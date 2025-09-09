ब्रिटिशों का दिल जीत रहा है नेपाल, आखिर क्यों भारत की जगह पड़ोसी देश की ओर खिंच रही है पर्यटकों की भीड़?

नेपाल और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटिश) के बीच लगभग 200 साल से भी ज्यादा पुराना एक खास रिश्ता रहा है. हर साल हजारों ब्रिटिश पर्यटक ट्रेकिंग, पर्वतारोहण और छुट्टियों के लिए नेपाल आते हैं. कई ब्रिटिश पर्वतारोही हर साल हिमालय पर चढ़ाई के अभियान में हिस्सा लेते हैं और नेपाल की ऊंची चोटियों, ग्लेशियरों और प्राकृतिक सौंदर्य का एक्सपीरियंस करते हैं.

नेपाल आने वाले ब्रिटिश पर्यटक राजसी हिमालय, वनस्पति, जीव-जंतु और विश्व धरोहर स्थलों का आनंद लेना पसंद करते हैं. लेकिन ब्रिटिशों के लिए नेपाल में कुछ शहर ऐसे हैं जो विशेष रूप से आकर्षक हैं और उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, जहां वे संस्कृति, रोमांच और शांति तीनों का एक्सपीरियंस एक साथ ले सकते हैं.

काठमांडू ब्रिटिश पर्यटकों का पसंदीदा शहर में से एक है. यहां प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक महल और विश्व धरोहर स्थल जैसे पशुपतिनाथ और बौद्धनाथ स्तूप पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. इसके अलावा, बाइकिंग ट्रेल्स और पहाड़ी रास्ते रोमांच और प्राकृतिक दृश्यों का बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं.

यह भी पढ़ें: टूरिस्टों का 'जन्नत' खतरे में? हिमाचल की वादियों पर क्यों टूट रहा है प्रकृति का कहर?

इतिहास की गलियां (Photo: Pixabay)

शांति और आध्यात्मिकता का केंद्र लुम्बिनी

लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ब्रिटिश पर्यटकों के बीच आध्यात्मिक एक्सपीरियंस के लिए बेहद लोकप्रिय है. यहां के मंदिर और स्मारक अपनी सुंदर और जटिल बौद्ध वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं. शांत वातावरण और ध्यान केंद्र इसे विशेष बनाते हैं, और यही कारण है कि ब्रिटिश यात्री यहां शांति और ध्यान का एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ट्रेन का एडवेंचर या फ्लाइट की स्पीड? जानिए कौन-सा ट्रैवल ऑप्शन है बेस्ट

भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी (Photo: Pixabay)

पोखरा रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का घर

पोखरा हिमालय की तलहटी में बसा शहर है, जो अपनी झीलों और पहाड़ों के लिए जाना जाता है. यहां पैराग्लाइडिंग, नौका विहार और ट्रेकिंग जैसी गतिविधियां ब्रिटिश सैलानियों को बहुत भाती हैं. इसके अलावा रात का जीवन और रंग-बिरंगी लाइटें यात्रा को यादगार बनाती हैं. यही वजह है कि पोखरा ब्रिटिश पर्यटकों के लिए रोमांच और मनोरंजन का आदर्श स्थल है.

पोखरा की खूबसूरत फेवा झील (Photo: Pixabay)

हिमालयी ट्रेक और पर्वतारोहण

नेपाल की ऊंची चोटियां और ग्लेशियर ब्रिटिश पर्वतारोहियों के लिए हमेशा आकर्षण रही हैं. एवरेस्ट बेस कैंप, अन्नपूर्णा और जुगस्पिट्ज़ जैसी ट्रेकिंग रूट्स ब्रिटिशों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य, रोमांच और साहसिक गतिविधियां उन्हें बार-बार नेपाल की ओर खींचती हैं.

नेपाल की प्रकृति, संस्कृति और रोमांचक अनुभवों ने इसे ब्रिटिश पर्यटकों का नया पसंदीदा गंतव्य बना दिया है. यही वजह है कि भारत की जगह नेपाल अब उनके लिए पहली पसंद बनता जा रहा है.



---- समाप्त ----