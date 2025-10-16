दुनिया के बेस्ट 100 में भारत के 3 होटल, जानिए ये लग्जरी ठिकाने कहां हैं

दुनिया भर के सबसे शानदार और बेहतरीन होटलों की एक नई सूची जारी हुई है, जिसे '50 बेस्ट रैंकिंग संगठन' ने तैयार किया है. इस लिस्ट में 51 से 100 तक की रैंकिंग वाली प्रॉपर्टीज़ को शामिल किया गया है. पूरी दुनिया से बेहतरीन डिज़ाइन, रचनात्मकता और बेहतरीन सेवाओं वाले होटलों को चुना गया है. इस लिस्ट में भारत के तीन शानदार होटल भी शामिल हुए हैं. ये तीनों ही होटल राजस्थान की शाही धरती से हैं.

राजस्थान के तीन रत्न जिन्होंने लिस्ट में बनाई जगह

इस लिस्ट में जगह बनाने वाले भारत के तीनों होटल राजस्थान की अनूठी संस्कृति और मेहमाननवाज़ी को दर्शाते हैं.

सुजान जवाई (91वां स्थान): जवाई में स्थित यह होटल एक तंबू वाला कैंप है, जो तेंदुओं और रबारी चरवाहों के इलाके में है. यहां आपको शांति और सुंदर प्रकृति का अनुभव मिलेगा. इसके अलावा आधुनिक सुविधाओं वाले टेंट में ठहरकर आप सुबह और शाम को निर्देशित सफारी पर जा सकते हैं, जहां लकड़बग्घे, राजहंस जैसी जीव-जंतुओं को देख सकते हैं. इतना ही नहीं होटल संरक्षण पर भी खास ध्यान देता है.

द जौहरी (93वां स्थान): जयपुर के जौहरी बाज़ार में यह होटल 19वीं सदी की पुरानी हवेली को नया रूप देकर बनाया गया है. इसमें सिर्फ पांच सुइट हैं, और हर सुइट का नाम कीमती रत्न पर रखा गया है. यह होटल प्राचीन राजस्थानी कला और आधुनिक डिज़ाइन का सुंदर मेल पेश करता है.

अमनबाग (100वां स्थान): अजबगढ़ की अरावली पहाड़ियों में छिपा यह होटल शांत रहने के लिए बिल्कुल सही जगह है. इसकी वास्तुकला मुग़ल शैली से प्रेरित है, जिसमें बड़े गुंबद और गुलाबी दीवारें हैं. पहले यह जगह अलवर के महाराजा का शिकारगाह थी, अब यह एक शानदार और आरामदायक होटल बन गया है. यहां पर मौसमी भोजन जैविक उत्पादों से बनाया जाता है.

किस आधार पर हुआ यह चयन?

दुनिया के बेहतरीन होटलों का यह चयन '50 सर्वश्रेष्ठ होटल अकादमी' द्वारा किया गया है. इस अकादमी में दुनिया भर के यात्रा विशेषज्ञ और अनुभवी यात्री शामिल हैं. इन्होंने 24 क्षेत्रों और 40 शहरों में फैले होटलों का मूल्यांकन किया. चयन का मुख्य आधार होटल की उत्कृष्टता, रचनात्मकता और उसका अनूठा चरित्र था. ये तीन भारतीय होटल इन सभी मानकों पर खरे उतरे हैं, और उन्होंने भारत की मेहमाननवाज़ी को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है.

भारत के लिए 'ग्लोबल आतिथ्य' में बढ़ता रुतबा

इस विस्तारित वैश्विक सूची में तीन भारतीय होटलों का शामिल होना देश के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. यह दर्शाता है कि भारत की लग्जरी और बुटीक होटल इंडस्ट्री अब दुनिया के किसी भी शीर्ष गंतव्य को टक्कर देने में सक्षम है. यह लिस्ट भारत की उस क्षमता को उजागर करती है, जहां उसकी समृद्ध विरासत, इतिहास और वन्यजीव अनुभवों को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ परोसा जाता है. इतना ही नहीं यह मान्यता देश में पर्यटन और निवेश को भी बढ़ावा देगी.



