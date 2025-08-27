scorecardresearch
 

एक निवेश से पाएं यूरोप का पास! ग्रीस के 'गोल्डन वीज़ा' से पूरे परिवार को घूमने की आज़ादी

भारतीय परिवार अब सिर्फ एक निवेश के जरिए पूरे यूरोप में बिना वीज़ा झंझट के घूम सकते हैं. जानिए कैसे ग्रीस का गोल्डन वीज़ा आपके यूरोप ट्रैवल सपने को हकीकत बना सकता है.

'गोल्डन वीज़ा' है आपके परिवार के लिए एक नया ट्रैवल प्लान (Photo:Pixabay)
'गोल्डन वीज़ा' है आपके परिवार के लिए एक नया ट्रैवल प्लान (Photo:Pixabay)

यूरोप घूमना हर किसी का सपना होता है, लेकिन शेंगेन वीज़ा के लिए बार-बार आवेदन करना और पूरे परिवार के लिए अलग-अलग दस्तावेज़ जुटाना अक्सर थका देता है. अब ग्रीस ने इस झंझट का हल निकाल दिया है. दरअसल गोल्डन वीज़ा स्कीम के तहत गैर-यूरोपीय संघ के नागरिक सिर्फ एक निवेश कर पूरे यूरोप में बिना वीज़ा की चिंता के घूम सकते हैं.

2013 में शुरू हुई यह योजना अब और आसान और आकर्षक बना दी गई है, और खास बात यह है कि भारतीय भी इसमें आवेदन कर सकते हैं. आइए समझते हैं कि ये स्कीम कैसे आपके फैमिली ट्रैवल का अनुभव बदल सकती है.

यह भी पढ़ें: सितंबर में घूमने का प्लान है? ये हैं 5 सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन

क्या है गोल्डन वीज़ा और यह कैसे करता है काम?

ग्रीस का गोल्डन वीज़ा एक खास योजना है, जिसे निवेश-दर-निवास कार्यक्रम कहा जाता है. इसमें अगर कोई व्यक्ति ग्रीस में प्रॉपर्टी या अन्य तरह का निवेश करता है, तो उसे और उसके परिवार को 5 साल का निवास परमिट मिल जाता है. यह परमिट वहां रहने, पढ़ाई करने और काम करने की सुविधा देता है.

इसके साथ ही सबसे बड़ा फायदा यह है कि गोल्डन वीज़ा धारक और उसका परिवार शेंगेन ज़ोन के सभी देशों में बिना अलग वीज़ा के घूम सकते हैं. यह परमिट हर 5 साल में दोबारा नवीनीकृत भी किया जा सकता है.

पूरा परिवार होगा कवर

ग्रीस का गोल्डन वीज़ा सिर्फ निवेशक तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा परिवार इसके दायरे में आता है. इसमें आपका जीवनसाथी, 21 साल तक के बच्चे और यहां तक कि आश्रित माता-पिता भी शामिल होते हैं. मतलब एक निवेश से पूरा परिवार यूरोप घूम सकता है, पढ़ सकता है और रह सकता है. 

कहां करना होगा निवेश?

गोल्डन वीज़ा लेने के लिए आपको ग्रीस में पैसा लगाना होगा. बड़े शहरों जैसे एथेंस या टूरिस्ट जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कम से कम 5 लाख यूरो (करीब 5 करोड़ रुपये) चाहिए. इसके अलावा छोटे शहरों या इलाकों में यह रकम 2.5 लाख यूरो (करीब 2.5 करोड़ रुपये) से शुरू होती है. चाहें तो आप ग्रीक बैंक में फिक्स डिपॉज़िट, सरकारी बॉन्ड या स्टार्टअप में पैसा लगाकर भी यह वीज़ा हासिल कर सकते हैं.  

यह भी पढ़ें: साउथ कोरिया के वो 5 खूबसूरत डेस्टिनेशन, "साउथ कोरिया के वो 5 खूबसूरत डेस्टिनेशन, जिन्हें K-ड्रामा में देखते हैं आप.. बना सकते हैं घूमने का प्लान

आवेदन की प्रक्रिया कितनी आसान है?

गोल्डन वीज़ा के लिए आवेदन प्रक्रिया लगभग 6 से 12 महीने में पूरी हो जाती है. इसके लिए पहले निवेश करना होता है, फिर दस्तावेज़ जमा कर आवेदन करना पड़ता है. इसके बाद बायोमेट्रिक देने के लिए ग्रीस जाना होगा. इसके लिए शुल्क तय है, मुख्य आवेदक के लिए करीब 2 लाख रुपये और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए लगभग 15 हज़ार रुपये. मंज़ूरी मिलते ही पूरे परिवार को 5 साल का निवास कार्ड मिल जाता है.

फैमिली ट्रैवल के फायदे

गोल्डन वीज़ा सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए यूरोप घूमने का आसान पास है. इस वीज़ा से आप शेंगेन ज़ोन में 180 दिन में 90 दिन तक बिना वीज़ा यात्रा कर सकते हैं. इसके अलावा परिवार को ग्रीस की हेल्थकेयर और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. इतना ही नहीं सात साल रहने के बाद ग्रीक नागरिकता का विकल्प भी खुल जाता है. सबसे बड़ी सुविधा यह है कि हर छुट्टी पर नया वीज़ा लेने की झंझट खत्म हो जाएगा.

