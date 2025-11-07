scorecardresearch
 

Feedback

बिहार का 'झूला गांव', जहां घर-घर में बनते हैं देश के सबसे मजबूत झूले

नालंदा का एक छोटा सा गांव आज देशभर में अपनी अनोखी कारीगरी के लिए चर्चा में है. यहां हर घर में बनते हैं मेलों में लगने वाले मजबूत झूले, जिन्हें देखकर इंजीनियर भी हैरान रह जाएं. लेकिन इन झूलों के पीछे छुपी है परंपरा, मेहनत और विरासत की दिलचस्प कहानी है, जो जानने लायक है.

Advertisement
X
नालंदा का झूला गांव (Photo: Ai generated)
नालंदा का झूला गांव (Photo: Ai generated)

बिहार में चुनावी मौसम के बीच जानिए इस राज्य के उस गांव की कहानी जो देशभर में अपने झूलों के लिए मशहूर है. इस गांव का नाम है कन्हैया गंज, जो नालंदा है. नालंदा जिले के एकाग्रसराय में स्थित कन्हैया गंज गांव की पहचान यहां का झूला है. 

'झूला गांव' की अनोखी पहचान

यहां कोई बड़ा कारखाना नहीं है, बल्कि गांव के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते आ रहे हैं. इस गांव की सबसे खास बात यह है कि आप यहां घर-घर में झूले बनते हुए देख सकते हैं. यह देखना एक अलग अनुभव है कि कैसे लोहे के पाइप और लकड़ी के टुकड़ों से बड़े-बड़े झूलों का ढांचा तैयार होता है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कारीगर कहीं बाहर ट्रेनिंग लेने नहीं जाते. ये कला अपने घर के बड़े-बुजुर्गों को देख-देख कर सीखते हैं. यही कारण है कि इनकी कारीगरी में एक खास सटीकता और मजबूती होती है. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस गांव में लगभग 300 विश्वकर्मा जाति के परिवार रहते हैं, और यही लोग मिलकर इस पूरे उद्योग को चलाते हैं.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sweta Singh (@swetasinghat)

यह भी पढ़ें: स्विट्जरलैंड का रेस्तरां जहां आंखों पर पट्टी बांधकर खाते हैं लोग, भारत में भी ट्रेंड

देश-भर में फैला कन्हैया गंज का कारोबार

कन्हैया गंज गांव सिर्फ नालंदा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका बनाया हुआ झूला पूरे देश में घूमता है. यहां के कारीगर देश के विभिन्न हिस्सों में लगने वाले बड़े मेलों और प्रदर्शनियों के लिए झूले भेजते हैं. इनका कारोबार इतना बड़ा है कि देश के कोने-कोने से खरीददार सीधे गांव में आकर झूले बुक करते हैं. इन झूलों की मजबूती और टिकाऊपन पर लोगों को इतना भरोसा है कि पीढ़ियों से लोग यहीं से झूले खरीदना पसंद करते हैं. यहीं वजह है कि इन्हें 'सबसे मजबूत झूले' बनाने वाला गांव भी कहा जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

बिहार में वोटिंग के बीच जानें उन 5 जिलों को जो मंदिरों और किलों के लिए हैं मशहूर 
इन 5 देशों में घूमना है किसी लग्जरी से कम नहीं, कैसे बने ये बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन 
राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo: Reuters)
पीएम मोदी और राहुल गांधी आज करेंगे धुआंधार रैलियां, दूसरे चरण के मतदान से पहले बढ़ेगी सियासी सरगर्मियां 
65,00,000 votes have been cut from you in Bihar: Priyanka Gandhi.
बिहार में तेज हुआ चुनावी रण, NDA और महागठबंधन में जुबानी जंग 
bihar first phase voting nda vs mahagathbandhan
जब-जब बिहार में 5% से ज्यादा बढ़ी वोटिंग, बदल गई सरकार... पहले चरण में 8% का इजाफा किसके लिए टेंशन 

यह भी पढ़ें: एशिया के खुशहाल शहर कौन? चीन, जापान को पछाड़ भारत के इस शहर ने मारी बाजी

क्यों खास है कन्हैया गंज की यात्रा?

कन्हैया गंज भले ही टूरिस्ट मैप पर कोई विशेष जगह न हो, लेकिन यह उन लोगों के लिए एक अनोखा ट्रैवल एक्सपीरियंस हो सकता है जो स्थानीय कला देखना चाहते हैं. अगर आप भारत के स्थानीय शिल्प और कारीगरी को करीब से देखना चाहते हैं, तो यह एक दिलचस्प जगह है. यहां आप एक पूरे छोटे उद्योग को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देख सकते हैं, जो खुद में एक आत्मनिर्भर मॉडल है.

Advertisement

नालंदा जिले के बिहार शरीफ से लगभग 30 किलोमीटर दूर, यह गांव दिखाता है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान और पीढ़ीगत कौशल आज भी एक सफल और मजबूत उद्योग को जन्म दे सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Advertisement