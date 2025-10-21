scorecardresearch
 

Feedback

भदोही: चीन-हांगकांग से जुड़े साइबर फ्रॉड गैंग के 7 बदमाश गिरफ्तार, 5 करोड़ की ठगी का खुलासा

भदोही पुलिस ने सात सदस्यों वाले साइबर फ्रॉड गिरोह को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह चीन और हांगकांग से जुड़े नेटवर्क के जरिए लोगों को निवेश ऐप और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी में फंसाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर चुका है. पुलिस ने मोबाइल, एटीएम कार्ड, चैट और एपीके फाइल समेत कई सबूत जब्त किए हैं.

Advertisement
X
सात साइबर ठग गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
सात साइबर ठग गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

भदोही में साइबर अपराध को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस ने सात सदस्यों वाले साइबर फ्रॉड गिरोह को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह चीन और हांगकांग के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर चुका है. पुलिस के अनुसार इस गिरोह पर 100 से अधिक शिकायतें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) में दर्ज हैं.

पुलिस ने बताया कि साइबर क्राइम टीम को इस गिरोह के बारे में सूचना मिली थी. पड़ताल के दौरान यह पता चला कि यह गिरोह करीब 5 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर चुका है. गिरोह का नेटवर्क कई प्रदेशों में फैला हुआ है.

गैंग कर चुका है 5 करोड़ की ठगी

सम्बंधित ख़बरें

गोपालगंज में गिरफ्तार साइबर ठग जिसका था दुबई कनेक्शन
Gopalganj में साइबर ठगों का भंडाफोड़, जानें... 
mumbai cyber crime case
Mumbai: बिजनेसमैन से ₹58 करोड़ की साइबर ठगी, जानें... 
पुलिस ने किया साइबर नेटवर्क का भंडाफोड़. (Photo: Representational)
गुजरात में साइबर ठगों पर एक्शन, पीड़ितों के 5.51 करोड़ लौटाए 
ठगों ने खुद को साइबर अधिकारी बताकर की ठगी
साइबर ठगों ने बीजेपी सांसद की पत्नी को किया डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए 14 लाख रुपये 
IPO फंडिंग और ऊंचे मुनाफे का झांसा देकर ठगी. (Representative image)
NGO के नाम पर खाते, 6 करोड़ की धोखाधड़ी, साइबर ठगी के आरोप में दो गिरफ्तार 

गिरोह निवेश ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से लोगों को रुपये जल्दी दुगना करने का लालच देकर उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा रहा था. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर अमेजॉन वॉलेट में पैसे निकालने का भी यह गिरोह करता था. पुलिस ने बताया कि गिरोह चीन और हांगकांग से संचालित साइबर फ्रॉड के टेलीग्राम नेटवर्क से जुड़ा था.

गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 मोबाइल, 10 एटीएम कार्ड, 5,000 रुपये, एक कार और कई चैट और एपीके फाइल से संबंधित डेटा जब्त किया है. पुलिस ने कहा कि गिरोह से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच अभी जारी है.

Advertisement

पुलिस ने सात साइबर ठगों को अरेस्ट किया 

यह मामला साइबर फ्रॉड और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े अपराध की गंभीरता को उजागर करता है. भदोही पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई से कई लोगों को धोखाधड़ी से बचाया जा सका.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Advertisement