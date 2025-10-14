मिनी प्लेटफॉर्म, छोटा नाम...भारत के इन अजब-गजब स्टेशनों की कहानी

भारत में ट्रेन सिर्फ़ सफ़र का ज़रिया नहीं, बल्कि लाखों लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है. देश भर में हज़ारों रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन इनमें से कुछ बड़े और प्रसिद्ध हैं, वहीं कुछ इतने छोटे हैं कि उनका नाम ही कम लोगों ने सुना है. इसी क्रम में आता है सबसे छोटा रेलवे स्टेशन “IB”, जो अपनी अनोखी पहचान और मिनी आकार के लिए जाना जाता है. इतिहास में समृद्ध होने के साथ-साथ, यह छोटा स्टेशन रेलवे प्रेमियों और नई जगहों की खोज करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद खास और यादगार अनुभव पेश करता है.

दो अक्षर का नाम और इतिहास 134 साल पुराना

यह अद्भुत स्टेशन अपने छोटे और अनोखे नाम “IB” के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. नाम जितना छोटा है, इसकी खासियत भी उतनी ही बड़ी है. यहां केवल दो प्लेटफॉर्म हैं, जो इसकी मिनी पहचान को दर्शाते हैं. सोचिए, जहां मेट्रो शहरों के बड़े स्टेशनों पर दर्जनों प्लेटफॉर्म हैं, वहीं यह स्टेशन केवल दो प्लेटफॉर्म पर सीमित है. 1891 में बने इस स्टेशन का इतिहास 134 साल से भी अधिक पुराना है और यह आज़ादी से पहले भारतीय रेलवे की जीवित कहानी का हिस्सा है.

कहां है ईब रेलवे स्टेशन?

ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में स्थित यह मिनी रेलवे स्टेशन केवल 'IB' नाम से जाना जाता है, जो पास से गुज़रने वाली आईबी नदी के नाम पर रखा गया है. समुद्र तल से लगभग 250 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह छोटा स्टेशन, शहरी शोरगुल से दूर एक शांत और प्राकृतिक ठिकाना है. इतना ही नहीं यहां की हरियाली और शांति यात्रियों को ग्रामीण ओडिशा के सौंदर्य और सुकून का अनूठा अनुभव कराती है.

बांसपानी एक और छोटा लेकिन अहम स्टेशन

हालांकि 'IB' स्टेशन को सबसे छोटे नाम के लिए जाना जाता है, लेकिन देश में एक और स्टेशन है जो अपनी छोटी संरचना के लिए मशहूर है. बांसपानी भी सबसे छोटे रेलवे स्टेशनों की सूची में शामिल है. बांसपानी स्टेशन का प्लेटफॉर्म सिर्फ़ 140 मीटर लंबा है. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना छोटा प्लेटफॉर्म है.

बांसपानी रेलवे स्टेशन का निर्माण यात्री सुविधा के लिए कम, बल्कि खनिज संपदा वाले क्षेत्र में चढ़ाई-ढुलाई के काम को आसान बनाने के लिए किया गया था. यह तथ्य दिखाता है कि भारतीय रेलवे ने देश के विकास और औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह छोटे-छोटे स्टेशनों का निर्माण किया गया था. लेकिन अब यह स्टेशन भी यात्रियों और रेलवे प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है.

