सऊदी अरब की इस ट्रेन के आगे फीके पड़ जाएंगे 5 स्टार होटल और महल!

सऊदी अरब जल्द ही अपनी पहली अल्ट्रा-लक्ज़री 5-स्टार रेल सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसका नाम है "ड्रीम ऑफ द डेजर्ट". यह ट्रेन सिर्फ़ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि एक चलता-फिरता महल है.

2026 में लॉन्च होगी यह अल्ट्रा-लक्ज़री ट्रेन (Photo: AI generated)
सऊदी अरब अपनी पहली अल्ट्रा-लग्जरी रेल सेवा शुरू करने जा रहा है. जो यात्रा के अनुभव को पूरी तरह से बदल देगा. इस 5-स्टार ट्रेन का नाम है "ड्रीम ऑफ द डेजर्ट" (Dream of the Desert). यह सिर्फ़ रेलगाड़ी नहीं, बल्कि एक चलता-फिरता महल है, जिसकी भव्यता देखकर आप बड़े-बड़े 5-स्टार होटलों को भी भूल जाएंगे. ट्रेन का हर कोच, हर कोना सऊदी अरब की समृद्ध विरासत, ऐतिहासिक सुंदरता और आधुनिक लग्जरी का अद्भुत संगम पेश करता है.

यह ट्रेन न केवल सफर का माध्यम है, बल्कि यात्रियों को सऊदी अरब के मनोरम नज़ारों और संस्कृति का बिल्कुल नया अनुभव देती है. “ड्रीम ऑफ़ द डेजर्ट” सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत लग्जरी पर्यटन के भविष्य की दिशा दिखाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यात्रियों को सफर और गंतव्य, दोनों का आनंद एक साथ लेने का मौका देता है.

ड्रीम ऑफ द डेजर्ट: लग्जरी और विरासत का मेल

"ड्रीम ऑफ द डेजर्ट" ट्रेन सऊदी अरब की पहली 5-सितारा लग्जरी ट्रेन है. इसका डिज़ाइन और अंदर का सजावट इतना शानदार है कि इसे देखकर लगता है जैसे आधुनिक लग्जरी और सऊदी संस्कृति का बेहतरीन मिलन हो. इस ट्रेन को खास तौर पर सऊदी अरब के विशाल रेगिस्तान, प्राचीन बेडौइन परंपराओं और ऐतिहासिक शहर अल-उला और जेद्दा की कला से प्रेरित होकर बनाया गया है.

इस ट्रेन पर बैठते ही हर यात्री को ऐसा लगेगा जैसे वह किसी लग्ज़री होटल या महल में सफर कर रहा हो. इसकी खासियत है कि इसमें हाथ से बने फिनिश और पारंपरिक बैठकों से प्रेरित लाउंज जैसी शानदार सुविधाएं मौजूद हैं. साथ ही, हर चीज़ को बड़े ध्यान और बारीकी से तैयार किया गया है, ताकि यात्रा का अनुभव यादगार और आरामदायक बन सके.

Inside view of Saudi Arabia's luxury train
सऊदी अरब की लक्ज़री ट्रेन, 'ड्रीम ऑफ द डेजर्ट' का अंदरूनी नज़ारा (Photo: instagram.com/ @luxuriousbymm)

एक महिला डिज़ाइनर की दूरदर्शिता

इस खास परियोजना की जिम्मेदारी एलाइन अस्मार डी’अम्मान नाम की महिला आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर के हाथों में है. अस्मार डी’अम्मान पहले पेरिस के होटल डी क्रिलॉन और वेनिस के ओरिएंट-एक्सप्रेस होटल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी हैं.

हालांकि ट्रेन के अंदरूनी हिस्से को डिज़ाइन करना उनके लिए नई चुनौती थी, लेकिन उनका मानना है कि यह ट्रेन सिर्फ सफर करने की जगह नहीं है. यह लग्जरी और स्थायी विकास का भी एक उदाहरण है. उन्होंने ट्रेन के हर हिस्से में रेगिस्तान की शांति और आध्यात्मिक अनुभव को महसूस कराने की कोशिश की है, ताकि यात्री यात्रा के दौरान इसे गहराई से अनुभव कर सकें.

लक्ज़री पर्यटन का भविष्य

“ड्रीम ऑफ़ द डेजर्ट” केवल एक ट्रेन नहीं, बल्कि सऊदी अरब में लग्ज़री पर्यटन का नया संदेश है. विज़न 2030 के अनुरूप, यह ट्रेन राज्य की विरासत और आधुनिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है. 2026 की तीसरी तिमाही में इसे लॉन्च किया जाएगा और यह यात्रियों को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, विलासिता भरी और अनूठे अनुभव वाली यात्रा प्रदान करेगी. इसकी यात्रा न केवल मनोरंजन बल्कि सऊदी अरब की प्राकृतिक और ऐतिहासिक सुंदरता से भी रूबरू कराती है.

