बीच, चर्च और अब श्रीराम की प्रतिमा गोवा की नई पहचान, ये 5 डेस्टिनेशन देखना न भूलें

गोवा की पहचान अब सिर्फ बीच तक सीमित नहीं रहेगी. दक्षिण गोवा के एक ऐतिहासिक मठ में पीएम मोदी 77 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं, जिसे देश के मशहूर शिल्पकार राम सुतार ने तैयार किया है.

PM मोदी करेंगे 77 फीट की विराट राम प्रतिमा का अनावरण (Photo: ITG)
PM मोदी करेंगे 77 फीट की विराट राम प्रतिमा का अनावरण (Photo: ITG)

गोवा को अक्सर सिर्फ बीच, नाइटलाइफ और विदेशी सैर–सपाटे की नजर से देखा जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर बदलेगी. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण गोवा के ऐतिहासिक ‘श्री संस्थान गोकर्ण जीवत्तम मठ’ में भगवान राम की 77 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं.

यह प्रतिमा देश के प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार ने बनाई है. यह वही कलाकार, जिन्होंने गुजरात की ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ गढ़ी थी. इस आयोजन के साथ गोवा का राम धाम आधिकारिक रूप से पर्यटन सर्किट में शामिल होने जा रहा है, जिससे राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नई दिशा मिलेगी.

यह नई प्रतिमा गोवा की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को कई गुना बढ़ाएगी और आने वाले समय में लाखों पर्यटकों को आकर्षित करेगी.

PM मोदी ने करेंगे विश्व की सबसे ऊंची राम प्रतिमा का अनावरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दोपहर 3.45 बजे मठ परिसर पहुंचेंगे और इस ऐतिहासिक पल का सूत्रपात करेंगे. उनकी लैंडिंग के लिए मठ के अंदर ही एक विशेष हेलिपैड बनाया गया है. यह आयोजन मठ की 550 वर्ष पुरानी परंपरा के उपलक्ष्य में 27 नवंबर से 7 दिसंबर तक चल रहे उत्सवों का हिस्सा है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ राम मंदिर नहीं, वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी पूरी अयोध्या, योगी सरकार ने बनाया ये मास्टर प्लान

आध्यात्म और शांति का नया केंद्र

गोवा में धार्मिक पर्यटन अब केवल चर्चों तक सीमित नहीं रहेगा. दक्षिण गोवा में स्थित यह ऐतिहासिक मठ, जो लगभग 370 वर्ष पहले स्थापित हुआ था, अब एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र बनने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 77 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद, यह मठ विश्व की सबसे ऊंची राम प्रतिमा का केंद्र बनेगा. यह विशाल कांस्य प्रतिमा मठ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को कई गुना बढ़ाएगी, जिससे यह मठ राम भक्तों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन जाएगा.

मंगेशी मंदिर: गोवा में भक्ति और प्राचीनता का अद्भुत केंद्र

जो लोग गोवा की आध्यात्मिक विरासत को और करीब से देखना चाहते हैं, वे प्राचीन मंगेशी मंदिर का रुख कर सकते हैं. यह गोवा का एक प्रसिद्ध और प्राचीन शिव मंदिर है, जो कि गोवा के पर्यटन स्थलों में से एक है. यह मंदिर शांति और भक्ति का अद्भुत मेल पेश करता है. अगर आप धार्मिक स्वभाव के न भी हों, तब भी इस मंदिर का सात मंजिली दीयों का टावर पर्यटकों का ध्यान तुरंत खींच लेता है. यह प्राचीन शिव मंदिर इस बात का प्रमाण है कि गोवा केवल बीच और चर्चों के लिए नहीं, बल्कि पावन मंदिरों के लिए भी मशहूर है.

यह भी पढ़ें: वो अनोखा गांव, जहां हर घर में हैं जहरीले सांप, एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन

गोवा के रोमांचक पर्यटन स्थल

राम प्रतिमा के भव्य अनावरण के बाद, अगर आप गोवा में हैं, तो यहां के पारंपरिक आकर्षणों को देखना न भूलें.

बागा बीच: यह उत्तरी गोवा का सबसे मशहूर और लोकप्रिय बीच है. यहां आप पैरासीलिंग और बनाना राईड जैसे रोमांचक पानी के खेलों का मजा ले सकते हैं. इस बीच की एक और खासियत है कि आपको यहां डॉल्फिन देखने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है.

ओल्ड गोवा चर्च: शांति के पल बिताने के लिए यह प्राचीन चर्च एक बेहतरीन जगह है. अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस चर्च में सैंट फ़्रांसेस जेवियर के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है, जो इसे ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है.

मार्टिन कॉर्नर: यह सीफूड प्रेमियों के लिए स्वर्ग है. अपनी लजीज सीफूड डिशेज और अद्भुत सुंदरता के कारण यह गोवा के दर्शनीय स्थलों में शामिल है. यह जगह अक्सर बहुचर्चित हस्तियों को आकर्षित करती है.

 

