Viral: 23 वर्षीय युवक को 83 साल की दादी से हुआ प्यार, परिवार ने दिया साथ

जापान में एक 23 वर्षीय युवक अपने सहपाठी की 83 वर्षीय दादी से प्यार हो गाय. उम्र के बड़े अंतर के बावजूद दोनों ने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। परिवारों ने भी इस अनोखे रिश्ते को स्वीकार कर लिया है. 

अब यह जोड़ा साथ रह रहा है और सोशल मीडिया पर अपनी कहानी को लेकर चर्चा में है. ( Photo:weddingvows.in)
प्यार कब, कहां और किससे हो जाए- यह कोई नहीं जानता. जापान से सामने आई एक अनोखी प्रेम कहानी ने इसे फिर साबित कर दिया है. यहां एक 23 वर्षीय युवक अपने क्लासमेट की 83 वर्षीय दादी से प्यार कर बैठा. उम्र का इतना बड़ा फर्क होने के बावजूद, इस रिश्ते को दोनों परिवारों ने पूरा समर्थन दिया है. सड़क पर दिए एक इंटरव्यू के बाद यह जोड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अब उनकी कहानी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है.

सोशल मीडिया पर कहानी वायरल
जापान में रहने वाले 23 वर्षीय कोफू और 83 वर्षीय ऐको इन दिनों इंटरनेट पर खूब चर्चा में हैं. दोनों की प्रेम कहानी एक सड़क इंटरव्यू वायरल होने के बाद सामने आई. वीडियो में कोफू प्यार से ऐको का हाथ थामे हुए दिखाई देता है, जबकि ऐको अपनी मधुर आवाज और युवा अंदाज से उम्र को मात देती दिखती हैं.

कैसे शुरू हुई प्रेम कहानी?
कोफू ने बताया कि वह और ऐको की पोती एक ही कक्षा में पढ़ते हैं. जब वह अपनी क्लासमेट के घर जाता था, तभी उसकी मुलाकात ऐको से हुई और पहली नज़र में ही उसे उनसे प्यार हो गया. ऐको भी कोफू की एनर्जी और विनम्र स्वभाव से बेहद प्रभावित हुईं. उन्होंने कहा-“मैंने आज तक इतना जिंदादिल इंसान नहीं देखा. मैं उसकी ओर खुद-ब-खुद खिंच गई.”

डिज़्नीलैंड ट्रिप में लव स्टोरी का मिला नया मोड़
रिश्ते की असली शुरुआत तब हुई जब कोफू की क्लासमेट (ऐको की पोती) ने डिज्नीलैंड की एक यात्रा प्लान की. बाद में वह पोती किसी कारणवश वापस चली गई, और पार्क में सिर्फ कोफू और ऐको ही रह गए. सूर्यास्त के समय सिंड्रेला कैसल के सामने खड़े होकर कोफू ने अपने दिल की बात कह दी. ऐको बताती हैं-“उस पल मैं पूरी तरह से पिघल गई थी.”

परिवार ने भी दिया दोनों का साथ
यह रिश्ता काफी समय तक छिपा रहा, लेकिन जब परिवारों को इसके बारे में बताया गया, तो दोनों के घरवालों ने इसे स्वीकार कर लिया. अब यह कपल साथ रहता है, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि वे किसके घर में रहते हैं. ऐको बताती हैं कि जब कोफू काम पर जाता है, तो उन्हें थोड़ा अकेलापन महसूस होता है, लेकिन उसके लिए खाना बनाना उन्हें खुशी देता है. उन्होंने हंसते हुए कहा-“वह सोने से पहले मेरे दांत भी ब्रश कर देता है.”

ऐको की जिंदगी कैसी रही है?
ऐको पहले एक बागवानी विशेषज्ञ (horticulturist) थीं. उनके पास एक बड़ा बॉटनिकल गार्डन था. उनकी दो बार शादी हो चुकी है. उनका एक बेटा, एक बेटी और पांच पोते-पोतियां हैं. तलाक के बाद वह अपने बेटे के साथ रहती थीं. वह एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाती हैं और हमेशा सलीके से तैयार होती हैं. इसी वजह से वह अपनी उम्र से कहीं कम दिखती हैं.

कोफू कौन है?
वह यूनिवर्सिटी से जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला है. वह एक क्रिएटिव डिज़ाइन कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा है. इंटरनेट पर उनकी प्रेम कहानी ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा छेड़ दी. कुछ लोग इस जोड़ी की तारीफ कर रहे हैं.

