एक ट्रिप, दो देश! कैसे करें कम खर्च में डबल सैर? जानें बजट और मस्ती का परफेक्ट फॉर्मूला

घूमने का शौक तो हर किसी को होता है, लेकिन जब एक ही ट्रिप में दो देशों की यात्रा करने का ख्याल आता है तो अक्सर हमारी नजर अपने अकाउंट बैलेंस पर जाकर अटक जाती है. क्या आप भी अपने बजट को देखकर सिर्फ एक देश पर ही समझौता कर लेते हैं? अगर हां, तो अपनी पुरानी सोच को अलविदा कहिए. अब इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग को बदलना होगा. क्योंकि कुछ ऐसे कमाल के 'फार्मूले' हैं, जो आपको एक ही बजट और एक ही छुट्टी में दो देशों का मजा लेने की आजादी देते हैं. आइए जानते हैं वो परफेक्ट और स्मार्ट तरीके, जिनसे आपका खर्च घटेगा, लेकिन आपकी यात्रा का अनुभव दोगुना हो जाएगा.

दो देशों या उससे ज्यादा जगहों की सैर करना अब बिल्कुल आसान है. यह न सिर्फ आपको ज्यादा अनुभव देगा, बल्कि अगर आप सही तरीके अपनाते हैं, तो यह आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगा. कई देशों को एक ही यात्रा में कवर करने के लिए इन खास ट्रैवल टिप्स पर ध्यान दें.

हवाई जहाज और ट्रेन का सही तालमेल

एक ही यात्रा में कई शहरों और देशों को कवर करने का सबसे स्मार्ट तरीका है- हवाई जहाज और ट्रेन का कॉम्बिनेशन. अपनी यात्रा की शुरुआत में आप अपने देश से किसी एक शहर में हवाई जहाज से उतर सकते हैं, लेकिन दूसरे देश जाने के लिए ट्रेन या बस जैसे जमीनी साधनों का इस्तेमाल करें. इससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होती है. खासकर, यूरोपीय देशों की सैर करते समय यह तरीका काफी उपयोगी साबित होता है. उदाहरण के लिए, आप लंदन में ऐतिहासिक स्थल देखने के बाद, केवल 3 घंटे की ट्रेन यात्रा करके आसानी से पेरिस पहुंच सकते हैं.

शेंगेन क्षेत्र का फायदा उठाएं

अगर आप यूरोप घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो शेंगेन क्षेत्र का फायदा जरूर उठाएं. शेंगेन वीजा रखने वाले यात्री कुल 27 देशों में बिना अलग-अलग इमिग्रेशन चेक के आराम से घूम सकते हैं. इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यहां देश बदलने में बहुत कम समय लगता है. आप बस या ट्रेन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके आसानी से एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, ऑस्ट्रिया के खूबसूरत शहर साल्जबर्ग से जर्मनी के म्यूनिख तक बस से जाना तीन घंटे से भी कम का सफर है. इसका मतलब है कि आप एक ही दिन में इन दो देशों के दो बड़े शहरों को आराम से कवर कर सकते हैं, जिससे आपकी यात्रा का समय और पैसा दोनों बचता है.

सीमाओं के पार का सबसे आसान तरीका

यूरोप की भौगोलिक स्थिति इस मामले में यात्रियों के लिए एक बड़ा बोनस है. यहां कई प्रसिद्ध नदियां हैं जो असल में दो देशों की प्राकृतिक सीमा भी बनती हैं. इसी वजह से नदी क्रूज के जरिए एक देश से दूसरे देश पहुंचना सबसे आसान और आरामदायक तरीका बन जाता है. इन क्रूज पर यात्रा का समय बहुत कम होता है और सफर खुद-ब-खुद खूबसूरत बन जाता है. इसका बेहतरीन उदाहरण डेन्यूब नदी है, जहां चलने वाला कैटामारन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा को सिर्फ 75 मिनट में जोड़ देता है.

किराये की कार से देश बदलना भी आसान

अगर आपके पास अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट है, तो यूरोप में खुद कार चलाकर यात्रा करना बेहद सुविधाजनक और मजेदार हो सकता है. यूरोपियन यूनियन (EU) के देशों में सीमा पार करना बहुत आसान है और सड़कें भी सुरक्षित होती हैं. जैसे, स्लोवेनिया से इटली तक की दूरी केवल 90 मिनट की ड्राइव है. इस तरह के रोड ट्रिप से यात्रा का खर्च भी ज्यादा नहीं आता. कई परिवार और कपल्स इस तरीके को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें रास्ते में शानदार नजारे देखने को मिलते हैं, वे अपनी मर्जी से कहीं भी रुक सकते हैं और सफर की पूरी आजादी मिलती है.

कैरेबियन देशों में फेरी से सफर करें

कैरेबियन क्षेत्र के द्वीप समूह एक-दूसरे के काफी पास स्थित हैं. यहां एक देश (द्वीप) से दूसरे देश (द्वीप) जाना लगभग उतना ही आसान है, जितना आप भारत में एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं. इन देशों के बीच यात्रा के लिए फेरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है. उदाहरण के लिए, टोर्टोला से चार्लोट अमाली तक की फेरी सिर्फ 45 मिनट में आपको पहुंचा देती है. यह न सिर्फ तेज तरीका है, बल्कि यात्रा के दौरान समुद्र के खूबसूरत नजारे आपके सफर को और भी यादगार और खास बना देते हैं.

