IRCTC Down... फंस गया पेमेंट तो अब क्या करें, कैसे वापस मिलेंगे पैसे

IRCTC Down होने की वजह से बहुत से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. क्या हो अगर आपकी पेमेंट भी कट गई हो और टिकट भी बुक नहीं हुआ हो. कई बार ऐसा हो जाता है. दरअसल, 17 अक्टूबर को बड़ी संख्या में यूजर्स IRCTC की वेबसाइट और ऐप डाउन होने की शिकायत कर रहे हैं.

IRCTC की वेबसाइट और ऐप डाउन होने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. (Photo: ITG)
IRCTC का ऐप और वेबसाइट काम नहीं कर रही है. बड़ी संख्या में लोग इस सर्विस के डाउन होने से परेशान है. सोशल मीडिया पर लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं. खासकर दिवाली और छठ पूजा के मौके पर सर्विस का ठप होना यूजर्स को परेशान कर रहा है. 

सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी बड़ी संख्या में लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं. ऐप पर लॉगइन की कोशिश करने पर 'सर्वर अनअवेलेबल' का मैसेज दिखा रहा है. हालांकि, RailOne ऐप काम कर रहा है, जिससे आप टिकट बुक कर सकते हैं. 

फंस गई पेमेंट तो क्या करें 

क्या हो अगर IRCTC पर बुकिंग के दौरान आपकी पेमेंट फंस गई हो. यानी आपका पैसा भी कट गया हो और टिकट भी बुक ना हुआ हो. ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. IRCTC पर टिकट बुकिंग के दौरान पेमेंट फेल होने पर 3 से 5 वर्किंग डेज में रिफंड ऑटोमेटिक आ जाता है. हालांकि, कई बार रिफंड आने में 21 दिन तक लग सकते हैं. 

अगर रिफंड समय पर नहीं मिलता है, तो आप IRCTC के कस्मटर केयर नंबर या आधिकारिक ईमेल आईडी care@irctc.co.in पर संपर्क कर सकते हैं. आपको ट्रांजेक्शन फेल होने पर स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, जिसे आप मेल पर अटैच करके IRCTC कस्टमर केयर को भेज सकते हैं. 

क्या है वेबसाइट डाउन होने की वजह? 

IRCTC वेबसाइट और ऐप के डाउन होने की वजर सामने नहीं आई है. इसकी एक बड़ी वजह तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए एक साथ लाखों यूजर्स का लॉगइन करना हो सकता है. दिवाली और छठ पूजा के मौके पर बहुत से लोग तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं. 

वेबसाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर पर भी लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं. 5000 से ज्यादा लोगों ने IRCTC की वेबसाइट और ऐप के काम ना करने की जानकारी शेयर की है. हालांकि, अब वेबसाइट पर लॉगइन शुरू हो गया है, लेकिन कुछ यूजर्स को अभी भी दिक्कत हो रही है. 

बन रहे मीम्स

सोशल मीडिया पर लोग IRCTC Down के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं. वेबसाइट और ऐप के क्रैश होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

ये कोई पहला मौका नहीं है जब IRCTC की वेबसाइट पर दिक्कत हुई है. पहले भी कई मौके पर यूजर्स को ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. खासकर त्योहारी सीजन में ऐसी दिक्कत देखने को मिलती हैं.

---- समाप्त ----
