'वाटर मेन्यू' का बढ़ रहा ट्रेंड... रेस्टोरेंट में परोसे जा रहे अलग-अलग स्वाद वाले कई तरह के पानी

फ्रांसीसी लोग अपनी बेहतरीन वाइन के लिए जाने जाते हैं. इसलिए किसी भी फ्रेंच रेस्टोरेंट में वाइन की विस्तृत मेन्यू मिलती है. उत्तरी इंग्लैंड में ऐसा ही एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है, जहां लगभग 140 प्रकार की वाइन का विस्तृत मेनू उपलब्ध है. लेकिन यह रेस्टोरेंट अपने वाइन की वजह से नहीं बल्कि ऐसे पेय के लिए चर्चा में आया है, जो कंप्लसरी तो है, लेकिन खास नहीं माना जाता.

यहां हम पानी की बात कर रहे हैं. इस फ्रेंच रेस्टोरेंट की चर्चा इसके वाटर मेन्यू की वजह से हो रही है. पानी जो हर चीज के लिए जरूरी है, लेकिन इसे हमेशा साधारण तौर पर लिया जाता है. अब इसे खास बनाने की एक पहल के तरह इसकी एक विस्तृत मेन्यू इस रेस्टोरेंट ने पेश की है. इससे पहले भी एक शख्स ने वाटर बार शुरू किया था. यह पहल उन लोगों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जो शराब नहीं पीते हैं. इस तरह धीरे-धीरे लोगों को रेस्टोरेंट में पानी को भी खास बनाकर परोसने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है.

फ्रेंच रेस्टोरेंट ने पेश किया है वाटर मेन्यू

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांसीसी शैली के एक रेस्टोरेंट ने उन लोगों को खुश करने के लिए साहसिक कदम उठाया है जो शराब नहीं पीते हैं - या जो केवल स्टाइल में हाइड्रेटेड रहना चाहते हैं. इनके लिए बोतलबंद पानी की एक पूरी मेन्यू पेश की गई है. यहां भोजन करने वालों को तीन अलग-अलग स्टील पानी को बोतल और स्पार्कलिंग वाटर के चार अलग-अलग ऑप्शन दिए गए हैं. इसके साथ ही फ्री टैप वाटर यानी नल का पानी भी दिया जाएगा.

ऐसे आया लोगों को अलग-अलग तरह का पानी परोसने का आइडिया

वाटर मेनू का विचार पहली बार रेस्टोरेंट के सह-संस्थापक शेफ जोसेफ रॉलिंस और गेल रेडिगॉन के सामने तीन साल पहले डोरान बाइंडर ने लाया था. बाइंडर एक वाटर सोमेलियर हैं और फाइन वाटर अकादमी द्वारा प्रमाणित जल परिचारक थे. बाइंडर खुद पहले से अपने क्रैग स्प्रिंग वाटर ब्रांड के साथ एक वाटर बार चलाते हैं.

रॉलिंस ने सीएनएन को बताया कि मुझे इस विचार पर हंसी आई. शुरुआत में मुझे लगा कि यह एक मजाकिया आइडिया है. बाइंडर ने अंततः दोनों को अपने वॉटर बार में पानी चखने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें यह विचार बेच दिया.

छह तरह के पानी को किया गया टेस्ट

उन्होंने पांच या छह विभिन्न प्रकार के पानी का परीक्षण किया. फिर उन्होंने इसे कुछ खाद्य पदार्थों जैसे मान्चेगो पनीर, कॉम्टे पनीर, चॉकलेट, पर्मा हैम और जैतून के साथ मिलाकर इसका दूसरा स्वाद लिया. इससे शराब की तरह, इसका स्वाद ही बदल गया.

रॉलिंस ने कहा कि यह आश्चर्यजनक था. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने सीखा कि पानी केवल पानी नहीं है.बाइंडर ने बताया कि ला पोपोटे ब्रिटेन का पहला रेस्तरां है जो भोजन करने वालों को पानी का मेनू उपलब्ध कराता है. विश्व में यह उन गिने-चुने रेस्तरां में से एक है.

टीडीएस के आधार पर बनाए गए हैं पानी के टाइप

बाइंडर ने रेस्टोरेंट के वाटर मेनू को तैयार किया है. इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल सहित पूरे यूरोप से चयनित व्यंजन शामिल थे. बाइंडर ने बताया कि पानी में खनिजों की मात्रा ही स्वाद और सुगंध को प्रभावित करती है. उन्होंने बताया कि इस माप को टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स या टीडीएस कहते हैं.

उन्होंने कहा डिस्टिल वाटर में शून्य टीडीएस होता है. यह खिड़कियां साफ करने के लिए, बिजली के उपकरणों के लिए, आपकी कार की बैटरी के लिए बेहतरीन है - लेकिन इंसानों के लिए तो यह बेकार है. दूसरी ओर, समुद्री जल 30,000-40,000 टीडीएस के साथ इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति में है.

14 टीडीएस से लेकर 3300 तक के पानी है उपलब्ध

ला पोपोटे में टीडीएस की विस्तृत रेंज है. इसमें इटली के लॉरेटाना स्पार्कलिंग मिनरल वाटर में 14 टीडीएस से लेकर फ्रांस के विची सेलास्टिन्स में 3,300 टीडीएस तक शामिल है.

रॉलिंस ने बताया कि फ्रांसीसी पानी का स्वाद शुरू में नमकीन होता है, लेकिन फिर आप इसे किसी ऐसी चीज के साथ मिलाते हैं जो काफी नमकीन होती है, जैसे कि पर्मा हैम और वे दोनों स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, इसलिए पानी अब नमकीन नहीं रहता है और आपके मुंह में हैम का स्वाद लंबे समय तक बना रहता है.

पानी कैसे परोसा जाए, इसका रखा जाता है ख्याल

पानी किस प्रकार परोसा जाता है. यह भी महत्वपूर्ण कारक है. रॉलिंस ने कहा कि हम इसे कमरे के तापमान पर बर्फ और नींबू के एक टुकड़े के साथ पीने की सलाह देते हैं. पानी शराब की तरह है - अगर यह बहुत ठंडा हो तो इसका सारा स्वाद खत्म हो जाता है.

500 से 2200 रुपये है एक बोतल की कीमत

पानी के मेनू की कीमत क्रैग ब्रांड की एक बड़ी बोतल के लिए £5 (600 रुपये) से लेकर द पैलेस ऑफ विडागो नामक पुर्तगाली स्पार्कलिंग पानी के लिए £19 (2200 रुपये)तक है. ला पोपोटे अपने नए वाटर मेनू के साथ शराब की खपत में कमी लाने की वैश्विक प्रवृत्ति का लाभ उठा रहा हैं, जो भोजन करने वालों को एक और आयाम प्रदान करता है.

बाइंडर ने कहा कि मेरे जैसे लोग शराब नहीं पीते. मैं खाने का बहुत बड़ा शौकीन हूं और जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं, तो वे मेरे सामने वाइन का मेनू दिखाने के लिए बेताब रहते हैं, जो मुझे कभी पसंद नहीं आएगा. वहीं मेरे सामने पानी का मेनू रख दो, तो मैं जरूर कुछ न कुछ ले लूंगा.

कमाई का बता रहे नया जरिया

बाइंडर के अनुसार यह कमाई का एक नया जरिया खोल रहा है. यह रेस्टोरेंट्स को आकर्षित कर रहा है और यह ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों को आकर्षित कर रहा है. वास्तव में यह सब एक शानदार अनुभव है.

