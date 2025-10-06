स्पा, होटल और सोशल क्लब एक साथ! चीन का '24 घंटे वाला स्पा', कीमत भी कम

हम सब इस भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में खुद को रिलैक्स करने का बहाना ढूंढते रहते हैं, और तनाव को कम करने के लिए स्पा एकदम सही जगह लगती है. लेकिन, चीन ने अब रिलैक्स होने का एक नया तरीका निकाला है. इसे 24 घंटे वाला स्पा कहा जाता है, पर यह हमारे जाने-पहचाने पारंपरिक स्पा से बिल्कुल अलग है और हां, इसका सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि यह 24X7 खुला रहता है.

यह यात्रा की दुनिया का सबसे नया क्रेज है जिसके बारे में खूब चर्चा हो रही है और हमारे हिसाब से भारत को भी ऐसे ही एक स्पा की जरूरत है. जब आप "स्पा" शब्द सुनते हैं, तो आपके दिमाग में आता है. कायाकल्प, शांति का एहसास, रिलैक्सिंग मसाज और सुकून. वास्तव में, ज़्यादातर वेलनेस रिट्रीट्स का मतलब होता है शांत और सुकून भरे माहौल में योग और डिटॉक्स के लिए किसी शांत जगह पर भाग जाना. लेकिन चीन के 24 घंटे वाले स्पा में, यह खुशबूदार मोमबत्तियों, सुकून देने वाले संगीत और अरोमाथेरेपी से कहीं आगे की चीज़ है.

यहां, रिलैक्स होने का अनुभव कई फ्लोर में बंटा होता है, जो पारंपरिक चीनी स्नान पर एक नए विचार के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक ऑल-इन-वन एक्सपीरियंस में बदल गया है, जो वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट का मिश्रण है. कल्पना कीजिए, आप आधी रात को किसी स्पा में दाखिल होते हैं. आप गरम पानी के टब में डुबकी लगाते हैं, नूडल्स की एक प्लेट लेते हैं, एक फिल्म देखते हैं और फिर झपकी लेने के लिए आराम से लेट जाते हैं, यही है वो वायरल स्पा एक्सपीरियंस.

Advertisement

चाहे आप शंघाई, शेनझेन या शीआन में हों, ये जगहें कम बजट में शानदार आराम देती हैं, ये स्पा भी हैं, होटल भी हैं, और सोशल क्लब भी और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 24 घंटे/सातों दिन खुले रहते हैं.

24 घंटे वाले स्पा के अंदर का अनुभव

यहां पहुंचने पर, मेहमानों को आमतौर पर आरामदायक स्पा के कपड़े, चप्पलें, और एक नंबर वाला रिस्टबैंड दिया जाता है. यह बैंड आपकी हर सुविधा की चाबी होता है, और सभी अतिरिक्त शुल्कों को इसी पर बिल किया जाता है. आपको कैश या कार्ड के लिए कोई अतिरिक्त बैग लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है. एक बार जब आप व्यवस्थित हो जाते हैं, तो पूरी इमारत फ्लोर-दर-फ्लोर घूमने के लिए आपकी होती है.

स्पा-स्टाइल रिलैक्सेशन: आप सॉना, ओन्सेन-स्टाइल बाथ (जापानी गर्म पानी के कुंड), तापमान-नियंत्रित पूल, हिमालयन सॉल्ट केव्स ,हॉट स्टोन मसाज और अन्य ट्रीटमेंट के साथ आराम कर सकते हैं. शांत पूलों में डुबकी लगाएं, सुकून भरे लाउंज क्षेत्रों में बैठें, या आरामदायक स्लीपिंग पॉड्स में झपकी लें.

एंटरटेनमेंट जोन: यहां गेम्ज़ आर्केड, वीआर स्टेशन, महाजंग रूम (Mahjong rooms), और आपके अंदर के बच्चे के लिए प्लेस्टेशन एरिया भी मौजूद हैं. कराओके और मूवी नाइट्स के ज़रिए मजे का सिलसिला चलता रहता है.

Advertisement

ढेर सारा खाना: बिना इमारत से बाहर गए भरपूर आनंद लेने के लिए, यहां अंतहीन बुफे, ताजे फल, डिम सम, सीफ़ूड और पेय पदार्थ उपलब्ध होते हैं.

यह भी पढ़ें: भारत में किस महीने में घूमने आते हैं सबसे ज्यादा विदेशी टूरिस्ट?

जहां वेलनेस और लक्ज़री मिलती हैं साथ (Photo: Instagram/goneforayear2025)

पैसे का मामला

ये स्पा यात्रियों के बीच एक लोकप्रिय पसंद बनते जा रहे हैं, कई ट्रैवल ब्लॉगर्स के अनुभवों के अनुसार, प्रवेश शुल्क आमतौर पर $35 (लगभग ₹3,106) से शुरू होता है और अतिरिक्त लागत के साथ यह ऊपर तक जा सकता है, खासकर कुछ खास भोजन या मनोरंजन गतिविधियों के लिए. लोग अपनी पसंद के केंद्र के आधार पर 10 से 8 घंटे के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं. कुछ स्पा का खर्च किसी लग्जरी होटल जितना हो सकता है, लेकिन इतनी ही राशि में यह जितनी तरह की गतिविधियों का मिश्रण पेश करते हैं, वह इन्हें कहीं अधिक आकर्षक बना देता है.

अगर आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट ज़ोन में जाएं और अपने दिमाग को काम के ईमेल और शहर के शोर से दूर भटकने दें. जब आप थककर चूर हो जाएं, तो स्लीपिंग पॉड्स आपको आराम देने वाली नींद देते हैं.

ये छोटी-छोटी लग्जरी मिलकर आराम के हर पहलू को छूती हैं जो आपको शारीरिक रूप से रिलैक्स, मानसिक रूप से हल्का और आश्चर्यजनक रूप से शांत महसूस कराती हैं और फिर, आप अगले दिन शहर घूमने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कनाडा की बर्फ से फ्रांस के वाइनयार्ड तक...अक्टूबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये देश

अनुभव के साथ चेक-आउट

चीन की यह 24 घंटे स्पा संस्कृति अब आधुनिक शहरी जीवन की पहचान बन गई है. इसने देश के पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देने का काम किया है. हालांकि भाषा के कारण बुकिंग करने में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी सही रिसर्च इस परेशानी को कम कर सकती है.

आजकल यात्री हर चीज़ से ज़्यादा अनुभव बुक कर रहे हैं, जापान के 'लव होटल्स' और लोकल होमस्टे की तरह, चीन के ये स्पा जैसे कॉन्सेप्ट भी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं. यह खासकर उन यात्रियों के लिए बहुत बेहतरीन है जिन्हें सिर्फ़ कुछ घंटों के लिए रुकने की जगह चाहिए.

हालांकि अलग-अलग देशों में मनोरंजन, वेलनेस रिट्रीट (wellness retreats) और आराम की पेशकश के अलग-अलग तरीके हैं, पर चीन फिलहाल सबसे आगे है और ईमानदारी से कहें तो, अन्य देश इससे सीख ले सकते हैं.

हमारे देश में जहां बर्नआउट लगभग एक जीवनशैली बन चुका है, वहां यह 24 घंटे वाला स्पा एक बेहतरीन जरिया साबित हो सकता है. हालिया सर्वे भी यही पुष्टि करते हैं जो हम में से ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं. 2025 CII–MediBuddy रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 62% भारतीय कर्मचारियों का कहना है कि वे बर्नआउट से जूझ रहे हैं. तो, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी जगह हो जहां आप डेडलाइन के बीच में खुद को अनप्लग कर सकें, लंबी उड़ान के बाद झपकी ले सकें, या किसी लग्जरी रिट्रीट पर ज़्यादा खर्च किए बिना बस रिचार्ज हो सकें. भारत की हमेशा व्यस्त रहने वाली शहरी भीड़ के लिए, एक ऐसी जगह जो चौबीसों घंटे खुली हो और आराम, मनोरंजन दोनों के लिए डिज़ाइन की गई हो साथ ही किफायती भी हो यह सचमुच वो वेलनेस रीसेट हो सकता है जिसका हम इंतजार कर रहे थे.

---- समाप्त ----