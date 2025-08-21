scorecardresearch
 

खुदाई में मिला 1700 साल पुराना लग्जरी बाथ हाउस... यहां थी स्पा और पुल जैसी सुविधाएं

तुर्की में पुरातत्वविदों ने 1,700 साल पुराने आलीशान रोमन स्नानागार की खोज की है. इसमें आधुनिक स्पा और पुल जैसी सुविधाएं मौजूद थी. जहां पानी को गर्म करने का सिस्टम और गंदे पानी की निकासी जैसी सुविधाएं भी थी.

तुर्की में खुदाई के दौरान 1700 साल पुराना आलीशान रोमन स्नानागार मिला (Photo - AI Generated)
तुर्की में खुदाई के दौरान 1700 साल पुराना आलीशान रोमन स्नानागार मिला (Photo - AI Generated)

तुर्की में खुदाई के दौरान 1700 साल पुराना एक आलीशान रोमन स्नानागार यानी बाथ हाउस मिला है. चौंकाने वाली बात यह कि सदियों पहले बनाए गए इस बाथ हाउस में स्पा, पानी को गर्म करने जैसे हीटिंग सिस्टम और गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए अलग से चैनल जैसी सुविधाएं मौजूद थी. 

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, पुरातत्वविदों ने हाल ही में तुर्की में एक प्राचीन रोमन स्नानागार का पता लगाया है. यह अवशेष जितना पुराना है उतना ही आलीशान भी है.इस खोज को तुर्की की अनादोलु एजेंसी (एए) द्वारा कवर किया गया.

एक किसान को खेत में दिखी थी रोमन फर्श की मोजेक
2023 में एक किसान अपने खेत में खट्टे चेरी के पौधे लगा रहा था. जब उसकी नजर रोमन युग के फर्श मोजेक पर पड़ी. अंडरग्राउंड इमेजिंग रडार की सहायता से पुरातत्वविदों को मोजेक से लगभग 230 फीट दक्षिण में स्नानागार मिला.

1,700 वर्ष पुरानी इस संरचना का क्षेत्रफल 75 वर्ग मीटर है. यह रोमन काल के अंतिम समय की बताई जा रही है. एए ने बताया कि इसमें फर्श के नीचे हीटिंग सिस्टम और अलग-अलग ठंडे, गर्म और गरम क्षेत्र थे - जो  आधुनिक स्पा के प्राचीन समकक्ष थे.

साफ और गंदे पानी के लिए बने थे अगल से चैनल 
स्नानगृह में पसीना बहाने के लिए कमरे, पूल और साफ जल तथा गंदे पानी के लिए अलग-अलग चैनल भी थे. तुर्की के अधिकारी भविष्य में इस स्थल को पर्यटन के लिए खोलने की योजना बना रहे हैं. 

प्रांतीय संस्कृति एवं पर्यटन निदेशक अहमत डेमिरदाग ने एए को बताया कि स्नानागार और मोजेक इस क्षेत्र में मौजूद अनेक महत्वपूर्ण अवशेषों में से एक हैं. डेमिरदाग ने कहा कि  हमारा मानना ​​है कि यह क्षेत्र एक शहरी बस्ती थी.हम अपनी खुदाई जारी रखेंगे.

प्लांड इंजीनियरिंग के साथ बरकार है संरचना
उत्खनन स्थल के पुरातत्वविद् एमरे चायर ने बताया कि यह स्नानागार संभवतः इस क्षेत्र में अपनी तरह का पहला स्नानागार है. चायर ने बताया कि बाथ हाउस के ठंडे और गर्म  हिस्से अपनी पूरी, प्लांड इंजीनियरिंग के साथ बरकरार हैं. इस लिहाज से, हम कह सकते हैं कि यह स्नानागार वास्तव में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण संरचना है.

यह बाथ हाउस हाल के महीनों में तुर्की में की गई कई आकर्षक खोजों में से एक है.गर्मियों के दौरान, पुरातत्वविदों ने पांचवीं शताब्दी के एक ईसाई चर्च की खोज की, जिस पर एक अशुभ संदेश लिखा था, जो 1,000 वर्षों से अधिक समय से नहीं देखा गया था.इससे पहले 2025 में पुरातत्वविदों ने मध्य तुर्की में प्राचीन रोटी की खोज की घोषणा की थी. यह रोटी कांस्य युग से संबंधित थी.

---- समाप्त ----
