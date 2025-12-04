आसमान में बना फुटबॉल ग्राउंड! 1.8 KM ऊंचाई पर खिलाड़ियों ने मारा गोल, वीडियो वायरल

रूस में एक ऐसा रोमांचक कारनामा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के लिए मशहूर सर्गेई बोयत्सोव और उनकी टीम ने 5,900 फीट (लगभग 1,800 मीटर) की ऊंचाई पर फुटबॉल मैच खेलकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया.
रशिया टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मैच जमीन पर नहीं, बल्कि हॉट एयर बैलून के नीचे बने एक अस्थायी फुटबॉल मैदान पर खेला गया था.यह घटना 3 दिसंबर 2025 के दौरान हुई और जैसे ही इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर आया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
वीडियो में देखा जा सकता है कि खिलाड़ी हवा में झूलते हुए मैदान पर पूरी तरह फुटबॉल किट पहने मैदान में उतरे थे. उन्होंने सुरक्षा के लिए पैराशूट बैग भी लगाए थे ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में वे सुरक्षित रह सकें. खिलाड़ी हवा में डगमगाते मैदान पर दौड़ते, पास देते और गोल करने की कोशिश करते दिखाई दिए. ऊपर से उड़ता एक विमान इस रोमांचक पल की शूटिंग कर रहा था, जिससे वीडियो और भी दिलचस्प बन गया.
देखें वायरल वीडियो
मुकाबले के दौरान एक मजेदार पल तब आया जब खिलाड़ियों ने हवा में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रसिद्ध 'Siuuu' सेलिब्रेशन किया. यह दृश्य देखते ही दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई और सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं.
इतनी ऊंचाई पर खेलना आसान नहीं होता, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है. इसके बावजूद खिलाड़ी बिना किसी समस्या के पूरे मैच को सफलतापूर्वक पूरा करने में कामयाब रहे. सर्गेई बोयत्सोव ने इंस्टाग्राम पर अपनी टीम की उपलब्धि साझा करते हुए इसे हिम्मत, खेल और टीमवर्क की जीत बताया. कई अंतरराष्ट्रीय न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने भी इस घटना को कवर किया और इसे अब तक की सबसे अनोखी स्पोर्ट्स उपलब्धियों में से एक बताया.
ये असल है या AI?
वीडियो तेजी से फैला और देखते ही देखते ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा बन गया. कई दर्शकों ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि यह स्टंट खेल और रचनात्मकता की सीमाएं तोड़ने वाला है. कुछ ने इसे 'एडवेंचर और स्पोर्ट का नया लेवल' बताया, जबकि कई लोगों को यह पूरा दृश्य किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा लगा.कई दर्शक यह कहते भी दिखे कि फुटबॉल मैच हवा में खेला जाना 'बहुत परफेक्ट' लग रहा है और उन्हें शक है कि हो सकता है यह AI-generated या किसी तरह का CGI इफेक्ट हो.कुछ ने खुले तौर पर लिखा कि ये असल है या AI? भरोसा ही नहीं हो रहा!