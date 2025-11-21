scorecardresearch
 

2026 के लिए दुनिया के टॉप 10 ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन में भारतीय हिमालय का नाम!

2026 की ग्लोबल ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन लिस्ट में भारतीय हिमालय ने बड़ी छलांग लगाई है और दुनिया के टॉप 10 में जगह बना ली है. लिस्ट भारतीय हिमालय किन लोकप्रिय विदेशी जगहों के साथ शामिल हुआ है और यात्रियों की पसंद क्यों बदल रही है? यहां जानें...

भारतीय हिमालय 2026 के टॉप 10 गंतव्यों में (Photo: Unsplash)
यह पूरे भारतीय पर्यटन उद्योग के लिए गर्व की बात है. अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवल की 2026 की वार्षिक ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन सूची में भारतीय हिमालय को दुनिया के शीर्ष 10 ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन में शामिल किया गया है. इससे ये साबित होता है कि लोग अब भीड़-भाड़ वाले शहरों से दूर, प्रकृति, संस्कृति और अनछुए अनुभवों की तलाश में हैं.

यह लिस्ट अमेरिकन एक्सप्रेस के वैश्विक कार्ड सदस्यों की बुकिंग और कंपनी के ट्रैवल कंसल्टेंट्स की राय के आधार पर तैयार की गई है. भारतीय हिमालय ने इस लिस्ट में स्पेन के मार्बेला, जापान के ओकिनावा और अमेरिका के लास वेगास जैसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन के साथ अपनी जगह बनाई है. यह रुझान दर्शाता है कि 2026 में, भारत का यह पहाड़ी क्षेत्र असाधारण प्राकृतिक सुंदरता, रोमांच और आध्यात्मिकता का केंद्र बनने जा रहा है.

दुनिया भर में हिमालय का बढ़ता आकर्षण

भारतीय हिमालय का इस ग्लोबल लिस्ट में शामिल होना यात्रियों के व्यवहार में आए एक बड़े बदलाव को दिखाता है. आधुनिक यात्री अब उन जगहों और होटलों की खोज में ज्यादा उत्साहित हैं, जहां वे पहले कभी नहीं गए. 2025 के एमेक्स ट्रैवल सर्वेक्षण में 89% लोगों ने माना कि वे पहली बार किसी जगह जाने पर अधिक रोमांच महसूस करते हैं.

Advertisement

भारतीय हिमालय अपने आप में असाधारण आकर्षणों का मिश्रण है. यह क्षेत्र लद्दाख, सिक्किम और उत्तराखंड जैसे स्थानों को समेटे हुए है, जो अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे बौद्ध मठ, रोमांचक ट्रैकिंग रूट और बेहतरीन वन्यजीवों के लिए मशहूर हैं. यह इलाका उन यात्रियों को प्रेरित करेगा जो शांत प्राकृतिक दृश्यों की सैर और सांस्कृतिक अनुभव की तलाश में हैं. इस तरह, भारतीय हिमालय उन यात्रियों की चाहत को पूरा करता है जो आराम के साथ कुछ नया देखना चाहते हैं.

असाधारण आकर्षणों का मिश्रण और ग्लोबल रैंकिंग

लिस्ट में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के अनोखे आकर्षणों को शामिल किया गया है. इस सूची में भारतीय हिमालय ने आयरलैंड के किलार्नी, अमेरिका के लास वेगास, मोरक्को के माराकेच और जापान के ओकिनावा द्वीप समूह जैसे शहरों के साथ शीर्ष 10 में अपनी पहचान बनाई है. यह सूची साफ तौर पर बताती है कि यात्री अब सिर्फ महानगरीय रोमांच ही नहीं, बल्कि प्रामाणिक सांस्कृतिक तल्लीनता और प्रकृति की सैर की ओर भी तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. चाहे वह पनामा सिटी की चहल-पहल हो, कोस्टा रिका के पापागायो प्रायद्वीप के शांत स्थान हों, या अमेरिका के सैन जुआन पर्वत पर रोमांच से भरे अनुभव हों, हर तरह के यात्री के लिए यहां कुछ न कुछ मौजूद है. लेकिन इन सबके बीच, भारतीय हिमालय का स्थान शीर्ष 10 में होना भारत के पर्यटन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह हमारी असाधारण प्राकृतिक विरासत के लिए एक वैश्विक सम्मान है.

