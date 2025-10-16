दिवाली और छठ पूजा पर ट्रेन का कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा? इन ऐप्स से होगा चमत्कार

दिवाली और छठ पूजा के लिए अब तक ट्रेन टिकट बुक नहीं किया? अगर आप भी ऐसे लोगों में हैं, तो आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. त्योहारों के सीजन में ट्रेन टिकट हासिल करना एक बड़ी चुनौती है. वो भी तब, जब आपने पहले से टिकट बुक नहीं किया होगा.

ऐसे में अंतिम वक्त में टिकट बुक करने का एक ही तरीका है, तत्काल टिकट. मगर इसके साथ भी मुसीबत ये है कि 100 टिकट को बुक करने वाले हजारों लोग. इस जद्दोजहद में आप कुछ ऐप्स का इस्तेमाल करके अपने दिवाली और छठ पर कन्फर्म टिकट हासिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं इन ऐप्स की डिटेल्स.

RailOne

ये सरकारी सुपर ऐप है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी मदद से आप IRCTC से टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन IRCTC की वेबसाइट के मुकाबले कई गुना तेजी से. ये ऐप बेहतरीन तरीके से काम करता है और चुटकियों में आपके लिए टिकट बुक कर सकता है.

यह भी पढ़ें: ऑनलाइन ट्रेन टिकट रिड्यूलिंग में नए बदलाव जल्द लागू होंगे:

जहां IRCTC की वेबसाइट हर एक स्टेप पर आगे बढ़ने में वक्त लेती है, यहां आपकाम काम तुरंत होता है. इस ऐप से आप ना सिर्फ तत्काल और रिजर्वेशन टिकट बुक सकते हैं. बल्कि जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट पर इस पर मिलता है. साथ ही ट्रेन ट्रैकिंग से लेकर PNR स्टेटस चेक जैसे काम भी इस पर कर सकते हैं.

Advertisement

Confirmtkt

अगर आप कन्फर्म टिकट खोजने में मशक्कत नहीं करना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये प्लेटफॉर्म आपको Phonepe के ऐप में भी इंटीग्रेटेड मिल जाएगा. यहां आपको सिर्फ बोर्डिंग और डेस्टिनेशन स्टेशन के नाम, तारीख और कैटेगरी को चुनना होगा. इस तरह से आप उन दोनों स्टेशन के बीच मौजूद बेस्ट विकल्प मिल जाएंगे.

यह भी पढ़ें: Train Ticket Booking: ट्रेन टिकट बुकिंग कराने से पहले जान लीजिए, रेलवे ने बदल दिया ये नियम

यहां से आप अपने लिए तुरंत टिकट को बुक सकते हैं. हालांकि, बुकिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म भी आपको रिडायरेक्ट करके IRCTC पर ही ले जाएगा, लेकिन ट्रेन और सीट की उपलब्धता खोजने में लगने वाला वक्त बचेगा. साथ ही यहां पर कुछ पैसे ज्यादा देकर आप कन्फर्म टिकट हासिल कर सकते हैं. ये प्लेटफॉर्म प्रॉबेबिलिटी के आधार पर ये फीचर देता है.

इसके अलावा आप MakeMyTrip या ixigo का इस्तेमाल टिकट बुकिंग के लिए कर सकते हैं. वहीं PNR Status चेक करने के लिए आप indianrail.gov.in/ का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरह से आप अपने लिए कन्फर्म टिकट आसानी से बुक कर पाएंगे. ध्यान रखें कि कन्फर्म टिकट आपको तभी मिलेगा, जब उपलब्ध होगा. ऐसा नहीं है कि इन प्लेटफॉर्म्स से आफको टिकट उपलब्ध ना होने पर भी मिल जाएगा.

---- समाप्त ----