यूरोप की सैर, जेब पर नहीं पड़ेगी भारी, कम बजट में घूमें ये 4 शानदार देश

यूरोप सुनते ही दिमाग में आता है पेरिस का एफिल टॉवर, लंदन की बसें, स्विट्ज़रलैंड की वादियां और साथ में एक लंबा-चौड़ा खर्चा. पर ठहरिए, ये पूरा सच नहीं है. यूरोप में ऐसे भी देश हैं, जो जेब ढीली किए बिना आपकी आंखों को सुकून और दिल को खुश कर देंगे. इसके लिए बस थोड़ा होशियारी से डेस्टिनेशन चुनिए, फ्लाइट और होटल के लिए ऑफर पकड़िए और निकल पड़िए, कम बजट में यूरोप नापने.

अल्बानिया

अल्बानिया यूरोप का एक छिपा हुआ खजाना, जहां खूबसूरती और शांति का अनोखा संगम है. यहां आपको ग्रीस और इटली जैसे खूबसूरत नज़ारे आधे से भी कम खर्च में मिल जाएंगें. अल्बानिया की सबसे खास बात है कि यह एक बजट-फ्रेंडली जगह है. सारंडा के समुद्र तट (Sarandë beaches). यहां के नीले-हरे पानी वाले समुद्र तट बिलकुल ग्रीस और इटली जैसे दिखते हैं, लेकिन घूमने का खर्च बहुत कम है. बुट्रिंट के खंडहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां घूमते हुए आपको लगेगा जैसे आप इतिहास को करीब से देख रहे हों.

अल्बानिया के नीले समुद्र तट (Photo- Pixabay)

मोंटेनेग्रो

छोटा सा देश, लेकिन खूबसूरती में लाजवाब. कोटर की खाड़ी में खड़े होकर ऐसा लगेगा जैसे किसी फिओर्ड (Fjord)वाली फिल्म के सेट पर आ गए हों. बुडवा और पेरास्ट जैसे शहर सुकून और संस्कृति का बेहतरीन मेल हैं. यहां एक ही सफर में पहाड़ों की ठंडक और बीच का मज़ा लिया जा सकता है, वो भी कम बजट में. इतना ही नहीं यहां का स्थानीय खाना इतना स्वादिष्ट है कि ज़ुबान पर बस जाएगा. इसके अलावा होटल भी आरामदायक और बजट में मिलते हैं.

जहां पहाड़ और समुद्र मिलते हैं (Photo- Pixabay)

रोमानिया

रोमानिया किसी कहानी की किताब जैसा देश है. यहां ब्रासोव और सिबियु जैसे शहर इतिहास और संस्कृति से भरे हैं. इसके अलावा ट्रांसिल्वेनिया में ड्रैकुला का महल, बुकोविना के रंग-बिरंगे मठ और कार्पेथियन पहाड़ों की ड्राइव सब बजट में मज़ेदार अनुभव देते हैं. इतना ही नहीं, यहां के गांवों में शांति है और शहरों में हलचल और रंगीन माहौल का मजा मिलता है. यहां का खाना स्वाद में इतना बढ़िया है कि बार-बार खाने का मन करेगा. पूरी यात्रा में आप कम खर्च में इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक खूबसूरती का मज़ा ले सकते हैं.

रोमानिया के गलियों में इतिहास की महक (Photo- Pixabay)

जॉर्जिया

यह देश यूरोप और एशिया का अनोखा मेल है. राजधानी त्बिलिसी की साफ-सुथरी गलियां, रंग-बिरंगे कैफे और हर कोने पर स्ट्रीट आर्ट देखने लायक हैं. यहां खाना, वाइन और सफर दोनों सस्ते हैं, जिससे बजट में यात्रा आसान हो जाती है. इसके अलावा कॉकस पहाड़, हरे-भरे घाटी और पुराने चर्च प्राकृतिक और ऐतिहासिक खूबसूरती का शानदार मिश्रण पेश करते हैं. .

जॉर्जिया के त्बिलिसी की साफ-सुथरी गलियां (Photo- Pixabay)





