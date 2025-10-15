इस होटल में अलार्म नहीं, 'कॉफी और बेकन' की खुशबू से जगाते हैं टूरिस्ट!

आजकल होटल सिर्फ़ आरामदायक कमरे और बड़े बिस्तर तक सीमित नहीं रहे. अब बात है ऐसे अनुभवों की, जो याद बन जाएं. सोचिए, अगर सुबह आपकी नींद फोन कॉल या अलार्म से नहीं, बल्कि नाश्ते की खुशबू से खुले तो कैसा लगेगा? यही काम कर दिखाया है हॉलिडे इन एक्सप्रेस होटल ने. इस होटल ने एक ऐसा खास खुशबू वाला अलार्म क्लॉक बनाया है, जो कमरे में ताज़ी कॉफ़ी, गरमागरम बेकन या फलों की मीठी महक फैलाकर मेहमानों को धीरे-धीरे जगाता है. यानी अब सुबह की शुरुआत आवाज़ से नहीं, बल्कि सुगंध से होगी. जो कि दिखाता है कि अब होटल सिर्फ़ ठहरने की जगह नहीं, बल्कि एक सुखद अनुभव देने की कोशिश कर रहे हैं. और शायद यही वजह है कि यहां ठहरने वाले मेहमान दोबारा इस होटल में बुकिंग करने से खुद को रोक नहीं पाते.

दुनिया में खुशबू से जगाने वाला पहला अलार्म हॉलिडे इन एक्सप्रेस होटल ने मेहमानों को जगाने का सबसे अनोखा तरीका खोज लिया है. अब यहां अलार्म की आवाज़ नहीं, बल्कि नाश्ते की खुशबू से सुबह होती है. यह सुविधा सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के होटलों में शुरू हुई है, और अब सिंगापुर, थाईलैंड व जापान के कुछ चुनिंदा होटलों में भी मिल रही है. जहां मेहमान अपनी पसंद की खुशबू चुन सकते हैं.

रिसर्च से आया यह ख़ूबसूरत आइडिया

होटल ने यह ख़ुशबू वाला अलार्म क्लॉक यूं ही नहीं बनाया. इसके पीछे एक मज़ेदार रिसर्च है. हॉलिडे इन एक्सप्रेस ने एक सर्वे करवाया, जिसमें सामने आया कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 58% यात्रियों का मानना है कि सुबह उठने पर अगर उन्हें कोई अच्छी ख़ुशबू मिले, तो वे ज़्यादा तरोताज़ा और खुश महसूस करते हैं. यह बात तब और ज़रूरी हो जाती है, जब वे घर से दूर यात्रा पर होते हैं. इस सर्वे में लोगों ने बताया कि सुबह उन्हें सबसे ज़्यादा जिन खुशबुओं से अच्छा महसूस होता है, उनमें 56% ने कॉफ़ी, 38% ने बेकरी की चीज़ें, 30% ने ताज़े फलों की खुशबू पसंद है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 43% लोगों ने बेकन और अंडों की महक को अपनी पसंद बताया. इसी रिसर्च से प्रेरित होकर, होटल ने यह शानदार और स्वादिष्ट अलार्म क्लॉक तैयार किया है.

होटल क्यों दे रहा है ऐसी अनोखी सेवा?

होटल यह अनोखा खुशबू वाला अलार्म 20 अक्टूबर, 2025 से सीमित अवधि के लिए मेहमानों को मुफ़्त में देना शुरू करेगा. हालांकि यह पहल सुनने में बड़ी मज़ेदार और रचनात्मक लगती है, लेकिन इसके पीछे एक खास मकसद है. दरअसल, होटल मेहमानों के ठहरने के अनुभव को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं और साथ ही उन्हें समय पर नाश्ता करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं. पुराने ज़माने के तेज़ अलार्म या वेक-अप फ़ोन कॉल से छुटकारा देकर, होटल अब मेहमानों को ख़ुशी-ख़ुशी जगा रहा है, ताकि वे समय पर उठकर होटल के स्वादिष्ट नाश्ते का पूरा मज़ा ले सकें. जो दिखाता है कि आज के होटल ग्राहकों को हर हाल में खुश रखने और उन्हें एक यादगार अनुभव देने के लिए कितने नए-नए तरीके खोज रहे हैं.



