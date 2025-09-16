एशिया कप के बहाने दुबई की सैर, मैच के बाद इन जगहों को देखना न भूलें

एशिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट (Asia Cup 2025 Cricket Tournament) का आगाज हो चुका है और फाइनल 28 सिंतबर को दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. अगर आप क्रिकेट का मज़ा लेने दुबई जा रहे हैं, तो सिर्फ मैच देखकर वापस न आएं. क्योंकि दुबई एक ऐसा शहर है जो अपनी भव्यता, आधुनिकता और शानदार खूबसूरती के लिए जाना जाता है. यहां पर घूमने के लिए इतनी खूबसूरत जगहें हैं कि आपकी यात्रा को यादगार बना देंगी.
दुबई की पहचान कही जाने वाली बुर्ज खलीफा हर पर्यटक की पहली पसंद होती है. 828 मीटर ऊंची इस इमारत की 124वीं और 148वीं मंज़िल से दुबई का नज़ारा देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप आसमान के करीब पहुंच गए हों. यहां सेल्फी लेना और शाम को बाहर का फाउंटेन शो देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है.
अगर आपको शॉपिंग का शौक है तो दुबई मॉल आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं. यहां आपको बड़े-बड़े ब्रांड्स से लेकर यूनिक गिफ्ट्स तक सब कुछ मिलेगा. इसके अलावा मॉल के अंदर बने एक्वेरियम और शानदार रेस्टोरेंट्स आपकी शाम को और खास बना देंगे.
दुबई का असली मज़ा उसके सुनहरे रेगिस्तान में छिपा है. डेज़र्ट सफ़ारी पर जाकर आप टीलों पर गाड़ी दौड़ाने, ऊंट की सवारी करने और तारों भरे आसमान के नीचे अरबी डिनर का स्वाद लेने का मज़ा उठा सकते हैं. इसके अलावा यहां का बेली डांस और पारंपरिक आतिथ्य आपकी यादों में हमेशा ताज़ा रहेगा.
अगर आप इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं तो अल फहीदी इलाका ज़रूर देखें. संकरी गलियों, पुरानी हवेलियों और दुबई संग्रहालय से यह जगह आपको उस दौर में ले जाएगी जब दुबई तेल और गगनचुंबी इमारतों के लिए नहीं, बल्कि अपनी पारंपरिक जीवनशैली के लिए जाना जाता था.
शहर की भागदौड़ से अलग जुमेराह बीच आपको शांति और सुकून का एक्सपीरियंस देगा. यहां मुलायम सफेद रेत, नीला साफ पानी और सामने बुर्ज अल अरब का शानदार दृश्य देखने को मिलेगा, जोकि आपकी थकान मिटा देगा. इसके अलावा यहां आप तैराकी कर सकते हैं या फिर समुद्र किनारे टहलते हुए लहरों की आवाज़ का आनंद ले सकते हैं.