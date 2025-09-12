World Tourism Day पर 60% तक की बंपर सेल, घूम आएं दुनिया के ये खूबसूरत देश!

हर साल विश्व पर्यटन दिवस (27 सितंबर) के मौके पर, देश के तमाम ट्रैवल प्लेटफॉर्म यात्रियों को लुभाने के लिए ढेर सारी छूट और ऑफर लेकर आते हैं. इस साल भी, यात्रा के शौकीन लोगों के लिए एक शानदार मौका है, विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर, डिजिटल ट्रैवल प्लेटफॉर्म Agoda ने एक शानदार सेल शुरू की है.

आमतौर पर, MakeMyTrip, Yatra, Goibibo और EaseMyTrip जैसी प्रमुख ट्रैवल एजेंसियां घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, होटल बुकिंग और हॉलिडे पैकेजेस पर छूट की घोषणा करती हैं. Agoda ने अपनी विशेष सेल शुरू कर दी है, जिसमें होटलों पर 60% तक की छूट दी जा रही है. अन्य कंपनियों के 27 सितंबर के करीब अपनी घोषणाएं करने की उम्मीद है.

क्या है Agoda की यह खास सेल?

Agoda (अगोडा) की यह सेल विश्व पर्यटन दिवस को एक बड़े अवसर में बदल रही है. इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के लोकप्रिय और कम जाने-पहचाने, दोनों तरह के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना है. इस सेल में होटल बुकिंग पर 60 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है, जबकि कुछ खास दिनों की फ्लैश सेल में यह छूट 70 प्रतिशत तक जा सकती है. यह छूट न सिर्फ रहने की जगह पर है, बल्कि फ्लाइट्स और विभिन्न गतिविधियों पर भी विशेष ऑफ़र दिया जा रहा है.

क्यों खास है यह सेल?

यह सेल सिर्फ छूट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह यात्रा के बदलते हुए ट्रेंड्स को भी दर्शाती है. हाल के दिनों में यात्रियों का रुझान पारंपरिक पर्यटन स्थलों (जैसे पेरिस या बैंकॉक) से हटकर नई और कम भीड़ वाली जगहों की तरफ बढ़ा है. अगोडा की यह सेल इस बदलाव को भुना रही है और ताइवान के चियाई, मलेशिया के परहेंटियन द्वीप समूह, साउथ कोरिया के चेओंगजू-सी और फिलीपींस के सिकिजोर द्वीप जैसे उभरते हुए डेस्टिनेशंस को खास तौर पर प्रमोट कर रही है. ये जगहें अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और सांस्कृतिक पहचान के लिए जानी जा रही हैं.

