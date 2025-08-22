'मैं 25 की हूं, मेरा बॉयफ्रेंड 76 साल का है... और बहुत खुश हूं!' गर्लफ्रेंड ने सुनाई अपनी कहानी

इन दिनों एक कपल काफी चर्चा में है. इसकी वजह इनके बीच उम्र का अंतर है. क्योंकि जहां लड़की की उम्र 25 वर्ष है. वहीं उसके प्रेमी 76 साल के हैं. सबके सामने खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार करने के लिए इनके प्यार की जहां कई लोग सराहना कर रहे हैं. वहीं कुछ लोगों को इससे शिकायत भी है.

यह कहानी है सैन डिएगो की डायना मोंटानो की. डायना ने अपनी प्रेम कहानी को लेकर डेली मेल से बातचीत में कई दिलचस्प खुलासे किए. उन्होंने कहा कि मैं 25 साल की हूं और मेरा बॉयफ्रेंड 76 साल का है. 51 साल के अंतर के बावजूद हम एक-दूसरे से खुशी-खुशी प्यार करते हैं.

'ऐसे प्यार के लिए रास्ते काफी मुश्किल हैं'

डायना ने बताया कि वह कैसे खुद से 51 साल बड़े प्रेमी एडगर से मिली और किस तरह उनके बीच प्यार पनपा. साथ ही उम्र के एक बड़े अंतर की वजह से उनके प्यार को सामाजिक रूप से स्वीकृति नहीं मिलने पर उन्हें क्या-क्या झेलना पड़ा.

दोनों म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए मिले थे

डायना के अनुसार एक म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए वह एडगर से मिलीं. तब उनके बीच प्यार जैसा कुछ नहीं था. फिर उनके बीच कुछ ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए.

जुलाई 2024 में दोनों आधिकारिक तौर पर शादी कर ली. लेकिन उन्हें अपने रोमांस को लेकर इंटरनेट पर लोगों से और डायना के अपने परिवार के सदस्यों से भी भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है.

डायना ने कहा कि हमारे लिए उम्र का अंतर हमारे रिश्ते का केंद्र नहीं है. हां, यह जाहिर है, और लोग हमें सार्वजनिक रूप से घूरते भी रहे हैं. लेकिन उनके साथ सब कुछ बहुत स्वाभाविक लगता है. हमारी बातचीत सहज है, वह मेरे साथ सम्मान से पेश आते हैं और वह वाकई जिंदादिल हैं.

अलग पीढ़ियों से होने के बावजूद नहीं है कोई दिक्कत

डायना ने जोर देकर कहा कि अलग-अलग पीढ़ियों से होने के बावजूद उन्हें और एडगर को आपस में जुड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें एक जैसी है.

डायना ने बतया कि उनके बीच उम्र के अंतर वाले रोमांस का सबसे कठिन हिस्सा उसे अपने सामाजिक दायरे में लाना रहा है. उम्र के अंतर के बावजूद समाज में इसका संतुलन बनाना सबसे कठिन काम रहा है.

डायना के परिवार वाले नहीं हैं सहमत

मेरे कुछ परिवार वाले मेरे इस फैसले से सहमत नहीं हैं और सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूं. लेकिन इससे मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती. मैं समझती हूं कि पहली नजर में मेरा रिश्ता कैसा लग सकता है, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं खुश हूं.

डायना ने कहा कि एक और समस्या जिसका उन्होंने सामना किया है, वह यह है कि पीढ़ियों के बीच 'भाषाई अवरोध' के कारण उनके साथी को पारिवारिक समारोहों में अपने छोटे रिश्तेदारों के साथ बातचीत करने में कठिनाई होती है.

परिवार के बुजुर्ग एडगर को समझ पाएंगे

उन्होंने बताया कि पारिवारिक पार्टियों में मैं अपने चचेरे भाइयों के साथ बैठती थी, जो मेरी उम्र के आसपास के थे. कभी-कभी मैं अपनी मौसियों और पारिवारिक मित्रों के साथ भी बातें करती थी, जो उम्र में बड़े थे.​

डायना ने कहा कि अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी मौसियों और सामान्यतः अपने परिवार के वृद्ध लोगों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए, ताकि एडगर अपनी उम्र के लोगों के साथ घुल-मिल सके.

ऑनलाइन लोगों ने दिए खराब रिएक्शंस

डायना ने स्वीकार किया कि एडगर के साथ तस्वीरें पोस्ट करने के बाद उन्हें भी ऑनलाइन कुछ भयावह रिएक्शंस मिले. सबसे खराब वो टिप्पणी थी जिसमें कहा गया था कि मुझे उम्मीद है कि आप उसके मरने से पहले मर जाएंगी और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के लिए नरक में एक विशेष स्थान है.

डायना और एडगर के रिश्ते को कई अजनबियों ने परेशान करने वाला और घृणित कहा.लेकिन कपल को इसकी परवाह नहीं है कि कोई क्या सोचता है और उन्होंने कहा कि एडगर के साथ उनका रिश्ता अब तक का सबसे 'अंतरंग और भावुक' रिश्ता है.

हमारे बारे में जल्दी राय बना लेते हैं लोग

उन्होंने आगे कहा कि मैं समझ सकती हूं कि कुछ लोग हमारे बारे में राय क्यों बनाते हैं. बहुत से लोग हमारे बारे में बिना कुछ जाने ही जल्दी से राय बना लेते हैं. सिवाय इसके कि हम क्या पोस्ट करते हैं और मैं कह सकती हूं कि कुछ लोग तो बस नुक्स निकालते रहते हैं. कुछ भी ऐसा ढूंढ़ लेते हैं जिससे उन्हें नफ़रत हो और उन्हें लगे कि उनकी नफरत जायज है.

डायना ने कहा कि अब जब हम उन टिप्पणियों को पढ़ते हैं तो हमें किसी भी अन्य चीज से अधिक हंसी आती है और कम से कम यह रचनात्मक प्रतिक्रिया होती है. वैसे मुझे बहुत सारी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिलीं, लोगों ने पूछा कि वे हमारे जैसा रिश्ता कैसे पा सकते हैं और पूछा कि क्या एडगर का कोई भाई है.

