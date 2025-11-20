107 करोड़ रुपये में बिकी ये टॉयलेट सीट, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है?

ये दुनिया अपने अजीबो-गरीब शौक के लिए जानी जाती है. ये मामला भी कुछ ऐसा ही है. इस वक्त जिस टॉयलेट की हर जगह चर्चा है, उसे गोल्डन टॉयलेट कहा जा रहा है. अमेरिका में एक बार फिर अनोखी कलाकृति ने लोगों को हैरान कर दिया है. ये वही आर्टिस्ट हैं-मॉरिजियो कैटलन जिन्होंने दीवार पर केले को टेप कर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थीं.

18 कैरेट सोने वाली टॉयलेट

इसी कलाकार की 18 कैरेट सोने से बनी ये टॉयलेट सीट नीलामी में 12.1 मिलियन डॉलर (लगभग 107 करोड़ रुपये) में बिक गई. ये खबर आते ही सोशल मीडिया समेत पूरी दुनिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई.

टॉयलेट का नाम है ‘अमेरिका’

ABC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, ये टॉयलेट सिर्फ कीमत ही नहीं, बल्कि वजन में भी हैरान करने वाला है. इसका वजन 223 पाउंड यानी करीब 101 किलो है. इस चमकदार टॉयलेट को 'अमेरिका' नाम दिया गया है. नीलामी में इसकी शुरुआती बोली ही 10 मिलियन डॉलर रखी गई थी. ये बोली उस वक्त सोने की कीमत के बराबर थी.

Photo: Reuters

क्यों इतना खास है ये टॉयलेट

ये सिर्फ टॉयलेट नहीं, बल्कि सोने से बनी एक चमकदार कलाकृति है. इसे बनाने में 101 किलो से ज्यादा सोना लगा है. आज की कीमत के हिसाब से सिर्फ सोने की कीमत ही लगभग 10 मिलियन डॉलर बैठती है. यही वजह है कि इसे कला की दुनिया में एक अनोखी रचना माना जा रहा है.

देखें गोल्डन टॉयलेट की झलक

Maurizio Cattelan’s ‘America’ is coming to auction at #SothebysNewYork this November—and for the first time ever, bids will open at the price of the object’s weight in gold on the day of the sale. pic.twitter.com/29Twj8UnwQ — Sotheby's (@Sothebys) October 31, 2025

खरीदार कौन

ये अनोखी कलाकृति आखिरकार रिप्लीज. बिलीव इट ऑर नॉट के पास पहुंच गई. यह वही संस्था है जो दुनिया की विचित्र और चौंकाने वाली चीजों को अपने संग्रह में रखती है. कंपनी ने खुद पुष्टि की कि यह उनकी इतिहास की सबसे अनोखी खरीद है.

रिप्लीज की प्रवक्ता सुजेन स्मागाला-पॉट्स ने बताया कि यह अब तक का सबसे कीमती और सबसे चमकदार प्रदर्शन है, जो उनके संग्रह में शामिल हुआ है. उन्होंने कहा कि अगर इस टॉयलेट को पिघलाया जाए तो केवल सोने की कीमत ही लगभग 10 मिलियन डॉलर होगी. यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे महंगी और आकर्षक कलाकृति कहा जा रहा है.

