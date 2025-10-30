लाखों के मुनाफे से डिजिटल गिरफ्तारी तक, इन 5 फ्रॉड्स के बारे में जरूर जान लें

स्कैमर्स लोगों को कई तरह से टार्गेट करते हैं. कभी डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर, तो कभी कुछ पैसे निवेश करके ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर. साइबर क्रिमिनल लोगों को तरह-तरह के पैंतरे इस्तेमाल करके ठगने की कोशिश करते हैं. हर रोज कोई-ना-कोई साइबर ठगी का शिकार होता है.

हाल में I4C ने डेटा रिवील किया है, जिसके मुताबिक 6 महीने में 30 हजार से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का शिकार हुए हैं. इस सेल में फंसकर लोगों ने 1500 करोड़ रुपये गंवा दिए हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फ्रॉड्स के बारे में जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए.

KYC फ्रॉड

फ्रॉड करने वाले नकली लिंक या कॉल के जरिए आपको KYC के लिए मनाता है. स्कैमर्स पहले आपको कॉल या मैसेज करेंगे फिर आपको कनेक्शन काटने या बैंक अकाउंट फ्रीज होने का डर दिखाकर बताते हैं कि आपका KYC अपडेट नहीं है. लोग डर में OTP या PIN शेयर कर देते हैं और स्कैमर्स इसका फायदा उठाकर लोगों के पैसे लूट लेते हैं.

इन्वेस्टमेंट स्कैम

इस स्कैम के बारे में सरकारी एजेंसी I4C ने हाल में रिवील किया है. इस तरह के स्कैम में लोगों को फर्जी वेबसाइट पर निवेश करने के लिए फंसाया जाता है. स्कैमर्स लोगों को कम निवेश करके ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देते हैं. अगर कोई यूजर उनके जाल में फंस जाता है, तो स्कैमर्स उसके पैसे लूट लेते हैं.

वर्क-फ्रॉम-होम स्कैम

लोगों को घर बैठे कमाई के नाम पर स्कैमर्स फंसाते हैं. सबसे पहले स्कैमर्स कुछ काम देकर लोगों का भरोसा जीतते हैं. अमूमन स्कैमर्स लोगों को रिव्यू लिखने या पोस्ट लाइक करने के लिए पैसे देने का लालच देते हैं. फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को फंसा लेते हैं.

डेटिंग ऐप फ्रॉड

इस तरह के स्कैम में फ्रॉड्स फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं. उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं. कुछ दिनों तक बातचीत के बाद वे इमोशनल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके पैसे मांगते हैं. बहुत से लोग डेटिंग स्कैम में फंसकर लाखों रुपये गंवा चुके हैं.

फिशिंग ईमेल और फेक ऐप्स

ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्कैम का तरीका है. इसमें स्कैमर्स किसी मेल या फिर SMS के जरिए आपको फर्जी लिंक भेजते हैं. ये लिंक KYC के नाम पर हो सकता है या फिर किसी जानी-पहचानी कंपनी का ऑफर हो सकता है. जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके फोन या लैपटॉप में एक मैलवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, जो सारा डेटा चुराकर स्कैमर्स को भेजता है.

डिजिटल अरेस्ट

ये एक ऐसा फ्रॉड है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग फंस चुके हैं. इस तरह के फ्रॉड में स्कैमर्स आपको किसी अधिकारी के नाम पर फोन करेंगे और आपको डराकर डिजिटल अरेस्ट करने की बात करते हैं. अगर आप इस स्कैम में फंस जाते हैं, तो फ्रॉड्स ना सिर्फ आपके पैसे लूटते हैं बल्कि आपको कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट भी रखते हैं.

कैसे बच सकते हैं आप?

किसी भी स्कैम से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे जरूरी है कि आप किसी अनजान सोर्स या शख्स पर भरोसा ना करें. अगर कोई अनजान लिंक आपको आता है और लालच दिया जाता है, तो उस पर क्लिक ना करें. इसके अलावा किसी से अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें. किसी भी लुभावने ऑफर पर तुरंत रिएक्ट ना करें. डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में डरे नहीं बल्कि पुलिस को इसकी जानकारी दें.

