2026 से UK जाने वाले इन देशों के नागरिक ध्यान दें, ETA के बिना प्लेन में 'नो एंट्री'

अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और फ्रांस जैसे 85 देशों में से किसी एक के नागरिक हैं और बिना वीजा के घूमने ब्रिटेन जाते हैं, तो 25 फरवरी 2026 से आपको एक नया डिजिटल परमिट लेना होगा. इसे 'इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण' (ETA) कहते हैं. इसके बिना आपको यूनाइटेड किंगडम में एंट्री नहीं मिलेगी. ब्रिटेन सरकार ने यह बड़ा बदलाव अपनी सीमाओं को और 'स्मार्ट' और सुरक्षित बनाने के लिए किया है. उनका कहना है कि इससे खतरनाक लोगों को तो देश में आने से रोका जा सकेगा, लेकिन लाखों अच्छे यात्रियों की यात्रा और भी आसान हो जाएगी.

अब यात्रा से पहले ही हरी झंडी जरूरी

यह नया नियम बताता है कि 2026 से आपको अपनी फ्लाइट में बैठने से पहले ही यह डिजिटल परमिट लेना होगा. पहले वीजा-मुक्त यात्री सीधे उड़ान भरते थे, लेकिन अब एयरलाइन कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास वैध ईटीए है. अगर आपके पास यह ईटीए नहीं है, तो एयरलाइन आपको प्लेन में चढ़ने ही नहीं देगी. इसका मतलब है कि आप ब्रिटेन की सीमा पर पहुंचने से पहले ही यात्रा से वंचित कर दिए जाएंगे. इस पर प्रवासन एवं नागरिकता मंत्री माइक टैप ने कहा है कि यह व्यवस्था सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ लाखों लोगों को सहज यात्रा अनुभव भी देगी.

परमिट लेना है आसान, पर समय पर करें आवेदन

अच्छी खबर यह है कि यह परमिट लेने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल है. आपको आधिकारिक यूके ईटीए (UK ETA) ऐप का इस्तेमाल करना होगा और अपने जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इसके लिए आपको £16 (करीब 1,800 रुपये) की फीस देनी होगी. हालांकि ज्यादातर लोगों को तो मिनटों में मंजूरी मिल जाती है, पर सरकार की सलाह है कि आप किसी भी संभावित देरी से बचने के लिए कम से कम तीन दिन पहले आवेदन कर दें.

इन लोगों को मिलेगी विशेष छूट

यह नया नियम सबके लिए नहीं है. ब्रिटिश और आयरिश नागरिकों को इस नियम से पूरी तरह छूट मिली हुई है. वहीं, अगर आपके पास दोहरी ब्रिटिश नागरिकता है, तो आपको यात्रा में दिक्कत से बचने के लिए हमेशा अपना ब्रिटिश पासपोर्ट ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. यह व्यवस्था अक्टूबर 2023 में धीरे-धीरे शुरू हुई थी, जिसमें अब तक 13.3 मिलियन से ज्यादा आवेदन निपटाए जा चुके हैं. फरवरी 2026 से यह सभी पात्र 85 देशों के लिए पूरी तरह से अनिवार्य हो जाएगी.

