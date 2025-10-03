scorecardresearch
 

Feedback

लद्दाख में 'प्रेग्नेंसी टूरिज्म', विदेशी महिलाओं के गर्भाधारण की कहानी कितनी सच

लद्दाख की आर्यन घाटी में एक ऐसा रहस्य छुपा है, जिसे सुनकर लोग दंग रह जाते हैं. अब यह सच है या सिर्फ अफवाह, लोककथाओं और मिथकों के बीच यह कहानी जिज्ञासा और कौतूहल पैदा करती है.

Advertisement
X
ब्रोकपा पुरुष और विदेशी महिलाओं की रहस्यमयी कथाएं (Photo: Generative AI)
ब्रोकपा पुरुष और विदेशी महिलाओं की रहस्यमयी कथाएं (Photo: Generative AI)

जब हम 'प्रेग्नेंसी टूरिज्म' (Pregnancy Tourism) के बारे में सोचते हैं, तो आमतौर पर ध्यान उन देशों की ओर जाता है जहां गर्भवती महिलाएं अपने बच्चों के लिए जन्म से नागरिकता (Citizenship by Birth) या बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल करने जाती हैं. यह एक वैश्विक चलन है, जो कागज़ी लाभों और अवसरों से प्रेरित है. लेकिन भारत के लद्दाख की आर्यन घाटी में यह कहानी पूरी तरह से अलग है.

यहां 'प्रेग्नेंसी टूरिज्म' का मतलब पासपोर्ट, आधुनिक अस्पताल या बेहतर सुविधाओं से बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध सदियों पुराने मिथकों, स्थानीय लोककथाओं और 'नस्लीय शुद्धता' के जुनून से जुड़ा है. यह एक ऐसा अनूठा और विवादास्पद मामला है, जहां पर्यटक भौगोलिक सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि एक विशेष जेनेटिक लाइन (Genetic Line) की तलाश में आते हैं, जिससे यह पर्यटन एक सांस्कृतिक और नैतिक रहस्य बन जाता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

हालांकि वैज्ञानिक इस दावे को नकारते हैं और विशेषज्ञ इसे व्यापक प्रथा के बजाय अफवाह, गपशप और पर्यटन आकर्षण का एक माध्यम मानते हैं. इसके बावजूद, अब ऐसी कहानियां भी फैल रही हैं कि स्थानीय पुरुषों को आर्थिक मुआवज़ा दिया जाता है. तो आखिर इस रहस्य के पीछे की पूरी कहानी क्या है? 

सम्बंधित ख़बरें

भारतीय महिलाएं क्यों घूम रही हैं अकेले? सोलो ट्रैवलिंग में 135% की बढ़ोतरी  
दुनिया भर के टूरिस्टों को पसंद आते हैं ये देश, भारत के ये शहर भी लिस्ट में 
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की मांग, पत्नी ने राष्ट्रपति, PM मोदी को लिखी चिट्ठी 
Both the LAB and the Kargil Democratic Alliance (KDA) are reconsidering participation in negotiations, citing growing unrest in Ladakh.
लेह में हालात सामान्य, LG बोले- किसी भी मसले का हल सिर्फ बातचीत से संभव, राहुल गांधी पर भी साधा न‍िशाना 
जोधपुर की जेल में बंद हैं सोनम वांगचुक.(File Photo:ITG)
दिग्विजय बोले- पूरी पार्टी सोनम वांगचुक के साथ, NSA एक्शन को बताया गलत 

कहां से आई यह अजीबोगरीब धारणा?

लद्दाख की आर्यन घाटी में दाह, हनु, दारचिक जैसे खूबसूरत गांवों में रहने वाला ब्रोक्पा समुदाय, जिसे ड्रोग्पा या ड्रोक्पा भी कहते हैं. जोकि अन्य लद्दाखी समुदायों से काफी अलग है. इनकी पहचान है, इनका लंबा शरीर, गोरी त्वचा और हल्के रंग की आंखें, जो इन्हें विशिष्ट बनाती हैं.

Advertisement

स्थानीय लोककथाओं और पर्यटन कथाओं में ब्रोकपाओं को "अंतिम शुद्ध आर्य" कहा गया है. इनके बारे में कहा जाता है कि ये सीधे उन सैनिकों के वंशज हैं जो ईसा से पहले सिकंदर महान के साथ भारत आए थे और यहीं बस गए. इतना ही नहीं ब्रोक्पा समुदाय खुद भी इस दावे को मजबूती से बनाए रखता है. यह किंवदंती, भले ही सच हो या झूठ, सदियों से चली आ रही है और इसने ही इस अनूठे 'गर्भावस्था पर्यटन' की कहानी को जन्म दिया है.

यह भी पढ़ें: टूरिज्म सेक्टर में नौकरियां होंगी, पर लोग नहीं...भारत-चीन सबसे ज्यादा प्रभावित!

क्या है लद्दाख के 'प्रेग्नेंसी टूरिज्म' का दावा?

इस किंवदंती के अनुसार, कुछ विदेशी महिलाएं, खासकर जर्मनी और यूरोप के अन्य हिस्सों से, ब्रोकपा गांवों में एक खास मकसद से आती हैं. दरअसल ये महिलाएं ब्रोकपा पुरुषों से बच्चे पैदा करना चाहती हैं. उनका मानना है कि इससे उनके बच्चों में वह “शुद्ध आर्यन” आनुवंशिकी आएगी, जो कथित तौर पर ब्रोकपा पुरुषों में पाई जाती है. कुछ कहानियों में यह भी बताया जाता है कि इस व्यवस्था में स्थानीय पुरुषों को आर्थिक मुआवज़ा दिया जाता है. यानी, गर्भधारण एक तरह की व्यवसायिक प्रक्रिया बन जाती है.

ऐसे में बाहर के लोगों के लिए यह कहानी किसी सनसनीखेज उपन्यास जैसी लगती है. यही वजह है कि कई पत्रकार, व्लॉगर और मानवविज्ञानी सीधे गांवों में जाकर इन दावों की सच्चाई जानने की कोशिश करते रहे हैं.

Advertisement
Pregnancy tourism case ladakh
अनूठी शारीरिक विशेषताओं वाला ब्रोकपा समुदाय (Photo: tashi_travelphoto)

अफवाह बनाम सच्चाई 

जब इस सनसनीखेज दावे को वैज्ञानिक और तथ्यात्मक कसौटी पर परखा जाता है, तो इसकी चमक फीकी पड़ जाती है. दरअसल इसमें वैज्ञानिक प्रमाण की कमी पाई जाती है. सबसे पहले, ब्रोकपा समुदाय के सीधे आर्य वंशज होने के दावे को आनुवंशिकीविदों और इतिहासकारों ने व्यापक रूप से खारिज कर दिया है. इस दावे का समर्थन करने वाला कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है.

यह भी पढ़ें: "चीन, बांग्लादेश से कम आए टूरिस्ट, भारतीयों ने टूरिज्म सेक्टर की कराई बंपर कमाई

गपशप और यात्रा वृत्तांतों का प्रभाव

जहां तक 'प्रेग्नेंसी टूरिज्म' के दावों का सवाल है, इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि यह कोई व्यापक या संगठित प्रथा है. ज्यादातर विवरण मौखिक कहानियों, लद्दाखी गेस्टहाउसों में होने वाली कानाफूसी या अतिरंजित यात्रा वृत्तांतों से आते हैं. यहां तक की गांव के एक प्रधान (मुखिया) ने भी इन कहानियों को पूरी तरह अफवाह बताकर खारिज कर दिया है.

हालांकि इन गांवों में समय बिता चुके पत्रकारों और मानवविज्ञानियों का मानना है कि कुछ इक्का-दुक्का मामले ज़रूर मौजूद रहे होंगे, लेकिन यह कोई फल-फूलने वाला कारोबार नहीं है.

असली आकर्षण हैं किंवदंतियां 

कुछ पर्यवेक्षकों का तर्क है कि इस पूरे विचार को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है, कभी-कभी तो स्थानीय लोगों द्वारा ही, ताकि पर्यटकों की जिज्ञासा बढ़ाई जा सके और अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया जा सके. लद्दाख का तथाकथित गर्भावस्था पर्यटन लोककथाओं और गपशप के बीच कहीं खड़ा है. यह उन दुर्लभ किंवदंतियों में से एक है जो इसलिए कायम रहती है, क्योंकि लोग इस पर विश्वास करना चाहते हैं, न कि इसलिए कि इसके कोई ठोस प्रमाण मौजूद हैं.

Advertisement

शायद इस पूरे मामले का असली आकर्षण 'पौराणिक जीन' से पैदा हुए बच्चे नहीं हैं, बल्कि वे अमर किंवदंतियां हैं जो लगातार बनी रहती हैं, और इस तरह आर्यन घाटी के गांवों को दुनिया के लिए एक रहस्यमय और अनोखा पर्यटन स्थल बनाए रखती हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement