IRCTC की वेबसाइट और ऐप ठप, ट्रेन में सफर के लिए नहीं बुक हो रहे तत्काल टिकट, दिवाली से पहले यात्री परेशान
IRCTC Down Today: दिवाली के मौके पर अपने घर जाने के लिए लोग ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तत्काल टिकट बुकिंग के वक्त IRCTC की वेबसाइट डाउन है और ऐप भी ठप है. ऐसे में टिकट बुक नहीं होने की वजह से लोग परेशान हैं.
