमाल पर विरोध जताया है.

Advertisement
X
टिली को एक टैलेंट एजेंसी ने अपना क्लाइंट बनाया है और वो जल्द ही एक फिल्म साइन करेगी. (Photo-Instagram\@tillynorwood)
टिली को एक टैलेंट एजेंसी ने अपना क्लाइंट बनाया है और वो जल्द ही एक फिल्म साइन करेगी. (Photo-Instagram\@tillynorwood)

फिल्म इंडस्ट्री में लाखों एक्टर्स अपना नाम बनाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अगर उनमें से एक इंसान के बजाए एआई (AI) अवतार हो, तो बात अटपटी सी लगती है. लेकिन यह सच है. एआई के आने से बिजनेस, पढ़ाई, मीडिया और रचनात्मकता पर पड़ने वाले असर पर तो बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन हॉलीवुड भी इसके प्रभाव से दूर नहीं रह सका. हॉलीवुड कलाकार एक एआई एक्ट्रेस, टिली नॉरवुड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

कौन है टिली नॉरवुड?

टिली नॉरवुड एक एआई अवतार है, जिसे लंदन के पार्टिकल-6 स्टूडियो की नई कंपनी जिकोइया (Xicoia) ने बनाया है. पार्टिकल-6 खुद को दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट स्टूडियो बताता है.

सम्बंधित ख़बरें

Selena Gomez married Benny Blanco
33 की उम्र में दुल्हन बनीं अरबपति सिंगर, हुईं रोमांटिक 
Ameesha Patel
Bollywood Actress Ameesha Patel ने कही दिल की बात! 
James Cameron directoral Avatar: Fire and Ash
पेंडोरा की खूबसूरत दुनिया में आएगा भूचाल, शानदार है 'अवतार 3' का नया ट्रेलर 
Harry Potter actress Emma Watson
ड्राइविंग पर लगा छह महीना का बैन, दुनियाभर में शर्मिंदा हुई एक्ट्रेस 
Rihanna Blessed with baby girl
अरबपति सिंगर तीसरी बार बनी मां, घर आई नन्ही राजकुमारी 

कंपनी का कहना है कि टिली को हॉलीवुड की पहली एआई एक्ट्रेस के तौर पर लॉन्च किया जाएगा. हाल ही में ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल के दौरान आयोजित हुई समिट में डच प्रोड्यूसर, कॉमेडियन और पार्टिकल-6 स्टूडियो की फाउंडर, एलीन वान डेर वेल्डेन ने इसे प्रमोट करते हुए ऐलान किया कि एक टैलेंट एजेंसी ने टिली को अपना क्लाइंट भी बना लिया है और जल्द ही वह एक फिल्म साइन करेगी.

खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट

टिली के पास अपना आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिस पर उसने कॉफी पीते हुए, शॉपिंग करते हुए और प्रोजेक्ट की तैयारी करते हुए तस्वीरें पोस्ट की हैं. अभी तक उसके 33 हज़ार फॉलोअर्स हो चुके हैं. एक पोस्ट में टिली ने कुछ स्क्रीन टेस्ट शूट करने की बात भी लिखी है.

Advertisement

एक्टर्स कर रहे हैं विरोध

इसे लेकर हॉलीवुड कलाकार लगातार विरोध जता रहे हैं. “इन द हाइट्स” और “स्क्रीम” फेम मेलिसा बैरेरा ने इसे गलत बताते हुए सभी एक्टर्स द्वारा उस टैलेंट एजेंसी का बहिष्कार करने की उम्मीद जताई. वहीं “रशियन डॉल” फेम नताशा लियोन ने इसे गुमराह और परेशान करने वाला कदम कहा.

AI actress

स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड का आधिकारिक बयान

स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड ने एक बयान में इसका विरोध करते हुए कहा कि रचनात्मकता इंसान-केंद्रित है और उसे वैसा ही रहना चाहिए. टिली नॉरवुड साफ तौर पर कोई एक्ट्रेस नहीं, सिर्फ एक एआई अवतार है, जिसे बिना पेशेवर कलाकारों की इजाज़त के बनाया गया है. बयान में गिल्ड ने आगे कहा कि न तो इसके पास जीवन का अनुभव है और न ही दर्शकों को इसकी फिल्में देखने में कोई दिलचस्पी है.

फिल्मों में हो चुका है एआई तकनीकों का इस्तेमाल

हॉलीवुड फिल्मों में इससे पहले भी एआई का इस्तेमाल हो चुका है. वीडियो गेम एक्टर्स इसे लेकर साल 2023 में हड़ताल भी कर चुके हैं. इस साल जुलाई में उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी, जिसमें किसी भी एक्टर की डिजिटल रेप्लिका बनाने से पहले SAG-AFTRA से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य किया गया.

हालांकि साल 2024 की ऑस्कर विजेता फिल्म “द ब्रूटलिस्ट” में अभिनेताओं एड्रियन ब्रॉडी और फेलिसिटी जोन्स के हंगेरियन भाषा के डायलॉग एआई की मदद से बोले गए थे.

Advertisement

वेल्डेन की प्रतिक्रिया

टिली नॉरवुड को मिल रही आलोचनाओं पर वेल्डेन ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि यह किसी इंसान का रिप्लेसमेंट नहीं, सिर्फ एक रचनात्मक कृति है. वेल्डेन ने एआई को एक अलग विधा (genre) बताया. यह बयान टिली ने अपने अकाउंट पर भी शेयर किया

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement