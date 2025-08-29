scorecardresearch
 

दुबई में 'ड्राइवर अम्मा' का जलवा, 74 की उम्र में रोल्स-रॉयस से लेकर क्रेन तक चलाती है ये भारतीय महिला

74 साल की राधामणि अम्मा, जिन्हें लोग 'ड्राइवर अम्मा' कहते हैं, उन्होंने दुबई की सड़कों पर रोल्स-रॉयस घोस्ट चलाकर सबको चौंका दिया. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

महिला ड्राइवर राधामणि अम्मा (Photo: instagram.com/ maniamma_offical))
महिला ड्राइवर राधामणि अम्मा (Photo: instagram.com/ maniamma_offical))

दुबई की सड़कों पर इस समय हर कोई एक खास महिला ड्राइवर की चर्चा कर रहा है. 74 साल की भारतीय महिला राधामणि अम्मा, जिन्हें लोग प्यार से ‘ड्राइवर अम्मा’ कहते हैं, सोशल मीडिया पर छा गई हैं. साड़ी पहनकर रोल्स-रॉयस घोस्ट चलाती उनका वीडियो दुनियाभर में वायरल हो गया है. आत्मविश्वास से भरा उनका अंदाज और शालीन मुस्कान लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया है.

साड़ी में रोल्स-रॉयस ड्राइव का अनोखा नजारा

टूरिस्ट्स के लिए दुबई हमेशा से लग्जरी और लाइफस्टाइल का हॉटस्पॉट रहा है. लेकिन जब कोई भारतीय महिला साड़ी पहनकर रोल्स-रॉयस घोस्ट की ड्राइविंग सीट पर बैठती है, तो नजारा और भी खास बन जाता है. मणि अम्मा न केवल अपनी कार को बेहतरीन बैलेंस से चलाती हैं, बल्कि अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के साथ यह दिखाती हैं कि उम्र और लुक्स सपनों को पूरा करने में कभी रुकावट नहीं बनते. यही वजह है कि उनकी ड्राइविंग का वीडियो न सिर्फ दुबई, बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: अर्जेंटीना की सैर अब आसान, भारतीयों को वीजा छूट की सौगात, जानें क्यों है ये डेस्टिनेशन खास

11 तरह के वाहनों की एक्सपर्ट ड्राइवर

रोल्स-रॉयस चलाना ही उनकी असली पहचान नहीं है, बल्कि मणि अम्मा के पास 11 कैटेगरी के वाहनों का लाइसेंस है. इनमें लग्जरी कारें जैसे रोल्स-रॉयस और मर्सिडीज़ के अलावा बस, ट्रक, ट्रैक्टर और यहां तक कि क्रेन और रोड रोलर जैसे हैवी मशीनरी भी शामिल हैं. उनकी यह बहुमुखी प्रतिभा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. उनका अंदाज यह संदेश देता है कि दुबई सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि नई स्किल्स सीखने और खुद को नया नजरिया देने का अनुभव भी है.

केरल से दुबई तक की प्रेरक यात्रा

1978 में केरल में उनके पति ने एक ड्राइविंग स्कूल खोला था. वहीं से मणि अम्मा की ड्राइविंग जर्नी शुरू हुई. पति के निधन के बाद उन्होंने खुद स्कूल की जिम्मेदारी संभाली और परिवार को आगे बढ़ाया. आज वही जज्बा उन्हें दुबई की सड़कों पर दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचने वाला बना रहा है. उनकी इस यात्रा से एक नई सिख मिलती है कि  जिंदगी के किसी भी मोड़ पर नया सफर शुरू किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: महल से जंगल सफारी तक...मैसूर में मिलेगा शाही अंदाज और जंगल का रोमांच

उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी हुए प्रभावित

मणि अम्मा की कहानी केवल आम लोगों को ही नहीं, बल्कि बड़े उद्योगपतियों को भी प्रेरित कर रही है. आनंद महिंद्रा ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा कि उनकी 'जीवन जीने की भूख' काबिल-ए-तारीफ है. यह बताता है कि दुबई न केवल लग्जरी और ट्रैवल के लिए मशहूर है, बल्कि यहां इंस्पिरेशन की भी कोई कमी नहीं.

