दिल्ली की 'दमघोंटू हवा' से दूर इन गांवों में मनाएं नया साल, हवा भी साफ और बजट भी कम

नए साल पर शिमला-मनाली जाना अब सिर्फ भीड़, ट्रैफिक जाम और महंगे होटलों का अनुभव बनकर रह गया है. ऐसे में अगर आप सच में सुकून, ताजी हवा और कम खर्च में यादगार न्यू ईयर मनाना चाहते हैं, तो भारत के कुछ सीक्रेट गांव आपके लिए परफेक्ट हैं.

देवदार के जंगलों में छिपा कुदरत का करिश्मा (Photo: PTI)
देवदार के जंगलों में छिपा कुदरत का करिश्मा (Photo: PTI)

नया साल आने वाला है और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है "इस बार न्यू ईयर पर कहां जाएं?" ज्यादातर लोग भागकर शिमला या मनाली की ओर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही मिलता है घंटों लंबा ट्रैफिक जाम और लोगों का ऐसा रेला कि सुकून कहीं खो जाता है. घुमक्कड़ी का अपना एक अलग ही मिजाज होता है.

देखा जाए तो घूमना बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह ही है, जहां कभी सफर बहुत हसीन होता है, तो कभी यह हमें उन रास्तों पर ले जाता है जहां शांति की तलाश पूरी होती है. अगर आप भी इस न्यू ईयर पर शोर-शराबे से दूर, ताजी हवा और कम बजट में जन्नत का एहसास चाहते हैं, तो भारत के ये 5 'सीक्रेट' गांव आपके लिए बेस्ट हैं.

1. जीभी: देवदार के जंगलों के बीच बसा एक हिडन ट्रेजर

हिमाचल प्रदेश का जीभी एक ऐसा गांव है, जहां कदम रखते ही आपको लगेगा कि आप किसी जादुई दुनिया में आ गए हैं. शिमला की भीड़भाड़ से दूर यह जगह अपने घने देवदार के जंगलों और लकड़ी के पारंपरिक घरों के लिए जानी जाती है. इस जगह की सबसे बड़ी खूबी है, यहां की ठहराव वाली जिंदगी. यहां कल-कल करती नदियां और घने जंगलों में छिपे झरने आपको प्रकृति के बेहद करीब ले जाते हैं. अगर आप बजट की चिंता कर रहे हैं, तो जीभी में आपको बहुत ही सस्ते और खूबसूरत होम-स्टे मिल जाएंगे. इतना ही नहीं इस जगह की ताजी हवा और स्थानीय हिमाचली खाना आपके नए साल को यादगार बना देगा.

यह भी पढ़ें: 2026 में घूमने के लिए ये हैं दुनिया के सबसे साफ 5 देश

2. लैंडौर: जहां आज भी रस्किन बॉन्ड की कहानियां जिंदा हैं

मसूरी के पास स्थित लैंडौर उन लोगों के लिए जन्नत है जो 'ठहराव वाली यात्रा' के शौकीन हैं. प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड आज भी यहीं रहते हैं और सच तो यह है कि उन्हीं की वजह से इस जगह की एक खास पहचान है. लैंडौर में आपको वो पुरानी यादों वाली सड़कें मिलेंगी, जहां गाड़ियों का शोर नहीं, बल्कि चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है. यहां के पुराने कैफे और ऐतिहासिक इमारतें इसे बेहद खास बनाती हैं. नए साल पर अगर आप किसी किताब और कॉफी के साथ सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो यहां जरूर आएं.

3. कल्पा: किन्नौर कैलाश के साये में एक खूबसूरत सुबह

समुद्र तल से करीब 2960 मीटर की ऊंचाई पर बसा कल्पा (Kalpa) हिमाचल का वो रत्न है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं. यहां से दिखने वाला 'किन्नौर कैलाश' पर्वत का नजारा आपकी रूह को खुश कर देगा. जो कि अपने सेब के बागानों और हिंदू-बौद्ध संस्कृति के अनोखे संगम के लिए प्रसिद्ध है. सतलुज नदी घाटी के ऊपर बसे इस गांव में नए साल पर आपको बर्फ की सफेद चादर और शुद्ध हवा मिलेगी, जो आपको किसी भी बड़े हिल स्टेशन पर नहीं मिल सकती.

4. मुनस्यारी: उत्तराखंड का वो 'मिनी कश्मीर' जो दिल जीत ले

पिथौरागढ़ जिले में बसा मुनस्यारी उन लोगों के लिए है, जो हिमालय की ऊंची चोटियों को अपनी खिड़की से देखना चाहते हैं. इसे 'मिनी कश्मीर' भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से पंचचूली चोटियों का नजारा साफ दिखाई देता है. मुनस्यारी ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए बेस कैंप है, लेकिन अगर आप सिर्फ आराम करना चाहते हैं, तो भी यहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता बेमिसाल है.  

यह भी पढ़ें: भारत में ही हैं स्विट्जरलैंड, पेरिस और वेनिस जैसे लोकेशन, पैसे भी लगेंगे कम

5. नीमराना: इतिहास और सुकून का एक अनोखा संगम

अगर आप दिल्ली या जयपुर के पास रहते हैं और ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, तो नीमराना एक शानदार विकल्प है. राजस्थान के अलवर जिले में स्थित यह कस्बा अपने 16वीं सदी के किले के लिए मशहूर है, जिसे अब एक हेरिटेज होटल बना दिया गया है. पहाड़ी पर बने इस किले और यहां की राजसी बनावट आपको पुराने शाही दौर की झलक दिखाएगी. यह जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो नए साल पर थोड़ा इतिहास, थोड़ी शांति और बहुत सारी खूबसूरत यादें बटोरना चाहते हैं.

बिना किसी भारी खर्च के अगर आप इन गांवों का रुख करते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपकी जेब को ही होता है. इन ऑफबीट जगहों पर रहने और खाने-पीने का बोझ आपके बजट पर बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि यहां बड़े होटलों के तामझाम के बजाय आपको स्थानीय लोगों के सुंदर और किफायती होम-स्टे मिल जाते हैं.

इन जगहों का लोकल खाना न सिर्फ शुद्ध होता है, बल्कि बहुत ही वाजिब दामों पर उपलब्ध होता है. जहां मशहूर हिल स्टेशनों पर नए साल के नाम पर हर चीज की कीमतें दोगुनी-तिगुनी हो जाती हैं, वहीं इन शांत गांवों में आपको 'पीक सीजन' वाली महंगाई का सामना नहीं करना पड़ता. कुल मिलाकर, आप बहुत ही कम लागत में एक ऐसी लग्जरी लाइफ का अनुभव कर सकते हैं, जो किसी भी महंगे शहर में नामुमकिन है.
 

---- समाप्त ----
