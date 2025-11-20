भारतीय रेल की राजा है ये ट्रेन, जिसकी रफ्तार और शान आज भी है बेजोड़

आज भारतीय रेलवे में 'वंदे भारत' जैसी आधुनिक और तेज रफ्तार वाली ट्रेनें मौजूद हैं, जो सफर को बेहद आसान बना रही हैं. लेकिन इन नई तकनीकों के बीच भी, भारतीय रेलवे में एक ट्रेन ऐसी है जिसे आज भी 'किंग ऑफ इंडियन रेलवे' कहा जाता है. जिसका नाम है राजधानी एक्सप्रेस. यह ट्रेन अपनी शान, बेजोड़ गति और भरोसेमंद सेवा के लिए मशहूर है. इसे रेलवे ट्रैक पर हमेशा सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलती है, जिससे यह वाकई में सबसे अलग और खास बनी हुई है. आइए जानते हैं कि इस ट्रेन को क्यों भारतीय रेलवे का राजा माना जाता है.

क्यों है राजधानी एक्सप्रेस भारतीय रेल का 'राजा'?

राजधानी एक्सप्रेस को भारतीय रेल का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कई खासियतों की वजह से बाकी ट्रेनों से अलग है. यह देश की सबसे तेज, सबसे आरामदायक और सबसे जरूरी ट्रेनों में से एक है, जिस वजह से इसे यह शाही उपाधि मिली है.

इस ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर हमेशा सबसे ऊंची प्राथमिकता मिलती है, जिसका सीधा मतलब है कि बाकी ट्रेनों को इसके लिए रुकना पड़ता है, जिससे इसका सफर बिना रुके और तेजी से पूरा होता है. खास बात यह है कि यह ट्रेन नई दिल्ली को देश के सभी प्रमुख शहरों से जोड़ती है. इसके साफ-सुथरे डिब्बे, ट्रेन में मिलने वाला बढ़िया खाना और एकदम सही समय पर पहुंचने की आदत इसे यात्रियों के लिए एक भरोसेमंद और शाही विकल्प बनाती है.

कब शुरू हुई भारतीय रेल की यह शान?

भारतीय रेलवे की यह शानदार ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस, पहली बार 1969 में पटरी पर उतरी थी. शुरुआत में, यह ट्रेन नई दिल्ली और हावड़ा (कोलकाता) को जोड़ने के लिए चली थी. हालांकि बाद में राजधानी एक्सप्रेस ने रेलवे में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया. इसने सफर के लंबे समय को बहुत कम कर दिया था और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह पूरी तरह से वातानुकूलित (AC) थी. उस समय अपने-आप में यह एक बड़ी बात थी. जब यह ट्रेन सफल हुई, तो इसकी देखा-देखी दिल्ली को मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और देश के कई बड़े शहरों से जोड़ने के लिए और भी कई राजधानी ट्रेनें शुरू की गईं.

रफ्तार और सटीक समय की पहचान

राजधानी एक्सप्रेस को उसकी तेज गति के साथ-साथ एकदम सटीक समय पर चलने के लिए भी जाना जाता है. इसकी अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है, हालांकि कई रूटों पर इसकी औसत गति लगभग 88-90 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रहती है. मुंबई-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस जैसी कुछ खास सेवाएं 140 किमी/घंटा की अधिकतम गति से चलती हैं और कुछ हिस्सों में यह गति 130 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है. अपनी गति, आराम और प्राथमिकता के कारण ही राजधानी एक्सप्रेस आज भी भारतीय रेलवे में अपनी 'शाही' पहचान बनाए हुए है.

