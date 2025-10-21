भदोही: चीन-हांगकांग से जुड़े साइबर फ्रॉड गैंग के 7 बदमाश गिरफ्तार, 5 करोड़ की ठगी का खुलासा

भदोही में साइबर अपराध को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस ने सात सदस्यों वाले साइबर फ्रॉड गिरोह को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह चीन और हांगकांग के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर चुका है. पुलिस के अनुसार इस गिरोह पर 100 से अधिक शिकायतें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) में दर्ज हैं.

पुलिस ने बताया कि साइबर क्राइम टीम को इस गिरोह के बारे में सूचना मिली थी. पड़ताल के दौरान यह पता चला कि यह गिरोह करीब 5 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर चुका है. गिरोह का नेटवर्क कई प्रदेशों में फैला हुआ है.

गैंग कर चुका है 5 करोड़ की ठगी

गिरोह निवेश ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से लोगों को रुपये जल्दी दुगना करने का लालच देकर उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा रहा था. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर अमेजॉन वॉलेट में पैसे निकालने का भी यह गिरोह करता था. पुलिस ने बताया कि गिरोह चीन और हांगकांग से संचालित साइबर फ्रॉड के टेलीग्राम नेटवर्क से जुड़ा था.

गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 मोबाइल, 10 एटीएम कार्ड, 5,000 रुपये, एक कार और कई चैट और एपीके फाइल से संबंधित डेटा जब्त किया है. पुलिस ने कहा कि गिरोह से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच अभी जारी है.

पुलिस ने सात साइबर ठगों को अरेस्ट किया

यह मामला साइबर फ्रॉड और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े अपराध की गंभीरता को उजागर करता है. भदोही पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई से कई लोगों को धोखाधड़ी से बचाया जा सका.

