scorecardresearch
 

Feedback

107 करोड़ रुपये में बिकी ये टॉयलेट सीट, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है?

क्या आपने 18 कैरेट सोने से बना टॉयलेट देखा है. इस टॉयलेट की खूबसूरती देखकर सोशल मीडिया निहाल है, और अब इस टॉयलेट को खरीद भी लिया गया है. आइए जानते हैं दुनिया की इस बेहतरीन आर्ट को आखिर किसने खरीदा है.

Advertisement
X
टॉयलेट का नाम है ‘अमेरिका’(Photo:Reuters)
टॉयलेट का नाम है ‘अमेरिका’(Photo:Reuters)

ये दुनिया अपने अजीबो-गरीब शौक के लिए जानी जाती है. ये मामला भी कुछ ऐसा ही है. इस वक्त जिस टॉयलेट की हर जगह चर्चा है, उसे गोल्डन टॉयलेट कहा जा रहा है. अमेरिका में एक बार फिर अनोखी कलाकृति ने लोगों को हैरान कर दिया है. ये वही आर्टिस्ट हैं-मॉरिजियो कैटलन जिन्होंने दीवार पर केले को टेप कर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थीं.

18 कैरेट सोने वाली टॉयलेट
इसी कलाकार की 18 कैरेट सोने से बनी ये टॉयलेट सीट नीलामी में 12.1 मिलियन डॉलर (लगभग 107 करोड़ रुपये) में बिक गई. ये खबर आते ही सोशल मीडिया समेत पूरी दुनिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई.

टॉयलेट का  नाम है ‘अमेरिका’
ABC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, ये टॉयलेट सिर्फ कीमत ही नहीं, बल्कि वजन में भी हैरान करने वाला है. इसका वजन 223 पाउंड यानी करीब 101 किलो है. इस चमकदार टॉयलेट को 'अमेरिका' नाम दिया गया है. नीलामी में इसकी शुरुआती बोली ही 10 मिलियन डॉलर रखी गई थी. ये बोली उस वक्त सोने की कीमत के बराबर थी.

सम्बंधित ख़बरें

candle-flame-burns-boys-hair-during-birthday-kiss-moment-caught-on-video
बॉयफ्रेंड ने दिया सरप्राइज किस, कैंडल से गर्लफ्रेंड के बालों में लगी आग... 
handcuffed-prisoner-punjab-dances-at-friends-wedding-viral
हाथ में हथकड़ी, पुलिस ने पकड़ी थी चेन... शादी में डांस कर रहा था कैदी! 
Bengaluru momo seller, street food earning
बेंगलुरु का मोमोज वाला वायरल, 31 लाख महीने की कमाई पर लोगों को नहीं हो रहा यकीन 
tap-running-for-weeks-home-soaked-family-stunned-on-return-clip-goes-viral
घर बंद, नल खुला… महीनों तक बहता रहा पानी! फ्लैट का हुआ ये हाल 
newyork-waterlogged-street-video-indian-man-shows-real-condition
टाइम्स स्क्वायर के पास सड़क पर पानी! भारतीय ने दिखाई न्यूयॉर्क की हकीकत 
Photo: Reuters

क्यों इतना खास है ये टॉयलेट
ये सिर्फ टॉयलेट नहीं, बल्कि सोने से बनी एक चमकदार कलाकृति है. इसे बनाने में 101 किलो से ज्यादा सोना लगा है. आज की कीमत के हिसाब से सिर्फ सोने की कीमत ही लगभग 10 मिलियन डॉलर बैठती है. यही वजह है कि इसे कला की दुनिया में एक अनोखी रचना माना जा रहा है.

Advertisement

देखें गोल्डन टॉयलेट की झलक

 

खरीदार कौन

ये अनोखी कलाकृति आखिरकार रिप्लीज. बिलीव इट ऑर नॉट के पास पहुंच गई. यह वही संस्था है जो दुनिया की विचित्र और चौंकाने वाली चीजों को अपने संग्रह में रखती है. कंपनी ने खुद पुष्टि की कि यह उनकी इतिहास की सबसे अनोखी खरीद है.

रिप्लीज की प्रवक्ता सुजेन स्मागाला-पॉट्स ने बताया कि यह अब तक का सबसे कीमती और सबसे चमकदार प्रदर्शन है, जो उनके संग्रह में शामिल हुआ है. उन्होंने कहा कि अगर इस टॉयलेट को पिघलाया जाए तो केवल सोने की कीमत ही लगभग 10 मिलियन डॉलर होगी. यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे महंगी और आकर्षक कलाकृति कहा जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement