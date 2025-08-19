scorecardresearch
 

Gen Z को नहीं पसंद है भारत का एक भी शहर, भा रहे हैं विदेश के ये लोकेशन

जनरेशन Z के लिए दुनिया के सबसे बेहतर शहरों की लिस्ट जारी की गई है. इस लिस्ट में भारत का कोई भी शहर टॉप 10 में शामिल नहीं हो सका. युवाओं ने जिन शहरों को चुना, उनमें किफायती, नाइटलाइफ़, कल्चर और क्वालिटी ऑफ लाइफ़ अहम पैमाने रहे.

बैंकॉक की रंगीन नाइटलाइफ़ ने बनाया इसे Gen Z की पहली पसंद (Photo- Pixabay)

जनरेशन Z यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवा ऐसे शहरों को पसंद करते हैं, जहां उन्हें सस्ती लाइफस्टाइल, नाइटलाइफ, कल्चर और क्वालिटी ऑफ लाइफ का बेहतरीन संतुलन मिल सके. टाइम आउट के 2025 सर्वे के अनुसार दुनिया भर के 18,500 युवाओं ने बताया कि कौन-से शहर उन्हें सबसे ज्यादा खुश और घर जैसा एहसास कराते हैं. नतीजा हैरान करने वाला रहा, क्योंकि इसमें भारत का कोई भी शहर टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया.

बैंकॉक नंबर वन, मेलबर्न दूसरे पर

इस सर्वे में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को Gen Z के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर चुना गया. यहां की सस्ती लाइफस्टाइल, बेहतरीन स्ट्रीट फूड और नाइटलाइफ युवाओं को सबसे ज्यादा भाती है. जबकि दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, जिसने इस बार दो पायदान की छलांग लगाई है. इतना ही नहीं यहां रहने वाले युवाओं ने इसकी विविधता, खुलेपन और सांस्कृतिक माहौल की जमकर तारीफ की. करीब 96 फीसदी युवाओं ने मेलबर्न की आर्ट और कल्चर को टॉप रेटिंग दी.

नेचर और नाइटलाइफ़ के लिए फेमस शहर

तीसरे स्थान पर रहा दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, सामर्थ्य और शानदार नाइटलाइफ के लिए पसंद किया गया. जबकि न्यूयॉर्क चौथे स्थान पर रहा, जो हमेशा की तरह अपने जोश, आसान कनेक्टिविटी और पार्टी लाइफस्टाइल की वजह से टॉप लिस्ट में जगह बनाने में सफल रहा. वहीं कोपेनहेगन पांचवें स्थान पर रहा. युवाओं ने इसे एक सोशल-फ्रेंडली शहर बताया, जहां आधे से ज़्यादा लोगों का मानना है कि यहां प्यार पाना और रिश्ते बनाना आसान है.

यह भी पढ़ें: यूरोप की सैर, जेब पर नहीं पड़ेगी भारी, कम बजट में घूमें ये 4 शानदार देश

शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले अन्य शहर 

रैंकिंग में छठे स्थान पर रहा बार्सिलोना, जिसे युवाओं ने उसकी जीवंत नाइटलाइफ और समावेशी माहौल के लिए सराहा. जबकि सातवें नंबर पर है एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड का यह खूबसूरत शहर अपनी हरियाली और खुले स्थानों के लिए जाना जाता है, जहां युवाओं को सुकून और संतुलन मिलता है. वहीं मेक्सिको सिटी आठवें स्थान पर रही. इसे बैंकॉक के बाद इसे दूसरा सबसे किफ़ायती शहर माना गया है, जहां जीवन जीना आसान और रोमांचक दोनों है.

इतना ही नहीं महंगे होने के बावजूद भी लंदन नौवें नंबर पर शामिल हुआ. यहां की समृद्ध संस्कृति, कला और फूड सीन युवाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है. इसके अलावा स्थान पर शंघाई रहा, जिसने अपनी आधुनिकता, मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट और खुशी के बेहतर स्तर की वजह से टॉप 10 में जगह बनाई.

