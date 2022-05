क्या हैक हो गया है आपका Facebook अकाउंट? ऐसे मिलेगा वापस, बस फॉलो करें ये स्टेप्स

Facebook का यूज हममें से कई लोग करते हैं. इसमें कई पसर्नल जानकारी भी होती है. लेकिन, दिक्कत तब आती है जब ये हैक हो जाता है. Facebook अकाउंट हैक करके आपके डेटा और फोटो का मिसयूज किया जा सकता है.

हालांकि, ये नया नहीं है. आपने कई दोस्तों के फेसबुक पोस्ट देखे होंगे जिसमें वो अकाउंट हैक होने जाने की बात करते हैं. लेकिन, Facebook अकाउंट हैक होने के बाद भी आप उसे रिकवर कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ सिंपल टिप्स फॉलो करने होंगे.

अगर आपके Facebook अकाउंट का ईमेल या पासवर्ड चेंज हुआ है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है. इसके अलावा अगर आपको वैसे मैसेज या पोस्ट दिख रहे हैं जिन्हें आपने नहीं लिखा है तब आपको समझ जाना चाहिए आपका अकाउंट हैक हो गया है.

ये पता लगते ही कि अकाउंट हैक गया है सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड बदलना होगा. इसके लिए आपको सेंटिग एंड प्राइवेसी में जाना होगा. इसके बाद पासवर्ड और सिक्योरिटी को सेलेक्ट करवना होगा. इसके बाद चेंज पासवर्ड पर क्लिक करें. इसमें आपको पुराने पासवर्ड को भी डालना होगा.

Password and Security पेज पर आप उन डिवाइस को भी चेक कर सकते हैं जहां पर आपका अकाउंट लॉगिन है. इसके लिए आपको Where You’re Logged in पर क्लिक करना होगा. इसमें से कोई भी डिवाइस ऐसा है जो आपका नहीं है आप उसे तुरंत रिमूव कर दें.

इसके बाद Suspicious log in पर क्लिक करें. फिर आपको अकाउंट सिक्योर करने के लिए सिक्योर अकाउंट पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको फेसबुक के बताए सभी स्टेप्स को फॉलो करने होंगे. आप फेसबुक सपोर्ट पेज से भी मदद ले सकते हैं. इसके लिए आपको Password and Security पेज पर जाकर Get Help पर जाना होगा. इसके बाद आपका अकाउंट हैक हुआ है इसे रिपोर्ट करें.

अगर हैकर ने आपके फेसबुक अकाउंट को लॉगआउट कर दिया है तो आपको Facebook.com/hacked पर जाना होगा. यहां पर आपको फेसबुक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर को एंटर करना होगा. अगर ये नंबर आपके रजिस्टर्ड नंबर से मैच करता है तो फेसबुक आपको अकाउंट के एक्सेस को रिगेन करने में मदद करेगा.