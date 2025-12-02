scorecardresearch
 
'आप हमारे मेहमान हो', इंडियन से जूस के पैसे लेने से अफगानी ने किया इंकार, वीडियो वायरल

भारत और अफगानिस्तान के बीच मजबूत होते रिश्तों को दिखाता एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो बताता है कि अफगानिस्तान की आवाम के दिल में भारत के लोगों के लिए कितनी इज्जत और मोहब्बत है.

वीडियो में कैलाश मीणा भी भावुक होकर कहते नजर आते हैं (Photo:Insta/@Kailash Meena)

अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं. भारत ने हर परिस्थिति में अफगानिस्तान के साथ दोस्ती निभाई है. यह रिश्ता सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि दोनों देशों की आवाम के दिलों से भी जुड़ा हुआ है. भारत के लोगों की अफगानिस्तान के लिए हमेशा एक सकारात्मक छवि रही है. हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो इस भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूती से दिखाता है. यह वीडियो भारतीय ट्रैवल व्लॉगर कैलाश मीणा के अफगानिस्तान में हुए अनुभव का है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

अफगानिस्तान में भारतीयों के लिए ऐसा प्यार

कैलाश मीणा अफगानिस्तान में एक साधारण-से जूस स्टॉल पर खड़े होकर ताजा अनार का जूस पी रहे थे. जूस खत्म होने पर उन्होंने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने हल्की मुस्कान के साथ नोट वापस कर दिए और कहा-आप हमारे मेहमान हैं. पास खड़े एक स्थानीय व्यक्ति ने भी तुरंत कहा-इंडिया हमारा मेहमान है. मीणा ने दोबारा पैसे देने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार फिर भी नहीं माना.

वीडियो में कैलाश मीणा भी भावुक होकर कहते नजर आते हैं-यही है असली अफगानिस्तान की मेहमाननवाज़ी. जहां भी जा रहा हूं, लोग दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं. वीडियो का कैप्शन था- अफगानिस्तान में भारतीयों के लिए सबकुछ फ्री क्यों है?

देखें वायरल वीडियो

 

 

सोशल मीडिया पर प्यार की बौछार

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन भारत–अफगानिस्तान की दोस्ती से भर गया. लोग लगातार प्यार भरे संदेश लिखते दिखे हम सच में तुमसे प्यार करते हैं, अफगानिस्तान. भारत और अफगानिस्तान के बीच शानदार भाईचारा. वहीं किसी ने ये भी कहा कि अफगानिस्तान… भारतीय तुम्हें प्यार करते हैं.कई यूजर्स ने इसे भारत और अफगानिस्तान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों की एक खूबसूरत सौगात बताया.

इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तालिबान सुरक्षाकर्मी एक भारतीय पर्यटक का गर्मजोशी से स्वागत करते दिखाई देते हैं. मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहा यह यात्री एक चेक प्वाइंट पर रोका गया, जहां उससे पासपोर्ट मांगा गया. लेकिन जैसे ही उसने बताया कि वह भारत से है, सुरक्षाकर्मी मुस्कुराने लगे और बिना दस्तावेज़ देखे ही उसे आगे बढ़ने की अनुमति दे दी. फुटेज में अधिकारियों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत और अफगानिस्तान 'भाई जैसे' हैं.

 

